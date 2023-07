Nóng trong tuần: Điều tra về đồng tiền ảo “có giá 7 tỉ đồng”

Điều tra về đồng tiền ảo “có giá 7 tỉ đồng”

Sự kiện tiền ảo Pi diễn ra tại Bắc Ninh

Tại cuộc họp báo ngày 30/6 do Bộ Công an tổ chức, khi được hỏi về đồng tiền ảo 1 Pi đổi được 7 tỉ đồng trong sự kiện diễn ra tại Bắc Ninh với 1.500 người tham dự, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết, Bộ Công an hiện đang điều tra về đồng tiền này.

Ông nhấn mạnh rằng, đây là một vấn đề rất quan trọng đối với các hoạt động tài chính trên không gian mạng, và hiện nay chúng vẫn chưa được quản lý đầy đủ.

Cục An ninh mạng đã phối hợp với công an các địa phương để điều tra về đồng tiền ảo Pi, bởi hoạt động kinh doanh liên quan đến nó có mức lợi nhuận cực kỳ cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro, như các hoạt động lôi kéo và đa cấp.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi tham gia các hoạt động liên quan đồng tiền ảo này.

Trước đó, ngày 25/6, tại tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra một buổi offline về đồng tiền ảo Pi với hơn 1.500 người tham gia. Tại đây có tuyên bố rằng 1 đồng Pi có giá trị tương đương 7 tỷ đồng, tương đương 314.159 USD.

3 cựu công an bắn chết dê của dân, gia đình bồi thường 20 triệu đồng

Trưa 26/6, 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà (xã An Phú) bắn chim.

Tới khu vực này, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của gia đình ông X., cho vào cốp ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng (xã An Phú, huyện Mỹ Đức), cả 3 bị người dân phát hiện và chặn lại.

Con dê bị 3 cựu công an bắn chết

Ngay lập tức, vào cuộc điều tra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 người này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản”, tạm giữ hình sự đối với 3 cựu cán bộ công an kể trên.

Chiều 30/6, chia sẻ về vụ việc, Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhận định “đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử”, và cho rằng “hành động này là không thể chấp nhận được”.

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội khẳng định, việc tước danh hiệu Công an nhân dân, khởi tố vụ án hình sự thể hiện tính nghiêm minh, quyết liệt của lực lượng Công an trong việc đấu tranh với mọi hành vi vi phạm trong nội bộ, không có vùng cấm.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức cho biết đại diện của gia đình 3 cựu công an đã bồi thường thiệt hại số tiền 20 triệu đồng cho gia đình ông X.

Sạt lở nghiêm trọng ở Đà Lạt, 7 người thương vong

Vụ sạt gây thiệt hại về người và tài sản

Rạng sáng 29/6, một đoạn taluy cao 30m của một công trình đang xây dựng trong hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ đổ sụp, kéo theo nhiều đất đá ập xuống 3 căn nhà phía dưới thung lũng.

Vụ sạt lở khiến 2 vợ chồng công nhân xây dựng quê tỉnh Phú Yên tử vong và 5 người khác bị thương. Ngoài ra, một công trình hộ dân bị chôn vùi, sụp đổ toàn bộ; 3 công trình của hộ dân bị ảnh hưởng, hư hỏng, hạ tầng khu vực (điện, nước, đường giao thông) bị hư hỏng.

Ngay trong ngày 29/6, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt đã bị tạm đình chỉ công tác để kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan trong việc cấp phép xây dựng và kiểm tra giám sát xây dựng khu vực vừa xảy ra sạt lở.

UBND TP Đà Lạt cũng có văn bản yêu cầu các cán bộ, công chức liên quan không rời khỏi địa phương để phục vụ điều tra.

Ngày 2/7, Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn phường 10.

Lý do bất ngờ khiến đồng hồ 278 triệu đồng biến mất bí ẩn ở sân bay Phú Quốc

Ông Mạc Chí Công được bà Thảo ủy quyền nhận lại chiếc đồng hồ bị mất

Ngày 26/6, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát thông cáo báo chí thông tin về việc giải quyết nguồn tin báo mất đồng hồ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo đó, vào ngày 25/12/2022, bà Mạc Thanh Thảo (SN 1988, thường trú Hoa Kỳ) cùng chồng đi qua khu vực soi chiếu an ninh của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thì làm rơi đồng hồ xuống kẽ con lăn (đồng hồ của bà Thảo bỏ trong túi xách không có dây khóa).

Một hành khách đi sau đã nhặt được chiếc đồng hồ của bà Thảo nhưng không biết là của ai đánh rơi nên nhặt lấy. Đến ngày 1/6 vừa qua, hành khách này đã tự giác giao nộp chiếc đồng hồ trên cho cơ quan công an.

Ngày 17/6, tại trụ sở Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đại diện lãnh đạo UBND TP Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang và Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã chứng kiến cơ quan chức năng bàn giao chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 278 triệu đồng cho anh ruột của bà Thảo là ông Mạc Chí Công theo ủy quyền của bà Thảo.

37 triệu đồng bất ngờ nhả ra từ trụ ATM đã về với chủ

Ông Đỗ Thành Nhơn trả lại 37 triệu đồng cho chị Nguyễn Hoài Yến Linh

Ngày 28/6, Công an phường 1, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xác định được chủ nhân của số tiền 37 triệu đồng tuôn ra từ một trụ ATM là chị Nguyễn Hoài Yến Linh (ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc).

Trước đó, lúc 16h ngày 24/6, chị Linh đem 80 triệu đồng (mệnh giá 200 ngàn đồng) đến cây ATM tự nộp vào tài khoản. Sau nhiều lần thực hiện giao dịch, cây ATM chỉ nhận 37 triệu đồng, số tiền còn lại chị Linh cất vào túi xách rồi ra về.

Cùng chiều hôm đó, ông Đỗ Thành Nhơn (ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc) cũng tới cây ATM trên để thực hiện giao dịch chuyển tiền mặt vào tài khoản. Khi ông vừa bấm lệnh thì nghe tiếng máy ATM đếm rồi nhả 37 triệu đồng ra khay trong khi số tiền ông đi nộp thì vẫn còn trong tay.

Do không phải tiền của mình, ông Nhơn đã đem số tiền này tới cơ quan công an giao nộp, đồng thời đề nghị lực lượng công an tìm chủ nhân của số tiền này để trả lại. Ông cho biết thêm, trước khi ông vào trụ ATM để thực hiện giao dịch thì một cô gái khoảng 25-30 tuổi đi từ trụ ATM này ra.

Sau khi xác định được chị Linh là chủ nhân số tiền trên, Công an phường 1, TP Bảo Lộc đã phối hợp với ông Đỗ Thành Nhơn trả lại 37 triệu đồng cho chị Nguyễn Hoài Yến Linh.

