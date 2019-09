Nữ đại úy công an lăng mạ nhân viên sân bay bị đề nghị giáng cấp bậc hàm

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 15:46 PM (GMT+7)

Công an quận Đống Đa đã đề xuất kỷ luật nghiêm nữ đại úy công an có hành vi chửi bới nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Nữ công an làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất Sự kiện:

Chiều 24/9, Phó trưởng Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội cho biết, tính đến ngày 24/9 đã quá thời hạn đình chỉ công tác đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh. Đại úy Hiền là người xuất hiện trong clip và có lời lẽ thô tục, khiếm nhã ở quầy làm thủ tục hành lý tại Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) trước đó khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

Nữ cán bộ công an trong vụ việc là đại úy thuộc lực lượng CSGT trật tự cơ động - Công an quận Đống Đa. Ảnh cắt từ clip.

“Chúng tôi đã đề xuất kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm đối với đại úy Hiền và hiện đang chờ Giám đốc Công an TP. Hà Nội quyết định xem giáng xuống cấp bậc hàm nào. Còn về mặt Đảng ủy, chúng tôi cũng đề xuất hình thức kỷ luật nghiêm và đang chờ Quận ủy trả lời”, vị phó trưởng công an quận Đống Đa thông tin và cho biết thêm, hiện tại, nữ cán bộ này đã tới cơ quan làm việc bình thường.

Trước đó, theo thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam, bà Lê Thị Hiền là hành khách trên chuyến bay VN248 từ TP.HCM đi Hà Nội vào lúc 15h30 ngày 17/8/2019.

Tại quầy làm thủ tục, sau khi đã gửi 4 kiện hành lý (tổng cộng 57kg) đủ tiêu chuẩn miễn cước (tổng trọng lượng miễn cước dành cho 3 hành khách là 60kg), hành khách này yêu cầu thủ tục viên gửi thêm 1 vali nặng 8kg nữa. Nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị bà Hiền xách tay, nhưng bà Hiền đã không hợp tác với nhân viên hàng không và có hành vi to tiếng tại quầy thủ tục A - B ở sảnh A ga đi.

Sau khi nhận được thông tin, Đội An ninh trật tự có mặt, yêu cầu bà Hiền hợp tác. Tuy nhiên, bà Hiền không hợp tác và tiếp tục chửi bới với những câu từ khó nghe. Khi mời về phòng làm việc, bà Hiền vẫn to tiếng và có hành vi chống đối lực lượng an ninh, cụ thể là xô đẩy, gây thương tích đối với nhân viên an ninh hàng không.

Ngày 17/8, Đồn công an cảng Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với bà Hiền. Cục Hàng không đã giao Phòng An ninh cân nhắc bổ sung hình phạt cấm bay hoặc áp dụng kiểm tra an ninh đặc biệt đối với bà Hiền.

Ngày 23/8, sau khi sự việc được báo chí phản ánh, thượng tá Nguyễn Văn Thi, Phó trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết, đơn vị này đã ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với đại úy Lê Thị Hiền để kiểm điểm, làm rõ việc người này có hành vi, lời nói không chuẩn mực với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.