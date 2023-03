Nóng trong tuần: Danh tính nạn nhân trong chiếc xe bán tải chìm dưới lòng sông

Lý do nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng bị kỷ luật

Ông Mai Tiến Dũng - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Tiến Dũng - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) - do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Lý do khi ở cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, ông Dũng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Ông Dũng cũng đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19, để một số cán bộ VPCP tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Người đàn ông được tìm thấy trong ô tô dưới lòng sông sau 3 tháng mất tích

Trục vớt chiếc xe ô tô BKS: 76C - 09636 dưới sông Trà Khúc. Ảnh: (CACC)

3h sáng 18/3, trong lúc đi đánh cá dưới sông Trà Khúc, người dân ở xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) phát hiện chiếc ô tô bị chìm dưới lòng sông nên báo với cơ quan chức năng.

Sau đó thi thể của ông Trần Ngọc T. (48 tuổi, trú phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) cùng chiếc xe ô tô dưới lòng sông đã được vớt lên.

Qua xác minh, công an xác định ngày 3/12/2022, ông T. ăn giỗ ở nhà người thân. Gần tối, chị ruột của ông T. gọi điện báo với bà G. (vợ ông T.) là ông đang lái ô tô về nhà. Nhưng bà G. chờ mãi không thấy chồng về. Ông T. được xác định mất tích cùng ô tô bán tải hiệu Mitsubishi.

Hình ảnh camera cho thấy lúc 18h47 ngày 3/12/2022, chiếc ô tô trên chạy hướng về cầu tràn Thạch Nham.

Thời điểm đó sông Trà Khúc đang có lũ tràn qua cầu. Công an nhận định nhiều khả năng ông T. đi qua cầu bị lũ cuốn và tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông nhưng không phát hiện nạn nhân cùng xe.

Hơn 3 tháng qua, người nhà ông T. tiếp tục thuê người tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Xử phạt người đăng clip 4 nữ nhân nhảy nhót tại nơi an nghỉ của hơn 1.000 tăng ni

Hình ảnh 4 cô gái uốn éo, nhảy nhót quay clip tại chùa Bổ Đà. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến clip ghi lại cảnh 4 cô gái uốn éo, nhảy nhót tại nơi yên nghỉ của hơn 1.000 vị tăng ni ở chùa Bổ Đà thuộc xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang), ngày 13/3, ông Lê Hồng Việt – Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho hay, cơ quan này đã xác minh và mời người đăng tải clip lên làm việc.

Cụ thể, theo xác minh của lực lượng chức năng, ngày 9/3, chị Trần Hồng G. (SN 1985, trú TP Bắc Giang) đã đăng tải 2 clip lên trang Facebook và tài khoản Tiktok của cá nhân.

Xuất hiện trong clip là chị G. và 3 người bạn đi cùng mình đến chùa Bổ Đà. Hành vi của chị G. được xác định là không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang ra quyết định xử phạt chị G. số tiền 5 triệu đồng. Đồng thời, chị G. phải thực hiện biện pháp khắc phục là gỡ bỏ các clip khỏi tài khoản Tiktok và Facebook.

Tạm giữ 2 cán bộ thuế liên quan vụ ông Đỗ Hữu Ca

Ông Nguyễn Đình Đương bị lực lượng chức năng dẫn giải khỏi nhà riêng

Chiều 14/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, liên quan đến vụ án hình sự "Trốn thuế; Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc Chi Cục thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng để cho một số đối tượng trong vụ án thành lập công ty "ma" chuyên mua bán trái phép hoá đơn.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 13/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Nguyễn Đình Đương, Chi Cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng); Đỗ Thanh Hoài, nhân viên Chi cục, về hành vi “Nhận hối lộ”.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm, trong vụ án hình sự "Trốn thuế; Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng khác gồm bị can gồm Trương Văn Nam, Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh; Đỗ Thị Mỹ Châu, Lê Văn Định, Vũ Thị Vinh và Đỗ Hữu Ca (cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng) về các tội danh liên quan.

Tạm giữ 6 chiếc xe liên quan vụ dàn người đẹp ngồi xe Jeep cắm cờ nước ngoài, tài xế mặc rằn ri

Các xe Jeep chở các người đẹp gây xôn xao dư luận

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ 6 chiếc xe Jeep xuất hiện trong một hoạt động tại Lễ hội áo dài Hoa cúc biển, tổ chức ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Cơ quan chức năng xác định các phương tiện đã vi phạm các lỗi: Chở quá số người quy định, xe hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông, không đầy đủ các giấy tờ liên quan… Vì vậy, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển, chủ phương tiện vi phạm, đồng thời lập biên bản, ra quyết định tạm giữ 6 ô tô.

Trước đó, ngày 12/3, một số tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh về một đoàn xe "lạ" được cho là "hộ tống" dàn thí sinh tham gia cuộc thi người đẹp dạo phố.

Các hình ảnh đăng tải cảnh nhiều người đẹp mặc quần đen, áo phông trắng đứng trên xe Jeep có treo cờ nước ngoài, bên cạnh các xe Jeep nói trên có dàn môtô "khủng" hộ tống. Điều khiển xe Jeep là những người đàn ông mặc trang phục rằn ri.

Khi hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao.

