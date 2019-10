Nóng trong tuần: Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019 20:03 PM (GMT+7)

Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020; Việt Nam hạ gục Malaysia ở Vòng loại World Cup 2022… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Nóng nhất tuần Sự kiện:

Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị lịch nghỉ Tết Nguyên đán của Bộ LĐ-TB&XH. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bảy ngày, từ thứ 5 ngày 23/1/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Việt Nam hạ gục Malaysia ở Vòng loại World Cup 2022

Tối 10/10, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trước những “chú hổ” Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này là Quang Hải. Siêu phẩm tuyệt đẹp này đã khiến hàng triệu người hâm mộ nước nhà sung sướng.

Cầu thủ Quang Hải – người ghi siêu phẩm hạ gục Malaysia

Ngay sau trận đấu, hàng nghìn người hâm mộ đội bóng áo đỏ đã tràn ra đường ăn mừng chiến thắng.

Với chiến thắng trước đội tuyển Malaysia, rất nhiều đơn vị tài trợ, các tập đoàn, doanh nghiệp đã hứa “thưởng nóng” cho đội tuyển Việt Nam và cá nhân cầu thủ Quảng Hải – người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 15/10 tại Indonesia.

Trong các ngày 12, 13/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bán vé sớm các trận đấu ĐT Việt Nam và ĐT UAE (diễn ra ngày 14/11/2019) và trận đấu ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan (diễn ra ngày 19/11/2019) tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á theo hình thức online thông qua ứng dụng VinID.

Tuy nhiên, chỉ một vài phút sau khi mở bán, vé đã được bán hết. Hệ thống liên tục báo số lượng vé không đủ ở cả 4 mức giá (200.000đ/vé, 300.000đ/vé, 400.000đ/vé và 500.000đ/vé).

Đề xuất phương án xử lý công trình Panorama trên đèo Mã Pí Lèng

Công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pí Lèng

Sau cuộc họp liên ngành ngày 8/10, Sở Xây dựng Hà Giang đã có báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Mèo Vạc cải tạo, chỉnh trang một phần công trình (gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất) để phục vụ việc dừng chân, ngắm cảnh của khách du lịch. Toàn bộ 7 tầng giật cấp phía trên của nhà hàng, nhà nghỉ Panorama xây nhô ra phía sông Nho Quế sẽ bị phá dỡ để cải tạo thành đất trồng cây xanh; thời hạn phá dỡ hoàn thành trước 15/11.

Giữa lúc chờ quyết định xử lý của cơ quan chức năng, người dân và du khách bất ngờ khi thấy công trình Panorama đột nhiên khoác lên mình “bộ áo” mới màu xanh lá cây.

Trong một diễn biến khác liên quan đến công trình này, tuần qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 4 người đàn ông khoả thân, đi xe máy phân khối lớn đến tạo dáng, livestream trước cửa nhà hàng, nhà nghỉ Panorama với lý do "bảo vệ môi trường".

Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an huyện Mèo Vạc đã vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, theo Trưởng Công an huyện, do không thuộc thẩm quyền để xử phạt nên đơn vị chỉ nhắc nhở nhóm người này, yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh, clip đã đăng tải lên mạng xã hội.

Được biết, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang đã họp để có phương án xử lý nhóm người khỏa thân này.

Diễn biến mới vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh tại tòa sơ thẩm

Tin từ TAND TP.HCM cho hay Tòa Gia đình và Người thành niên (thuộc TAND TP) đã tiếp nhận hồ sơ kháng cáo vụ án Dâm ô đối với người 16 tuổi, mà nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh là bị can. Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh tòa, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, đảm nhận trọng trách giải quyết, xét xử vụ án giai đoạn phúc thẩm.

Trước đó, sau khi lãnh 18 tháng tù giam về tội "Dâm ô đối với người 16 tuổi" ở cấp sơ thẩm, ông Nguyễn Hữu Linh đã kháng cáo kêu oan.

Theo bản án sơ thẩm, tối 1/4/2019, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, ông Linh (nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng) trở về chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM).

Trong thang máy, ông Linh có hành vi ôm hôn cháu N.K.C. (8 tuổi). Cháu bé đã kể lại cho cha mẹ nghe. Sau đó, BQL chung cư đã xem lại camera, rà soát các căn hộ liên quan và kiểm tra thẻ ID vào thang máy. Sau khi làm việc, ông Linh thừa nhận đã ôm hôn bé gái. Lúc này ban quản lý chung cư lập biên bản.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Linh và luật sư bào chữa đều cho rằng hành vi của ông Linh không cấu thành tội dâm ô. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm khẳng định tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ đủ căn cứ xác định ông Linh phạm tội "Dâm ô đối với người 16 tuổi" và tuyên án 18 tháng tù giam.

Nước sinh hoạt nồng nặc mùi lạ, người dân Thủ đô phát hoảng

Nhiều hộ dân tại Hà nội phản ánh nước sinh hoạt có mùi lạ

Bắt đầu từ ngày 10/10, hàng ngàn hộ dân ở các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm… của Hà Nội đã vô cùng lo lắng khi nước máy sinh hoạt chảy ra từ các vòi nước tại các gia đình có mùi lạ, rất nồng nặc, khó chịu, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ.

Theo bà Vũ Thu Hồng (58 tuổi, phường Nhân Chính), nước vẫn trong nhưng có mùi hôi nồng nặc, rất khó ngửi, vừa quyện mùi hóa chất vừa có mùi khét nồng. Nếu đưa nước lên mũi ngửi sẽ thấy rất rõ. Nhiều gia đình đã phải mua bước bình về sinh hoạt.

Trưa 11/10, ông Cao Hải Tháp – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco), đơn vị cung cấp nước sạch tới người dân xác nhận thông tin nguồn nước có mùi lạ. Ông Tháp cho biết Viwaco đã lấy mẫu nước gửi lên cho nhà máy và các cơ quan có liên quan để xem nguyên nhân do đâu, có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Theo vị này, hiện tại đơn vị đang cung cấp nước cho người dân ở các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Trì (sử dụng nước Sông Đà) với khoảng gần 70.000 hộ dân.

Để làm rõ sự việc trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco), đơn vị vận hành và cung cấp nguồn nước sạch sông Đà, tuy nhiên lãnh đạo không nghe máy.