Nóng trong tuần: Cô đồng bổ cau “đúng nhận, sai cãi” bị bắt vì lừa đảo

Cô đồng bổ cau “đúng nhận, sai cãi” bị bắt vì lừa đảo

Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Hương (SN 1986, ở phường Hiến Thành, thi xã Kinh Môn) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hương là cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi" xem bói toán, có biểu hiện mê tín dị đoan gây sốt trên mạng xã hội.

Trương Thị Hương từng bị công an thị xã Kinh Môn xử phạt

Theo tài liệu điều tra, ngày 6/12/2022, anh Trần Thế Xuân cùng mẹ đến nhà Hương để xem bói, xem phong thủy và tìm hiểu về những khó khăn trong cuộc sống mà gia đình đang gặp.

Tại đây, Hương nói căn nhà anh Xuân đang ở bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá… Hương nói muốn giải quyết thì phải làm lễ.

Hương gợi ý mức giá 270 triệu đồng. Khi anh Xuân nói không lo được số tiền đó thì Hương giảm giá xuống còn 180 triệu đồng. Hương còn hứa hẹn với anh Xuân, sau khi làm lễ xong, khoảng ngày 28/12/2022 gia đình sẽ bán được nhà.

Sau khi bỏ tiền làm lễ cúng, anh Xuân chờ hết tháng nhưng không bán được nhà. Nghĩ đã bị cô đồng lừa, anh Xuân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Trương Thị Hương. Trước đó, ngày 9/2, Trương Thị Hương đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”.

Khách ăn ốc chuyển nhầm 487 triệu đồng cho chủ quán

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh về một đôi nam nữ, khi đi ăn ốc tại quán ốc trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), thanh toán số tiền 487.000 đồng nhầm thành 487 triệu đồng.

Khách chuyển nhầm 487 triệu đồng.

Hình ảnh kèm thông tin đăng tải thu hút nhiều bình luận từ cư dân mạng. Rất nhiều lời khen cho hành động của chủ quán tốt bụng, số khác lại cho rằng câu chuyện trên là dàn dựng để quảng cáo cho quán ốc.

Trước thông tin trên, sáng 5/8, anh Thắng (chủ quán ốc) trên đường Hồ Tùng Mậu khẳng định, sự việc trên là do khách nhầm lẫn, không phải quán dàn dựng để quảng cáo như trên mạng chia sẻ. Bản thân anh đã mở quán ốc được gần 20 năm và đã có một lượng khách quen ổn định.

Theo anh Thắng, vào tối 3/8, có 2 vị khách gồm 1 nam, 1 nữ đến quán anh ăn. Sau khi dùng bữa xong, người đàn ông thanh toán số tiền 487.000 đồng bằng cách chuyển khoản. Tên người chuyển khoản là “Vu Hai Dang”.

Chủ quán ốc cho biết, sau khi nhận được số tiền lớn, anh hốt hoảng và lo lắng. Cả đêm hôm đó anh không thể ngủ được, nên sáng sớm hôm sau anh đăng tải câu chuyện lên mạng để tìm chủ nhân số tiền đã chuyển nhầm.

Khi anh Thắng liên lạc, anh Đ. (khách chuyển nhầm tiền) vẫn chưa biết mình đã chuyển khoản nhầm số tiền lớn từ tối hôm trước. Sau đó, chủ quán ốc đã đề nghị anh Đ. kiểm tra lại tài khoản.

“Lúc sau, khách gọi lại cho tôi nói em chuyển nhầm số tiền cho anh rồi. Đến chiều 4/8, tôi hẹn gặp khách tại một ngân hàng trên địa bàn quận Cầu Giấy để gửi lại số tiền khách chuyển nhầm”, anh Thắng kể.

Theo anh Đ. sáng 4/8, anh có công việc bận nên chưa rà soát các khoản tiền đã chuyển khoản. Sau khi nhận được cuộc gọi từ anh Thắng, anh đã kiểm tra thì thấy mình chuyển nhầm tiền. Hiện anh đã nhận lại số tiền mình chuyển khoản nhầm và gửi lời cảm ơn chủ quán ốc.

Phó giám đốc trung tâm văn hoá mất chức vì ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo

Ông Nguyễn Văn Truyền - nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Trà Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao (VH-TTTT) TP Trà Vinh bị kỷ luật do có đơn tố cáo của người dân.

Chợ Trà Vinh. Ảnh: HD

Theo đó, ông LVM (tiểu thương ở chợ Trà Vinh) cho biết trước đó ông có phản ánh với ông Truyền (thời điểm này ông Truyền là Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Trà Vinh) về việc các hộ tiểu thương bày bán hàng hoá vượt diện tích, lấn chiếm không gian chung của chợ.

Tuy nhiên ông Truyền không xử lý các hộ tiểu thương mà còn có thái độ không chuẩn mực đối với ông. Thậm chí, ông Truyền còn nhiều lần dùng chất bẩn ném vào cửa hàng quần áo của ông M.

Ông Trần Trường An, Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Trà Vinh cho biết qua xác minh, nội dung tố cáo của ông M. là đúng. Thành ủy Trà Vinh cách chức Chi ủy viên Chi bộ Ban Quản lý chợ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Truyền.

Về mặt chính quyền, ông Bùi Văn Mừng – Chánh Thanh tra TP Trà Vinh cho biết Chủ tịch UBND TP cũng đã quyết định cách chức Phó Giám đốc Trung tâm VH-TTTT thành phố đối với ông Truyền.

Ngoài ra, ông Truyền cũng bị công an xử phạt hành chính về hành vi ném chất bẩn.

Năm 2030, 16 triệu người cao tuổi Việt Nam nguy cơ không có lương hưu

Đến năm 2030, dự báo có khoảng 16 triệu người cao tuổi ở Việt Nam không có lương hưu

Bộ LĐ-TB&XH vừa cập nhật báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo số liệu thống kê, hiện nay, số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi là hơn 5,1 triệu người, mới chỉ chiếm 35% so số người sau độ tuổi nghỉ hưu.

Trong khi đó, mục tiêu của Nghị quyết số 28 - NQ/TW phấn đấu số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt khoảng 55% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030.

Thực trạng trên được lý giải là do theo luật hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khá cao (80 tuổi); thời gian tham gia BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu khá dài (20 năm) dẫn đến nhiều người không tích luỹ đủ thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu và cũng chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế, nếu không có sự hỗ trợ tích cực từ ngân sách nhà nước thì đến năm 2030, sẽ có trên 16 triệu người cao tuổi không có lương hưu do tốc độ già hóa xảy ra nhanh hơn cả tốc độ phát triển của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Chiều 5/8, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, đại diện Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xử lý đối với bị can Nguyễn Cao Trí - người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí (SN 1970) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 BLHS.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an

Theo báo cáo của Cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng vụ án Công ty An Đông (Công ty Vạn Thịnh Phát), Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bị can Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Theo đó, bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền mà bà Lan đã chuyển cho mình nên đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu huỷ toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc bà Lan chuyển 40 triệu USD cho ông Trí với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên.

Tại Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí đã nhận tội, xin nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên, phong toả tài sản của ông Trí để đảm bảo thi hành án.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]