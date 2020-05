Nóng trong tuần: Kết luận vụ học sinh lớp 1 phải đứng cổng trường vì đi học sớm

Chủ Nhật, ngày 24/05/2020 20:30 PM (GMT+7)

Kết luận vụ học sinh lớp 1 ở Hải phòng phải đứng cổng trường vì đi học sớm; Cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị phạt 4 năm tù… là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Kết luận vụ học sinh lớp 1 ở Hải phòng phải đứng cổng trường vì đi học sớm

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc một học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Quang Trung, phường Vạn Đức (Ngô Quyền, Hải Phòng) được phụ huynh đưa đi học sớm 15 phút nhưng chưa đến giờ vào lớp, cô giáo bắt đứng đợi ngoài cổng trường giữa trưa nắng gây xôn xao dư luận.

Học sinh lớp 1 phải đứng ngoài cổng trường vì đi học sớm 15 phút.

Theo mẹ của học sinh nói trên, trước thời gian dịch COVID-19 chị vẫn cho cháu ăn bán trú. Sau thời gian nghỉ dịch COVID-19, do hoàn cảnh chị không có khả năng cho con ăn bán trú nữa. Sau khi cháu về nhà ăn cơm, vì lý do công việc nên chị phải đưa con đi học sớm nhưng theo thông báo của nhà trường những bạn không ăn bán trú 13h30 mới được có mặt.

Thậm chí, cô giáo còn gửi tin nhắn hình ảnh 7 em học sinh kèm nội dung “cô giáo phê bình các bạn đến sớm” trong nhóm chát Zalo dành cho các phụ huynh để nhắc nhở.

Liên quan đến vụ việc, UBND thành phố Hải Phòng đã có kết luận sau khi Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng làm việc với Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền.

Theo kết luận, sự việc xảy ra do sau khi được phụ huynh đưa vào trong trường, học sinh M.T.T.T được Sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng đã đi ra ngoài cổng trường đứng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung theo đúng quy định của pháp luật.

Miền Bắc, miềm Trung quay cuồng với đợt nắng nóng thứ 2 kể từ đầu năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/5, nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C. Một số nới trên 38 độ C như: Mường La (Sơn La) 39 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,4 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,4 độ C; Đồng Hới (Quảng Bình) 38,5 độ C…

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra ở miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa.

Ngày 20/5, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên nắng nóng và nắng nóng gay gắt mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ở các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay với nền nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, khu vực vùng núi phía Tây có nơi 40-41 độ C.

Sang đến 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, riêng vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nơi 41-42 độ C; các nơi khác của Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Voi nhà ở Đắk Lắk húc chết người chăm sóc

Ngày 22/5, ông Phạm Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết chủ voi và lực lượng chức năng đã khống chế được con voi đực húc chết nài voi.

Lực lượng chức năng và chủ voi đã khống chế được con voi

Theo ông Thanh, chiều 21/5, anh Y Đ’Rim Kuan (SN 1988, ngụ xã Yang Tao, huyện Lắk) và em trai là Y Nông Kuan (SN 1997) đưa 2 con voi (1 đực, 1 cái) ra khu vực bãi cây bụi xích lại, cho voi ăn qua đêm. Đến gần 7 giờ ngày 22/5, 2 anh em anh Y Đ'Rim Kuan tới mở xích để đưa voi về nhà. Lúc này, người em mở xích con voi cái, người anh mở xích con voi đực. Trong lúc mở xích, người em nghe tiếng hét của người anh nên chạy tới xem thì thấy voi đã húc chết anh mình nên bỏ chạy.

Nhận được tin báo, ông Đàng Năng Long (chủ 2 con voi) chạy ra và đưa anh Y Đ’Rim Kuan đi bệnh viện. Tuy nhiên, khi vừa vào tới nơi thì bác sĩ xác định anh Y Đ’Rim Kuan đã tử vong. Sau đó, lực lượng chức năng và người dân tới hiện trường, khống chế được con voi và làm rõ vụ việc.

Ông Thanh cho biết thêm, anh Y Đ’Rim Kuan đã chăm sóc con voi này suốt 4 năm qua.

Cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị phạt 4 năm tù

Ngày 21/5, phiên tòa xét xử cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Hiến cùng các bị cáo liên quan đến sai phạm tại ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tiếp tục với phần tranh luận.

Cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến tại tòa. Ảnh: PLO

Trong vụ án này, Quân chủng Hải quân được xác định là bị hại. Nêu quan điểm, đại diện quân chủng tha thiết mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với ông Nguyễn Văn Hiến.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, Tòa án quân sự QCHQ tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến và 7 bị cáo khác.

Theo đó, ông Hiến bị phạt 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan quản lý 3 năm sau chấp hành án.

Các bị cáo khác bị phạt từ 4-20 năm tù giam.

Gần 4 tháng, Quảng Trị chưa có Chủ tịch UBND tỉnh

Tại Quyết định số 669/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chính.

Ông Nguyễn Đức Chính khi còn công tác (ảnh IT).

Ông Nguyễn Đức Chính đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 2/2020. Đến tháng 4/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính.

Hiện nay, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đang được giao thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Như vậy từ khi ông Nguyễn Đức Chính nghỉ hưu (tháng 2/2020), đến nay đã gần 4 tháng, tỉnh Quảng Trị chưa có Chủ tịch UBND tỉnh.

Người bán hàng rong lọt vào nơi cách ly bệnh nhân COVID-19

Tuần qua, theo thông tin từ Bộ Y tế, cả nước ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19, trong đó 4 ca vào ngày 18/5 và 1 ca vào sáng 24/5. Tất cả 5 ca nhiễm đều từ nước ngoài trở về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trải qua 38 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Khu cách ly bệnh nhân Covid-19 tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu sau khi xảy ra sự việc

Cũng trong tuần qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vào tối 19/5, một người đang điều trị COVID-19 tại khoa Nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã cung cấp cho điều dưỡng hình ảnh một người từ bên ngoài vào khu cách ly của bệnh viện, trực tiếp bán hàng cho bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại khoa Nhiễm. Sau đó, điều dưỡng đã gửi hình ảnh cho Ban Giám đốc Bệnh viện Bạc Liêu, ngay lập tức Ban Giám đốc Bệnh viện Bạc Liêu đã thông báo vụ việc cho Công an thành phố và đề nghị truy tìm tung tích của người trong ảnh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định sự việc xảy ra vào lúc 17h30 ngày 16/5. Trần Khánh Vui (SN 1988; thường trú tại khóm 5, phường 2, thành phố Bạc Liêu; tạm trú tại nhà số 131A, đường Đinh Bộ Lĩnh, khóm 5, phường 3) là người bán hàng rong (trà đường, cà phê,... ) trong vụ việc.

Chiều 24/5, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, cho biết người bán hàng rong tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 275 đang điều trị COVID-19 tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu cùng 3 người liên quan bị cách ly đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

Chủ tịch Quảng Ninh kiêm nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long

Ngày 18/5, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1588-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, kết quả 100% thành viên hội đồng dự họp đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, nhiệm kì 2020-2025.

Liên quan đến việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long, bên lề kỳ họp Quốc hội sáng 22/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết ông “mới nghe nói lần đầu, chưa có tiền lệ”.

Chiều 23/5, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng chia sẻ quan điểm về vụ việc. Theo Bộ trưởng Nhạ, Hội đồng trường có quyền quyết định trong việc lựa chọn hiệu trưởng để điều hành các hoạt động của trường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn cụ thể.

