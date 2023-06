Tin tức 24h qua: Điểm bất thường trong vụ nam thanh niên tử vong tại bể bơi Công viên Tuổi trẻ

Diễn biến mới vụ “trải nghiệm kinh hoàng” tại khóa tu ở chùa Cự Đà

Chùa Cự Đà sẽ dừng vĩnh viễn tất cả các khóa tu. Ảnh: Định Nguyễn

Sau lùm xùm xảy vừa xảy ra tại khóa tu mùa hè năm 2023 ở chùa Cự Đà (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), Đại đức Thích Di Kiên, Trụ trì chùa Cự Đà khẳng định từ nay sẽ dừng vĩnh viễn tất cả các khóa tu tại chùa. Đồng thời, bà Diệu Tịnh Thu, phụng sự phật pháp và trợ duyên khóa tu ở chùa Cự Đà, cũng sẽ không được tham gia bất kỳ hoạt động nào tại ngôi chùa này.

Theo Đại đức Thích Di Kiên, chiều 18-6, nhà chùa đã nhận chuyển khoản 86.000.000 đồng từ bà Thu. Đây là số tiền bà Thu nhận từ các phụ huynh có con em đăng ký tu khóa 3 tại chùa Cự Đà. Nhà chùa đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để hoàn trả lại tiền cho các phụ huynh.

Đại đức Thích Di Kiên khẳng định việc thu, chi tại các khóa tu đều được ghi chép đầy đủ. Tiền còn thừa sẽ được sử dụng để xây dựng thêm nhà vệ sinh, nhà bếp, lắp điều hòa, quạt điện...

Trước đó, một phụ huynh phản ánh lên mạng xã hội việc con trai vừa có "trải nghiệm kinh hoàng" tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà. Ngay sau đó, chính quyền sở tại cùng các cơ quan liên quan đã vào cuộc và yêu cầu chùa Cự Đà tạm dừng 8 khóa tu mùa hè còn lại trong năm 2023. Hiện Ban Tôn giáo TP Hà Nội đã làm việc với Giáo hội Phật giáo huyện Thanh Oai về trường hợp trên.

Theo lãnh đạo Ban Tôn giáo TP Hà Nội, với các khóa tu đang hoặc sắp tổ chức trên địa bàn thành phố, Ban sẽ có đôn đốc, chỉ đạo rà soát kỹ về cơ sở vật chất, năng lực tổ chức. Nhà chùa cảm thấy chưa đủ điều kiện thì cần tạm dừng khóa tu lại.

Tài xế taxi ở TP HCM dùng “chiêu độc” để tăng giá cước 10 lần

Công tắc phụ gắn dưới cần lái xe giúp tiền cước taxi tăng nhiều lần so với thực tế

Sáng 19-6, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM phối hợp với Đồn Công an Tân Sơn Nhất và An ninh sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra xe taxi biển số 51F-595.26 do người tên Nguyễn Trung Minh điều khiển.

Qua kiểm tra, xe có 2 công tắc phụ nằm dưới cần số lái xe gắn liền với đồng hồ tính cước. Tổ công tác yêu cầu lái xe chạy thử. Kết quả: Giá cước trên đồng hồ hiển thị 540.000 đồng, gấp 10 lần giá cước thực tế là 54.000 đồng.

Cũng với chiêu thức trên, thiết bị trên xe biển số 60E-00734 (hãng taxi Sàigon Cheap - Cheap Taxi, do ông Trần Quốc Tiến điều khiển) giúp lái xe mỗi lần vào số hoặc trả số sẽ kích giá cước tăng lên 3.000 đồng. Tổ công tác yêu cầu tài xế chạy thử từ Ga Quốc tế ra đường Trần Quốc Hoàn và trở về Ga Quốc tế và phát hiện tiền cước tăng lên 420.000 đồng.

Cả 2 trường hợp này bị xử phạt với tổng số tiền 11 triệu đồng, ngoài ra tước phù hiệu taxi 2 tháng.

Điểm bất thường trong vụ nam thanh niên tử vong tại bể bơi Công viên Tuổi trẻ

Ngày 19-6, một lãnh đạo UBND phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết phường vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nam thanh niên N.H.L. (23 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) tử vong sau khi đi tắm tại bể bơi Công viên Tuổi trẻ vào chiều 17-6.

Nạn nhân đang được người dân đưa đi sơ cứu. Ảnh: H.L.

Theo lãnh đạo UBND phường Thanh Nhàn, sơ bộ xác định anh L. tử vong do đuối nước. Khu vực anh L. tắm có mực nước sâu khoảng 1,15m trong khi nạn nhân cao hơn 1,7m nên cần điều tra, làm rõ cụ thể.

Theo lãnh đạo phường, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân không bị va đập và chấn thương nào. "Các cơ quan chuyên môn đang kiểm tra những mẫu xét nghiệm khác để đưa ra kết luận cuối cùng. Phường cũng đang yêu cầu trong thời gian này, bể bơi bên trong Công viên Tuổi trẻ tạm dừng hoạt động" - lãnh đạo phường nói.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, công viên này có 14 hạng mục công trình không phù hợp với quy hoạch hoặc thực hiện sai so với các giấy phép xây dựng đã được cấp, chính quyền phường Thanh Nhàn đang tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Khởi tố Cựu lãnh đạo đội cờ tướng Việt Nam

Bị can Tô Quốc Khanh

Sáng 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tô Quốc Khanh (SN 1973, thường trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cùng hai đối tượng khác về tội Đánh bạc.

Hiện nay, bị can Tô Quốc Khanh đang được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tô Quốc Khanh là chuyên viên phụ trách bộ môn cờ tướng Tổng cục Thể dục thể thao, nguyên lãnh đạo đội tuyển cờ tướng Việt Nam.

Trước đó, Công an quận Tây Hồ đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Nhiều đối tượng liên quan đã bị tạm giữ, trong đó có ông Tô Quốc Khanh.

