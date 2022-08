Nóng trong tuần: Cô giáo mần non gây "bão" mạng với tin nhắn "lòng xào dưa"

Cô giáo mần non gây "bão" mạng với tin nhắn "lòng xào dưa"; Công an TP.HCM kết luận điều tra vụ Nguyễn Phương Hằng... là những tin tức nổi bật tuần qua.

Cô giáo mần non gây "bão" mạng với tin nhắn "lòng xào dưa"

Tối 18/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình Zalo đoạn chat giữa một người được cho là nữ giáo viên (đã lập gia đình) đang công tác tại Trường mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với một người đàn ông. Đáng nói, hai người đã có gia đình nhưng vẫn có những tin nhắn mùi mẫn thể hiện mối quan hệ tình cảm ngoài luồng.

Thậm chí, nội dung đoạn chát được cho là nữ giáo viên chủ động gửi hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như: dưa xào lòng; thịt chó…để có thể nâng cao "cuộc vui" giữa hai người.

Cô giáo Trương Thị L. giải trình đoạn tin nhắn chỉ là trêu đùa.

Ngay sau khi những đoạn chát được chia sẻ đã tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, thu hút rất đông tương tác và bình luận nhiều chiều. Rất nhiều bình luận cho rằng, nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nhà giáo.

Chiều 20/8, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cho biết đã chỉ đạo Trường mầm non Thanh Nê yêu cầu cô giáo Trương Thị L. (SN 1976) tường trình về những tin nhắn gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Nê, cho hay cô L. dạy lớp 5 tuổi và ngay sau khi sự việc gây ồn ào trên mạng xã hội thì nữ giáo viên này đã xin nghỉ việc từ ngày 18/8 để giải quyết việc cá nhân.

Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Nê thông tin thêm, trong bản kiểm điểm và bản giải trình về loạt tin nhắn gây xôn xao dư luận, cô giáo Trương Thị L. cho biết đó chỉ là những tin nhắn trêu đùa nhưng không ngờ lại đi xa như vậy.

Chuyện lạ: Phá ổ khoá hàng loạt nhà dân để quảng cáo kênh YouTube

Rạng sáng 16/8, 17 hộ dân ở ngõ 89, đường Lê Văn Hưu (phường Mỹ An) phát hiện ổ khóa cổng nhà bị đổ keo 502. Để ra được khỏi nhà đi làm, mọi người buộc phải cưa ổ khóa.

Ổ khóa cổng bị đối tượng nhỏ keo 502, người dân phải nhờ thợ đến cắt khóa mới có thể ra khỏi nhà

Tại hiện trường, kèm theo ổ khóa bị đổ keo có một mẩu giấy nhỏ ghi nội dung chỉ dẫn truy cập đến một kênh YouTube: "Đăng ký kênh hv domino…vào YouTube tìm kiếm…liên hệ số ĐT? Vào xem video có bên dưới mô tả".

Sự việc sau đó được người dân chia sẻ lên mạng xã hội Facebook. Nhiều người cho biết không chỉ ổ khóa bị đổ keo, nhiều nhà dân còn bị xịt sơn nhằm tạo sự chú ý để đăng ký kênh YouTube trên.

Qua điều tra, Công an phường Mỹ An đã làm rõ người gây ra vụ việc là N.N.K (SN 2006, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Tại cơ quan công an, bước đầu K. khai nhận trên đường đi từ phường Hòa Khánh Bắc đến phường Mỹ An đã nhỏ keo ổ khóa, dán giấy giới thiệu tổng cộng 45 hộ dân với mục đích tăng lượt theo dõi cho kênh YouTube của mình.

Sau tiệc chia tay "khủng", nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh bị kỷ luật

Ngày 18/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Ninh Văn Chủ, nguyên Bí thư Đảng ủy bộ phận, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh bằng hình thức cảnh cáo.

Một bữa tiệc chia tay ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc CDC tỉnh Quảng Ninh

Nguyên nhân cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiến hành kỷ luật ông Ninh Văn Chủ vì vị này đã chủ trì, tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu trước khi nghỉ hưu theo chế độ với quy mô lớn, nhiều người tham gia, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã quyết định thi hành kỷ luật về hành chính đối với ông Ninh Văn Chủ bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm trên.

Công an TP.HCM kết luận điều tra vụ Nguyễn Phương Hằng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng lúc nghe lệnh bắt

Theo điều tra, hồi tháng 3/2021, bà Hằng (lúc đó là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) thông qua các trang mạng xã hội tổ chức các buổi livestream thu hút hàng ngàn người theo dõi, bình luận.

Trong các buổi phát trực tiếp, bà Hằng có những phát ngôn về đời tư của một số cá nhân và nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một số người.

Tại cơ quan điều tra, bà Hằng khai những thông tin mình phát đi trên các buổi livestream là lấy trên báo, trên mạng… chứ không có căn cứ chứng minh.

Cơ quan điều tra nhận định những phát ngôn của bà Hằng đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng làm việc với nhiều cá nhân liên quan, có vai trò giúp sức trong các buổi livestream vi phạm pháp luật của bà Hằng, trong số này còn có hai luật sư.

Facebooker tung tin “Đà Nẵng đề xuất mở phố đèn đỏ” nhận kết đắng

Ngày 15/8, Sở Thông tin – Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm đối với tài khoản Facebook L.D.T vì đã xuyên tạc chủ trương phát triển du lịch của thành phố, thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 24/7, tài khoản Facebook cá nhân L.D.T đăng tải bài viết với tiêu đề "Đà Nẵng đề xuất mở "Phố đèn đỏ" để kích cầu du lịch" kèm hình ảnh nhạy cảm. Thông tin này đã làm dư luận xôn xao về chủ trương, định hướng phát triển du lịch của Đảng bộ, chính quyền TP Đà Nẵng, ảnh hưởng đến hình ảnh Đà Nẵng - một điểm đến thân thiện, an toàn, mến khách trong lòng du khách và bạn bè.

Đà Nẵng không có chủ trương đề xuất mở "phố đèn đỏ" (ảnh minh họa)

Liên quan đến bài viết này, Sở Du lịch thành phố khẳng định không có đề xuất, định hướng về việc mở "phố đèn đỏ" để kích cầu du lịch. Cụ thể, Sở Du lịch thành phố cho biết trong các Kế hoạch, Đề án phát triển du lịch thời gian qua và Đề án định hướng phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 của thành phố đều không có chủ trương đề xuất việc mở "phố đèn đỏ" tại Đà Nẵng.

Theo Sở Thông tin - Truyền thông TP Đà Nẵng, bài viết của tài khoản Facebook L.D.T có nội dung sai sự thật, hình ảnh đăng tải nhạy cảm không kiểm chứng, làm người đọc hiểu sai vấn đề, gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của thành phố đối với sự phát triển du lịch. Người này cũng thừa nhận là việc đăng tải nội dung bài viết nêu trên là chưa chuẩn, chưa đúng và chưa được kiểm chứng.

