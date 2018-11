Nóng trong tuần: Nguyên thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị bắt

Chủ Nhật, ngày 11/11/2018 20:54 PM (GMT+7)

Khởi tố nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng; Hà Nội chính thức quyết định đăng cai giải đua xe F1… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Khởi tố nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng

Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Ngày 9/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét số đối với 4 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể gồm: ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ông Trần Tiến Vỹ, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ông Hoàng Hà, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Sau khi Bộ Công an công bố các quyết định tố tụng, BHXH Việt Nam đã có công văn gửi các cơ quan báo chí, nêu rõ quan điểm của BHXH Việt Nam là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật.

Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc 1 ngày

Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc 1 ngày

Từ ngày 7/11/2018 dương lịch, lịch âm của Việt Nam và Trung Quốc có sự chênh lệch nhau 1 ngày. Trong khi Việt Nam đã bước sang 1/10 âm lịch thì Trung Quốc mới là ngày 30/9. Điều này khiến nhiều người thắc mắc và cho rằng có thể Việt Nam sẽ ăn Tết sớm hơn nước láng giềng.

Ông Nguyễn Chí Linh, Trung tâm Thông tin – Tư liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho hay, việc tính lịch âm ở Việt Nam và Trung Quốc đều dựa theo chu kì của mặt trăng. Tuy nhiên, mỗi nước lại có một cách tính khác nhau.

Theo ông Linh, lịch của Việt Nam được đánh giá là có số liệu khá trùng khớp với những chuyên gia nghiên cứu lịch của các nước trên thế giới như Mỹ, Pháp… Theo các số liệu máy tính phân tích, trong năm 2018, âm lịch Việt Nam có 2 lần khác so với lịch Trung Quốc, rơi vào ngày 7/11 và 6/12.

Tuy nhiên, đến tháng Tết Nguyên đán 2019 thì âm lịch của 2 nước lại trùng khớp.

Hà Nội chính thức quyết định đăng cai giải đua xe F1

Siêu xe được sử dụng cho giải đua F1 được trưng bày tại Hà Nội

Chiều 7/11, UBND TP.Hà Nội, Tập đoàn F1 Thế giới, Tập đoàn Vingroup và Công ty Grand Prix Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện "Hà Nội - Việt Nam" chính thức là nước thứ 22 trên thế giới sẽ đăng cai tổ chức Giải đua ô tô Công thức 1 (Formula One - F1).

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội công bố Hà Nội nhận quyền đăng cai Giải đua ô tô Công thức 1 vào tháng 4/2020.

Ông Chung cũng nhấn mạnh Hà Nội hoàn toàn có đủ điều kiện tổ chức đường đua F1 vào năm 2020.

Khu vực Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình là phương án phù hợp, tối ưu, tiết kiệm để tổ chức giải. Địa điểm này đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch là khu vực để tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia và thế giới.

Theo tiết lộ đường đua ở Hà Nội có 22 khúc cua, xuất phát từ SVĐ Mỹ Đình, sau đó đến đại lộ Thăng Long rồi quay trở lại sân Mỹ Đình.

Ông Chase Carey - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Giải đua F1 cũng đến Việt Nam để chứng kiến và tuyên bố chính thức việc Việt Nam sẽ đăng cai một chặng đua thể thức F1. Bên cạnh đó hai chiếc siêu xe được sử dụng cho giải đua này cũng đã được trưng bày tại Hà Nội.

Đính chính cáo trạng vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Hai cựu tướng công an bị khởi tố vì liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Liên quan đến vụ án vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sẽ được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử vào ngày 12/11 tới đây, cơ quan truy tố phát hiện một số chi tiết trong cáo trạng bị trùng lặp, sai sót nên quyết định đính chính.

Theo đó, không đưa tên bị can Nguyễn Duy Thịnh do đã tạm đình chỉ điều tra bị can (Thịnh bỏ trốn, đang bị truy nã, chưa bắt được). Không đưa tên bị can Trần Viết Trường trong mục truy tố “Về tội Tổ chức đánh bạc…” vì đã bị truy tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” được xác định tại trang trước của cáo trạng.

Truy tố bổ sung 2 bị can Nguyễn Đình Chiến và Hoàng Thị Hà vào mục: “Về tội Mua bán trái phép hóa đơn” vì đã được quy kết tội trạng trong phần Kết luận và nêu ở phần Lý lịch bị can.

Liên quan đến vụ án, luật sư cho biết ông Phan Văn Vĩnh đã nộp đơn xin xuất viện và tham gia phiên tòa với tư cách bị cáo.

Theo hồ sơ bệnh viện cung cấp tại buổi làm việc với thẩm phán, luật sư, ông Vĩnh bệnh xơ vữa động mạch chủ tim, phù gan, suy giảm hệ miễn dịch.

CSGT bị cho là "diễn kịch", ngã ngửa ra đường khi làm nhiệm vụ

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc giằng co giữa CSGT và 2 thanh niên

Ngày 8/11, trên Facebook lan truyền clip CSGT Công an TP Quy Nhơn giằng co với 2 thanh niên trong lúc xử lý một vụ TNGT.

Trong clip có đoạn vị CSGT bất ngờ ngã ngửa khi đứng bên cạnh và nói chuyện với một thanh niên. Nhận định về cú ngã này, nhiều người cho rằng CSGT ngã theo kiểu "nghiệp vụ", tức giả vờ ngã để bắt giữ xe.

Theo Đội CSGT Công an TP.Quy Nhơn, 23h ngày 7/11, tại phường Ngô Mây, TP.Quy Nhơn đã xảy ra vụ TNGT giữa hai xe máy.

Khi CSGT khám nghiệm hiện trường, 2 người liên quan đến vụ tai nạn có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới, cản trở CSGT thi hành công vụ.

Trong lúc giằng co, Phạm Thanh Qua (SN 1997) đã dùng chỏ húc vào ngực thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh khiến CSGT này ngã ngửa ra sau.

Theo thiếu úy Linh, thời điểm đó vừa có một cơn mưa rất lớn nên nước lênh láng, đường trơn trượt. Do vậy, trong lúc giằng co với Qua để đưa xe vi phạm về trụ sở, CSGT này bị mất thế, đường lại trơn nên anh mới ngã ra sau chứ không phải "diễn" hay "ngã nghiệp vụ" như cư dân mạng nghĩ.

Hiện, Công an TP.Quy Nhơn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan về hành vi cản trở người thi hành công vụ.