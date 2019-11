Nóng trong tuần: Nữ đại uý “náo loạn” sân bay chính thức bị kỷ luật

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 20:00 PM (GMT+7)

Nữ đại uý “náo loạn” sân bay chính thức bị kỷ luật; Nữ tài xế lái Mercedes tông tử vong cô gái vừa du học từ Hà Lan về… là những tin nóng tuần qua.

Nóng nhất tuần Sự kiện:

Chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Chiều 22/11, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Ảnh: Quochoi.vn

Theo Ban kiểm phiếu, số phiếu phát ra là 459, số phiếu thu về là 454 và đều hợp lệ. Kết quả kiểm phiếu do Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố cho thấy có 424 phiếu (87%) đồng ý phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nữ đại uý “náo loạn” sân bay chính thức bị kỷ luật

Sáng 15/11, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật Đại uý Lê Thị Hiền (người gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất), Công an TP.Hà Nội đang làm quy trình kỷ luật đối với Đại uý Lê Thị Hiền. Hình thức kỷ luật sẽ hạ 2 cấp từ Đại uý xuống Trung uý và cho viết đơn xin ra khỏi ngành.

Vụ đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ Công an Đống Đa) gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) khiến dư luận rất bức xúc (ảnh IT).

Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết thêm, tổ chức Đảng của Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cũng đã thực hiện kỷ luật Đảng đối với Đại úy Lê Thị Hiền bằng hình thức khai trừ Đảng (mức cao nhất trong kỷ luật Đảng).

Đại uý Lê Thị Hiền là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tư-Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa, Hà Nội, có hành vi gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) gây bức xúc dư luận.

Nữ tài xế lái Mercedes tông tử vong cô gái vừa du học từ Hà Lan về

Liên quan tới vụ xe Mercedes đâm liên hoàn ở ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nữ nạn nhân Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) - nạn nhân tử vong là thạc sỹ, đã hoàn tất chương trình du học tại Hà Lan.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 20/11/2019 tại Hà Nội khiến 2 phương tiện cháy rụi, 1 người thiệt mạng

Hiện Quyên là cộng tác viên của Trung tâm Sáng tạo và ươm tạo, trường Đại học Ngoại thương được 1 năm.

Được biết, trước đây Quyên là sinh viên của trường, sau đó đi học thạc sỹ ở Hà Lan, học xong thạc sỹ Quyên về làm cộng tác viên cho trường.

"Có thể nói Quyên là người rất năng lực, tiềm năng và trách nhiệm với công việc. Thạc sỹ Quyên vẫn chưa xây dựng gia đình”, một cán bộ Phòng Tổ chức hành chính, trường Đại học Ngoại thương chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 7h20 sáng 20/11, nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe ô tô Mercedes GLC 250, BKS: 30G-007.85 lưu thông trên đường Lê Văn Lương. Khi nữ tài xế điều khiển xe ô tô đi đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ đã gây tai nạn liên hoàn, đâm vào 3 xe máy và một xe đạp.

Vụ tai nạn khiến chị Quyên tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương. 5 phương tiện bị cháy trơ khung sắt.

Sinh vật lạ có hình dáng giống người tại Kon Tum không có thật

Sáng 21/11, bà Nguyễn Thị Thơ, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum cho biết, liên quan đến thông tin xuất hiện sinh vật lạ trên địa bàn xã Kroong (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), các cơ quan nghiệp vụ đang điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, bà Thơ khẳng định không có sinh vật lạ như người dân đã đang tải trên mạng xã hội.

“Người này tự tung tin giật gân, chắc chắn không có sinh vật lạ hình người. Sau khi xác minh, làm rõ, đơn vị sẽ tiến hành xử lý nghiêm người đăng tải thông tin này”, bà Thơ nói.

Sinh vật lạ mà tài khoản Zalo đăng tải gây hoang mang dư luận

Trước đó, một tài khoản Zalo có đăng tải hình ảnh về sinh vật lạ, có hình thù giống người, toàn thân mềm như không có xương. Theo người này, trong lúc câu cá tại khu vực hồ Thủy điện Plei Krông (xã Kroong, TP.Kon Tum) thì bất ngờ phát hiện. Tuy nhiên, sau khi chụp hình, người này đã thả sinh vật đó trở lại môi trường.

Bảng tên đường HLV Park Hang-seo xuất hiện ở quận 9

Sáng 22/11, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND quận 9 (TP.HCM) cho biết, ngay khi nhận được thông tin về một con đường ở phường Phước Long B mang tên Park Hang-seo, phía quận đã có chỉ đạo yêu cầu tháo gỡ trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó.

Người dân trong hẻm 70 đường 109 không biết ai gắn biển tên đường này nhưng có lẽ chủ nhân của bảng tên đường là người hâm mộ ông Park Hang-seo.

Theo ông Tuấn Anh, bảng tên đường này là do người dân lắp. Có thể là do hâm mộ và quý mến HLV Park Hang-seo nên đã ghi tên ông lên bảng tên đường rồi gắn lên.

Trước đó, ngay đầu con hẻm 70 - đường 109 (thuộc phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) xuất hiện tấm bảng tên đường ghi tên của HLV Park Hang-seo. Bảng tên này có nền xanh, chữ trắng, kích thước của bảng giống với các bảng tên đường khác ở TP.HCM.

Theo quy định, việc đặt tên đường là do Phòng Quản lý Di sản, thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phụ trách tham mưu cho Sở và Hội đồng đặt tên đường ở TP.HCM. Việc đặt tên đường cũng phải thông qua HĐND TP chứ không thể do một cá nhân tự ý đặt và lắp tên đường.

Xe khách đấu đầu container, 13 nguời thương vong

Chiều 24/11, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho hay, theo báo cáo của cơ quan chức năng, hồi 7h sáng 24/11, tại km 1078+900 Quốc lộ 1A (đường tránh Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo BKS 51D- 15145 kéo theo rơ mooc 51R- 09810, chạy theo hướng Bắc Nam và xe khách 16 chỗ BKS 51B03727 chạy theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Như Quỳnh

Vụ tai nạn khiến 3 người chết (2 tại chỗ, 1 tại bệnh viện, trong đó có lái xe 16 chỗ) và 10 người bị thương. Các nạn nhân đều là tăng ni, phật tử tại Bình Định.

Sau khi vụ việc xảy ra, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục hậu quả và thăm hỏi người bị nạn. Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Thông tin sơ bộ ban đầu là xe 16 chỗ lấn sang phần đường ngược chiều dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nong-trong-tuan-nu-dai-uy-nao-loan-san-bay-chinh-thuc-bi-ky-l...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nong-trong-tuan-nu-dai-uy-nao-loan-san-bay-chinh-thuc-bi-ky-luat-1035157.html