Nóng trong tuần: Nhiều diễn biến bất ngờ vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 20:30 PM (GMT+7)

Nhiều diễn biến bất ngờ vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong; Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19… là những tin nóng tuần qua.

Chiều 27/4, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn LS TP Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho gia đình cố tiến sĩ Bùi Quang Tín) cho hay, ông và bà Nguyễn Thanh Bích (vợ ông Tín) vừa có cuộc làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Đề cập tới cuộc làm việc sáng 27/4, luật sư Quynh cho biết, điều tra viên trưng ra 1 số hình ảnh và yêu cầu gia đình nhận diện. “Vợ ông Tín nhận ra mắt kính ông Tín đeo hằng ngày” – luật sư Quynh nói.

Tuy nhiên, luật sư thuật lại là ông cũng như vợ ông Tín bất ngờ khi điều tra viên nói rằng, mắt kính của ông Tín công an thu giữ trong phòng của ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM).

Cảnh sát có mặt tại chung cư Saigon New chiều 28/4. Ảnh: Tân Châu

Chiều 28/4, phía Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM cùng Công an huyện Nhà Bè đã có mặt tại chung cư New Sài Gòn thực nghiệm hiện trường. Buổi thực nghiệm còn có sự tham dự chứng kiến vợ tiến sĩ Bùi Quang Tín và luật sư Quynh.

Chiều 29/4, Công an TP.HCM đã tìm thấy 1 đoạn camera ghi hình tiến sĩ Bùi Quang Tín trước lúc rơi xuống dưới tầng trệt của chung cư New Sài Gòn.

Bên cạnh đó, công an cũng đã làm việc với 1 nhân chứng được cho là đã thấy tiến sĩ Bùi Quang Tín trước khi rơi xuống dưới tử vong. Đây là những cơ sở quan trọng trong quá trình điều tra cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ, phối kiểm các kết quả khác về kỹ thuật hình sự để có hướng xử lý tiếp theo.

Tuần qua, Việt Nam chỉ ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19

Chiều 3/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên 271.

Theo Bộ Y tế, ca bệnh số 271 nhiễm COVID-19 là bệnh nhân nam, 37 tuổi, quốc tịch Anh, là chuyên gia của Tập đoàn Dầu khí được nhập cảnh để thực hiện dự án kinh tế.

Ngày 28/4, bệnh nhân bay từ Anh tới Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay riêng mang số hiệu AXY 2504 (không phải chuyến bay chở khách thương mại).

Bộ Y tế cho biết, cùng đi với bệnh nhân số 271 có 12 chuyên gia khác. Tất cả đã được quản lý, cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), nên không lây ra cộng đồng.

Hiện bệnh nhân số 271 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh).

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã 17 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngày gần đây nhất Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh là ngày 24/4.

Người đàn ông mua ve chai sững sờ phát hiện khối tài sản bên trong chiếc tủ cũ

Sáng 27/4, ông Huỳnh Văn Ảnh, Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, Công an xã Đức Nhuận vừa tiếp nhận tiền, vàng do một người thu mua ve chai nhặt được và đem trả lại cho người mất.

Trước đó, chiều tối 26/4, trong lúc đi mua ve chai dạo, anh Lư Ngọc Duy (32 tuổi, ngụ ở thôn 6, xã Đức Nhuận) thấy chiếc tủ sắt cũ của gia đình anh Nguyễn Tiến Phúc (50 tuổi, ngụ xã Đức Nhuận) để ngoài đường nên hỏi mua với giá 20.000 đồng.

Anh Lư Ngọc Duy cùng gia đình kể lại sự việc. Ảnh: T.Trực

Khi đem tủ về nhà, anh Duy mới phát hiện bên trong chiếc tủ có chứa một túi nilon đen. Từ vết rách trên túi đen, anh Duy cùng gia đình phát hiện trong túi đen chứa rất nhiều tiền mặt cùng vàng với giá trị lớn.

Ngay sau đó, anh Duy đã mang chiếc túi đến nhà ông Phạm Nê (trưởng Công an xã Đức Nhuận) để trình báo sự việc. Tại đây, trước sự chứng kiến của ông Phạm Nê, anh Duy đã kiểm đếm được 180 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhẫn, vòng vàng có tổng giá trị hơn 1,3 lượng.

Sau khi nắm được thông tin chủ nhân của số tiền vàng trên, ngay trong tối 26/4, toàn bộ số tiền, vàng đã được trao lại cho gia đình ông Phúc.

Bí thư và chủ tịch Quảng Ngãi bị đề nghị xem xét kỷ luật

Ngày 3/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp 44 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 44. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó việc xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Cụ thể, qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận các ông Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

UBKT Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lý do đề nghị khai trừ là do ông Hiến đã có những vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại Quân chủng Hải quân.

4 ngày nghỉ lễ, 79 người ra đường vĩnh viễn không trở về nhà

Chiều 3/4, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 79 người, 76 người bị thương. So với 4 ngày dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2019, số vụ tăng 18 nhưng giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Vân Đình (Ứng Hoà, Hà Nội).

Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 132 vụ, làm chết 79 người, bị thương 75 người, thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 1 tỷ 231 triệu đồng

Đối với TNGT đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 29.172 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 13, 6 tỷ đồng. Trong đó hơn 1.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 3 người dương tính với ma túy.

