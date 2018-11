Bị cho là "diễn kịch" ngã ngửa ra đường, thiếu úy CSGT nói gì?

Thứ Sáu, ngày 09/11/2018 19:00 PM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Thiếu úy CSGT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), người bị ngã ngửa ra đường trong lúc nói chuyện với thanh niên xuất hiện trong clip được đăng tải trên mạng xã hội, khẳng định mình bị ngã thật chứ không phải “diễn kịch”.

Chiều 9-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh, Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, xác nhận anh chính là người bị ngã ra đường trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội mà nhiều người cho là giả vờ ngã dẫn đến người thanh niên bị khống chế, đưa về trụ sở.

"Tại thời điểm chúng tôi có mặt ở hiện trường vụ TNGT vừa xuất hiện một cơn mưa rất lớn nên nước lênh lánh, đường trơn trượt. Do vậy, trong lúc giằng co với Phạm Thanh Qua để đưa xe vi phạm về trụ sở cơ quan chờ xác minh, làm rõ thì tôi bị Qua húc cù chỏ vào ngực. Tuy va chạm không đau, lực không mạnh nhưng do lúc đó mất thế, đường lại trơn nên tôi mới ngã ra sau" - thiếu uý Linh trần tình.

Thiếu úy CSGT Đinh Công Hoàng Linh (bên trái) trong lúc giằng co với Phạm Thanh Qua

Trả lời về việc nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng việc ngã ra đường là do CSGT cố tình "diễn kịch", tạo ra "cú ngã nghiệp vụ" để có cớ xử lý đối tượng, thiếu úy Linh khẳng định sự thật không phải như vậy. "Việc tôi ngã ra đường là thật chứ không phải "diễn" hay "ngã nghiệp vụ" như mọi người nghĩ. Những ai ở trong hoàn cảnh tôi lúc đó mới biết, chứ xem clip làm sao xác định được" - thiếu uý Linh nói.

Liên quan đến vụ việc này, cùng ngày, thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn, cho biết các thanh niên có hành vi cản trở CSGT thi hành nhiệm vụ đã được mời đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, họ đã nhận lỗi vì hành vi sai trái của mình. Những thanh niên này nhận thức không đúng vì cho rằng công an chỉ giữ 1 xe trong vụ tai nạn là không công bằng nhưng sự việc không phải như vậy.

"Cơ bản vụ việc đã rõ, về hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ thì công an có thể xem xét được. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xem xét xử lý ở mức độ giáo dục là chính để các thanh niên này nhận thấy sai. Phải làm rõ vụ việc để có cơ sở giúp dư luận hiểu được vụ việc không đúng bản chất như clip" - ông Long thông tin.

Hiện trường vụ TNGT trong đoạn clip

Như đã thông tin, ngày 8-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền với tốc độ chóng mặt về clip CSGT Công an TP Quy Nhơn giằng co với 2 thanh niên trong lúc xử lý một vụ TNGT. Đặc biệt, trong clip có đoạn vị CSGT bất ngờ ngã ngửa khi đứng bên cạnh và nói chuyện với một thanh niên nên thu hút hàng triệu lượt người xem. Nhận định về cú ngã ngửa này của vị CSGT, nhiều người cho rằng thiếu úy Linh ngã theo kiểu "nghiệp vụ", tức giả vờ ngã để bắt giữ xe. Bởi lẽ, trong tư thế đứng trụ, CSGT này khó có thể bị ngã mạnh như thế, ngoại trừ người thanh niên có... "nội công thâm hậu"

Theo Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, khoảng 23 giờ ngày 7-11, trước số nhà 324 đường Diên Hồng (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe máy 77L1-303.79, do Huỳnh Hiệp Xuyên (SN 1983; ngụ xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) điều khiển với xe máy 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (SN 1996) điều khiển, chở theo Phạm Thanh Qua (SN 1997) và Phạm Ngọc Tuyển (SN 1996; cùng ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).

Nhận được tin báo, Công an phường Ngô Mây đã có mặt bảo vệ hiện trường vụ TNGT, đồng thời thông báo Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn đến giải quyết vụ việc. Vài phút sau đó, đại úy Nguyễn Lê Nhung cùng thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh tới hiện trường để khám nghiệm, thu thập dấu vết vụ TNGT.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Clip CSGT bất ngờ ngã ngửa khi đứng nói chuyện với 2 thanh niên đã thu hút hàng triệu lượt xem

Trong quá trình thực nghiệm thu thập dấu vết, Qua và Tuyển có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới, cản trở lực lượng CSGT thi hành công vụ. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, tổ công tác CSGT đưa 2 phương tiện trong vụ TNGT về trụ sở chờ xác minh làm rõ thì Qua và Tuyển giằng co, cản trở.

Lợi dụng tình huống trên, Xuyên lấy xe của mình bỏ chạy. Thấy vậy, Qua và Tuyển hô hoán, bảo tại sao không đưa xe 77L1-303.79 về trụ sở cơ quan công an giải quyết mà chỉ đưa xe 77L1-938.49 về. Trong lúc giằng co, không cho CSGT đưa xe đi, Qua đã dùng chỏ húc vào ngực thiếu úy Linh khiến CSGT này ngã ngửa ra sau.

Công an TP Quy Nhơn khẳng định trước hành động của Qua, lực lượng Công an phường Ngô Mây đã khống chế, đưa về cơ quan xử lý theo quy định.

Đến sáng 8-11, CSGT Công an TP Quy Nhơn đã xác định được chủ xe máy 77L1-303.79 trong vụ TNGT trên đã bỏ chạy và đưa về trụ sở Công an TP Quy Nhơn để xử lý theo quy định.

Theo Công an TP Quy Nhơn, thời điểm trước khi xảy ra TNGT, Tuấn điều khiển xe máy 77L1-938.49 chở theo Qua và Tuyển từ quán nhậu trên đường Diên Hồng đi ra, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy 77L1-303.79. Trong quá trình giằng co với CSGT đang làm nhiệm vụ, Qua và Tuyển có dấu hiệu say xỉn.