Nóng trong tuần: AFF chưa kết thúc, Đội tuyển Việt Nam đã được thưởng lớn

Ban Bí thư kỷ luật cán bộ, trong đó có ông Mai Tiến Dũng và Chử Xuân Dũng

Ngày 13-1-2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ.

Ông Mai Tiến Dũng khi còn tại vị

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật:

Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ);

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Men Pholly (Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang);

Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Chử Xuân Dũng (Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Ma Thế Quyên (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn), Nguyễn Văn Phong (Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận).

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.

AFF chưa kết thúc, Đội tuyển Việt Nam đã được thưởng lớn

Tuyển Việt Nam hòa kịch tính Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022

Ngay sau trận hòa 2-2 trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) trước Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022 vào tối 13/1, đội tuyển Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 1 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã được thưởng tổng cộng 5 tỷ đồng.

Cụ thể, số tiền này gồm 1,5 tỷ đồng sau trận thắng Indonesia ở bán kết lượt về, 500 triệu đồng cho trận hòa Indonesia ở bán kết lượt đi, thắng Lào được 500 triệu đồng, thắng Malaysia được thưởng 1 tỷ đồng và thắng Myanmar được thưởng 500 triệu đồng.

Hiện thầy trò HLV Park Hang-seo đã sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 16/1.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được chỉ định tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Trước đó, ngày 5/1/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Quyết định chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó 2 ngày, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với ông Đinh Văn Nơi.

Bắt Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ông Đặng Việt Hà thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: Báo Giao thông

Tuần qua, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP HCM phê chuẩn để thực hiện.

Việc bắt ông Hà nằm trong quá trình đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của các Trung tâm Đăng kiểm xe Cơ giới. Kết quả đấu tranh đã xác định có nhiều hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm nên đã tập trung điều tra để xử lý.

Theo số liệu gần đây mà Bộ CA công bố, đã có hơn 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm và các đối tượng môi giới bị khởi tố.

Về vụ án này, ngày 12-1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã họp phiên thứ 2, thống nhất bổ sung vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Để phục vụ nhu cầu cấp thiết về đăng kiểm phương tiện của người dân, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản gửi Bộ Công an về việc xin ý kiến cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị điều tra (phải tạm dừng hoạt động) được phép hoạt động trở lại.

Vụ cứu nạn bé trai rơi vào trụ bê tông gặp nhiều khó khăn

Quá trình đào đất diễn ra trong hố sâu nên rất phức tạp

Liên quan đến cuộc giải cứu bé Thái Lý Hạo Nam mắc kẹt trong trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, lực lượng cứu nạn, cứu hộ công trình cầu kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang nỗ lực để đưa thi thể cháu bé lên mặt đất.

Trong đêm 14-1, lực lượng cứu hộ đã nhổ được ống vách (D1600) bằng cẩu 80 tấn có treo búa rung 90kW. Đến sáng 15-1, Đội cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai các công tác để nhổ trụ bê tông có bé trai bị mắc kẹt. Tuy nhiên công tác đào đất đang rất khó khăn vì đất sét dẻo cứng mút chặt lấy thiết bị.

Trước đó, vào ngày 31-12-2022, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn đi vào công trình cầu Rọc Sen. Tại đây, Hạo Nam lọt vào trụ bê tông có đường trong 25cm.

Quá trình giải cứu bé Hạo Nam, yếu tố cản trở quá trình cứu nạn là do ảnh hưởng về địa chất địa tầng, thiết bị được vận chuyển từ nơi xa đến nên lực lượng chức năng không thể chủ động được, phải thay đổi nhiều phương án cứu hộ. Đây là lý do chậm rút trụ bê-tông lên theo như dự tính trước đó.

Đến tối 4-1, cơ quan chức năng xác nhận bé Hạo Nam đã tử vong.

