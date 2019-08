Nóng 24h qua: Xe khách gây tai nạn 12 người chết “lột xác” thành xe mới

Thứ Bảy, ngày 24/08/2019 20:00 PM (GMT+7)

Xe khách gây tai nạn 12 người chết “lột xác” thành xe mới; Lăng mạ nhân viên hàng không, nữ đại úy công an bị cấm bay 12 tháng;… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Xe khách gây tai nạn 12 người chết “lột xác” thành xe mới

Xe khách BKS 18B-018.32 từng bị tai nạn khiến 12 người chết, sau hơn 1 năm “lột xác” với BKS 27B-004.52 lưu thông trên đường

Thông tin từ Cục Đăng kiểm cho biết, cơ quan này vừa phát đi thông báo tới Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên và các trạm đăng kiểm về việc 3 xe khách BKS 27B-004.52, 27B-004.16 và 27B-003.87 của Công ty TNHH Long Giang (tỉnh Điện Biên) đã bị sửa chữa số khung, số máy và tự ý thay đổi tổng thành xe, không đảm bảo về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Xác minh của PV Tiền Phong cho thấy, xe khách 27B-004.52 trước đây mang BKS 18B-018.32. Xe được đăng kiểm gần nhất ngày 15/1/2019, tại Trung tâm Đăng kiểm XCG 5001S - TPHCM và hết hạn vào ngày 14/7 vừa qua.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 7/5/2017, xe khách 18B- 018.32 từng liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng tại Km 1632 + 100, đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai khiến 12 người chết và 24 người bị thương.

Cục Đăng kiểm thời điểm đó cho biết, trích xuất dữ liệu cho thấy xe khách 18B-018.32 được sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Xe kiểm định lần cuối ngày 13/9/2016, có hạn kiểm định đến 12/3/2018. Sau đó, chiếc xe này được "lột xác" thành xe 27B-004.52

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Công ty TNHH Long Giang còn sở hữu 2 xe khách từng gây ra 2 vụ tai nạn thảm khốc vào tháng 3/2019 tại Vĩnh Phúc khiến 7 người chết và tháng 6/2019 tại Hoà Bình khiến 3 người chết.

Lăng mạ nhân viên hàng không, nữ đại úy công an bị cấm bay 12 tháng

Bà Lê Thị Hiền liên tục xúc phạm nhân viên hàng không, thậm chí chống đối, xô đẩy, túm tóc nhân viên an ninh hàng không ngày 11/8 (Hình ảnh cắt từ clip)

Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với nữ cán bộ công an mạt sát nhân viên hàng không.

Cụ thể, bà Lê Thị Hiền bị cấm bay 12 tháng, tính từ ngày 27/8/2019 đến hết ngày 26/8/2020. Sau thời hạn cấm bay, nếu có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không, bà Hiền phải chịu sự kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo tính từ ngày 27/8/2020 đến hết ngày 26/8/2021.

Trong thời hạn nói trên, các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà Lê Thị Hiền.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời bà Lê Thị Hiền và kiểm tra trực quan bắt buộc. Trước đó, ngày 11//8, trong quá trình làm thủ tục check in tại quầy thủ tục A - Vietnam Airlines tại sân bay Tân Sơn Nhất, bà Lê Thị Hiền (cán bộ công an thuộc Công an Quận Đống Đa, Hà Nội) đã chửi bới thậm tệ nhân viên hàng không tại quầy làm thủ tục hành lý và chống đối lực lượng an ninh hàng không. Hình ảnh clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nữ hành khách này liên tục thóa mạ nữ nhân viên làm thủ tục và cho rằng đã "năn nỉ rồi mà không cho" nên phải thái độ như thế.

Chạy xe máy ngược chiều suốt 10km trên cao tốc, nam thanh niên lý giải thế nào?

Hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Ngày 24/8, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 2 (Cục cảnh sát giao thông) cho biết, đơn vị đã xác minh được danh tính nam thanh niên điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. Theo đó, người này là Giao Trung Kiên (SN 1993, ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan công an, Kiên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Kiên đã bị xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày; tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc.

Theo lãnh đạo đội CSGT số 2, anh Kiên khai rằng do đi nhầm đường nên đã đi vào đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và không tìm được lối ra.

Sau vụ việc, lái xe Kiên nhận lỗi và hứa sẽ không để xảy ra vụ việc tương tự.

Trước đó, vào lúc 17h14 ngày 23/8, một nam thanh niên (được xác định là Giao Trung Kiên) điều khiển xe máy đi ngược chiều từ Km 0 (nút giao vành đai 3) về Km10 (Trạm thu phí đầu tuyến, huyện Văn Giang, Hưng Yên). Nam thanh niên chạy ngược chiều tại làn 1 (làn xe chạy 120 km/h) trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

18 phút sau, lực lượng tuần đường đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tiếp cận được nam thanh niên này và bàn giao cho lực cảnh sát giao thông xử lý theo quy định.

Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội danh

Ông Lê Tấn Hùng

Ngày 24/8, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố bổ sung với ông Lê Tấn Hùng (SN 1963, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn) và bắt giữ hàng loạt người liên quan.

Theo đó, Công an ra quyết định bổ sung ông Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy (cựu Kế toán trưởng SAGRI) tội tham ô tài sản.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Tham ô tài sản” đối với: Trần Văn Trường (SN 1976; Giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong); Đỗ Sĩ Hoài Thanh (SN 1977; Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong); Đoàn Quang Hồi (SN 1972; Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế); Nguyễn Thị Nguyên (SN 1968; Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế);

Các bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên bị bắt giam. Riêng bị can Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1980; Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính) được tại ngoại.