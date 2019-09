Nóng 24h qua: Vừa sạc điện thoại vừa chơi game, nam thanh niên nát bàn tay

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 20:30 PM (GMT+7)

Điện thoại phát nổ, nam thanh niên nát bàn tay; Hà Nội công bố môi trường Rạng Đông an toàn, Bộ TN-MT có động thái lạ… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Hà Nội công bố môi trường Rạng Đông an toàn, Bộ TN-MT có động thái lạ

Sáng nay (10/9), rất nhiều người bất ngờ khi phát hiện thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội) đã không còn trên cổng thông tin điện tử của cả Bộ TN-MT lẫn Tổng cục Môi trường.

Thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông từng được đăng tải trên web Bộ TN-MT hiện đã bị gỡ xuống

Trao đổi với PV, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức chỉ thông tin ngắn gọn: “TP.Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành cung cấp thông tin cho người dân. Thông tin về quan trắc hiện trạng môi trường sau sự cố cháy Công ty Rạng Đông các ngày 30, 31/8 và 1/9 đã được Bộ TN-MT công bố minh bạch hết rồi. Còn kết quả tiếp theo phải chờ các đơn vị đang quan trắc tiếp, và Hà Nội sẽ đầu mối thông tin”.

Trước đó, vụ cháy này được các chuyên gia đánh giá là "thảm họa môi trường", do hàm lượng thủy ngân phát tán sau vụ cháy lên tới 27,2 kg. Chất này phát tán vào không khí gây nguy hại cho sức khỏe con người, bán kính có thể ảnh hưởng là 500m.

Tuy nhiên, ngày 9/9, Chi cục Môi trường Hà Nội đã công bố chỉ số quan trắc môi trường khu vực xung quanh Rạng Đông trong ngày 6 và 7/9. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng thủy ngân (trung bình 24 giờ) trong không khí tại các vị trí trên đều dưới ngưỡng quy định.

Từ nay, Hà Nội được giao là đơn vị đầu mối quan trắc, cung cấp thông tin môi trường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Cách phản ứng của chính quyền các cấp sau vụ việc cho thấy sự lúng túng, bất nhất khiến dư luận càng bức xúc. Phường Hạ Đình đưa ra cảnh báo ô nhiễm môi trường, sau đó quận Thanh Xuân vội vã kết luận môi trường an toàn. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 4/9, ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tại điểm quan trắc không khí trong khuôn viên Công ty Rạng Đông và nhà kho bị cháy, giá trị thủy ngân cao vượt ngưỡng từ 10 - 30 lần (ngưỡng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người).

Sau đó, tại thông báo chính thức đăng tải cuối tuần qua, Tổng cục Môi trường cho biết qua kiểm tra thực tế cùng với quá trình đấu tranh với lãnh đạo Công ty Rạng Đông, công ty này đã thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng.

Ngày 10/9, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh viện đang điều trị tích cực cho bệnh nhân N.H.Y (SN 1994, tr, huyện Đakrông, Quảng Trị). Anh Y bị bỏng nặng 30%.

Bàn tay của anh Y bị nát do điện thoại phát do khi vừa sạc vừa dùng

Trước đó, vào tối 7/9, anh Y vừa sạc điện thoại vừa chơi game thì điện thoại phát nổ khiến anh này bị nát bàn tay trái, mặt bỏng nặng. Bị bỏng, anh Y hoảng hốt bỏ chạy thì vấp phải nước sôi gây bỏng thêm phần chân, lưng.

Hiện nay, sức khỏe của nạn nhân vẫn chưa ổn định. Đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện đang điều trị tích cực cho anh Y.

Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố thêm tội danh mới

Ngày 10/9/2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội "Ra quyết định trái pháp luật". Quyết định khởi tố bị can trên đã được VKSND tối cao (Vụ 6) phê chuẩn.

Ông Phan Văn Vĩnh

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong quá trình chỉ đạo điều tra vụ án Trương Huy Liệu và đồng phạm về tội "Buôn lậu" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", ông Vĩnh đã chỉ đạo việc ra quyết định xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá lô gỗ vật chứng của vụ án trái pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ông Phan Văn Vĩnh hiện là phạm nhân đang chấp hành án phạt 9 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Mưa lớn Thái Nguyên lập kỷ lục trong 30 năm trở lại đây

2 ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to.

Tại Thái Nguyên, mưa lớn trút xuống liên tục trong nhiều giờ đồng hồ đã khiến nhiều nơi bị ngập lụt nặng. Tại TP.Thái Nguyên, nhiều tuyến đường đã bị “thất thủ”, nước ngập sâu có chỗ gần 1m khiến giao thông gặp khó khăn.

Nhiều người sau một đêm tỉnh dậy không còn tin vào mắt mình khi thấy nước ngập mênh mông, bốn bề đều là nước.

Phố Lương Ngọc Quyến biến thành sông (đoạn qua Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên). Ảnh: Helen.

Theo ông Phạm Đình Văn – Trưởng phòng Dự báo Đài KTTV khu vực Việt Bắc, có trạm đo mưa tự động ghi nhận lượng mưa lên tới 400mm. Thế nhưng, trạm đo này mới thành lập và không nằm trong hệ thống của Đài nên không có số liệu để so sánh.

“Trạm đo mưa của chúng tôi đặt tại TP.Thái Nguyên, từ 19h hôm qua (9/9) đến 13h hôm nay (10/9) đo được lượng mưa là 261,4 mm. Lượng mưa như vậy là rất khủng khiếp, 30 năm trở lại đây mới có trận mưa to như vậy. Trận mưa lịch sử năm 1989 ghi nhận lượng mưa 287,4mm và đây vẫn đang là mức kỷ lục cũ ghi nhận được ở Thái Nguyên”, ông Văn cho hay.

Ông Văn dự báo, đêm nay mưa lớn vẫn tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 40-80mm/2h, có nơi trên 120mm/2h. Trong đó, Thái Nguyên có thể mưa từ 80-100mm. Mưa lớn còn kéo dài từ nay đến hết ngày 12/9 ở Bắc Bộ.

Kỷ luật Giám đốc công an tỉnh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai

Ngày 10/9, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đánh giá vi phạm, khuyết điểm của ông Mạnh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân ông, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần phải thi thành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Ông Huỳnh Tiến Mạnh

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Mạnh tương ứng với kỷ luật đảng.

Trong một diễn biến khác, sau khi xem xét Tờ trình của UBKTTW, Ban Bí thư đã kết luận về vi phạm của ông Hồ Văn Năm - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Theo kết luận, vi phạm, khuyết điểm của ông Năm là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của các cơ quan tiến hành tố tụng, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và cá nhân đồng chí, cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Năm bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai; đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét để ông Năm thôi làm đại biểu Quốc hội khoá XIV.