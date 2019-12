Nóng 24h qua: Vừa lái xe bằng khuỷu tay vừa lướt điện thoại, tài xế bị phạt bao nhiêu?

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 20:22 PM (GMT+7)

Dùng khuỷu tay điều khiển ô tô, tài xế bị phạt 700 nghìn đồng; Công bố kết luận về thông tin xuất hiện “gạo giả” ở Cà Mau;… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Dùng khuỷu tay điều khiển ô tô, tài xế bị phạt 700 nghìn đồng

Ngày 23/12, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệu tập tài xế anh Cao Như Ý (nhân viên lái xe buýt Khanh Quỳnh, trú ở huyện Con Cuông, Nghệ An) lên làm việc để làm rõ hành vi vừa lái xe vừa lướt điện thoại.

“Tài xế này sẽ bị phạt hành chính 700 ngàn đồng. Đơn vị cũng sẽ đề nghị sở Giao thông Vận tải Nghệ An tước giấy phép kinh doanh vận tải của hãng Khanh Quỳnh thời gian 1 tháng”, ông Hồng thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đăng tải, lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế Cao Như Ý (trú tại huyện Con Cuông) lái xe cho hãng xe buýt Khanh Quỳnh (Cty TNHH Khanh Quỳnh, huyện Đô Lương, Nghệ An) chạy tuyến Anh Sơn – Tp Vinh. Tài xế Ý đã dùng khuỷu tay để điều khiển vô lăng còn hai bàn tay thì lướt điện thoại.

Công bố kết luận về thông tin xuất hiện “gạo giả” ở Cà Mau

Tài khoản đăng thông tin gạo giả

Ngày 23/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau (NN-PTNT) đã báo cáo UBND tỉnh về kết quả giám định mẫu gạo được một tài khoản trên mạng xã hội cho là gạo giả.

Theo báo cáo, Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP HCM (chi nhánh Cần Thơ), cho biết sau khi so sánh, đối chiếu kết quả kiểm nghiệm với bảng thành phần thực phẩm Việt Nam do Bộ Y tế ban hành, kết quả cho thấy hàm lượng các chất trong mẫu gạo nghi gạo giả hoàn toàn tương ứng với bảng thành phần dinh dưỡng của gạo tẻ máy.

Từ những cơ sở trên, ngành chức năng kết luận mẫu gạo tài khoản Zalo "Do Tinh" cho rằng gạo giả là gạo thật.

Qua xác minh, chủ tài khoản trên được xác định là ông Đỗ Thương Tính (ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được điều động làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng ông Nguyễn Đắc Vinh - Ảnh: TTXVN.

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nghệ An, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tân Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ mới hết sức nặng nề nhưng cũng rất vinh dự; khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến, nghiêm túc học hỏi, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Viện kiểm sát đối đáp với luật sư về thư cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi vợ

Một trong 4 kiểm sát viên tham gia giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án

Chiều 23/10, đại diện VKSND TP Hà Nội đối đáp với các luật sư khi tranh luận trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Cty Viễn thông Mobifone.

Bào chữa cho Nguyễn Bắc Son, các luật sư nêu quan điểm ông Son không giữ vai trò cầm đầu trong vụ án, điều tra có vi phạm tố tụng khi giữ lại bức thư bị cáo gửi vợ….

Đại diện VKSND đối đáp: “Hôm nay, viện kiểm sát nhận đơn của bị cáo Son khẳng định bản thân đã cầm đầu vụ án, xin nhận trách nhiệm chính vì để xảy ra hậu quả. Vì vậy, viện kiểm sát không tranh luận với các luật sư nội dung này. Chúng tôi khẳng định thư bị cáo Son gửi vợ là bà L. không phải thư tình mà là tài liệu chứng cứ nên phải đưa vào hồ sơ”.

Bức thư này được viết sau khi bị cáo Nguyễn Bắc Son có bản tự khai thể hiện nhận hối lộ 3 triệu USD. Thư có nội dung: “Sau khi mua bán, Phạm Nhật Vũ mang cho anh 3 triệu USD. Số tiền này anh gửi Huyền (Nguyễn Thị Thu Huyền, con gái ông Son – PV) mang vào TP.HCM giữ hộ anh. Anh không nói gì với em và Huyền về nguồn gốc số tiền này. Em nói Huyền thu xếp trả lại cho anh”.

Đáng chú ý, kiểm sát viên khẳng định vợ ông Son cũng không muốn trả thay cho chồng số tiền nhận hối lộ.

Cũng trong phần tranh tụng tại phiên tòa xét xử vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG sáng nay 23/12, các luật sư đã nêu quan điểm bào chữa cho các bị cáo Phạm Đình Trọng, Phạm Nhật Vũ, trong đó đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt, chính sách khoan hồng đặc biệt.

Ô tô bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều hất văng hai mẹ con đi xe máy lên không trung

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: X.B.

Sáng 23/12, ông Trần Đức Hanh, Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho hay, vụ tai nạn xảy ra lúc 13h chiều 22/12, tại đoạn đường Phúc Hòa, đoạn qua thôn Lân Thịnh.

Theo đó, vào thời điểm trên, ô tô con màu trắng mang BKS 98A 212.xx di chuyển trên đường Phúc Hòa. Khi ô tô đi qua địa bàn Thôn Lân Thịnh bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều tông trúng 2 người đi xe máy. Cú đâm mạnh khiến cả 2 nạn nhân văng xuống đường, gãy chân và phải nhập viện cấp cứu.

Ông Hanh cho hay, hai người phụ nữ gặp nạn là hai mẹ con. Sau khi gây tai nạn, lái xe có mặt tại hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu. Lực lượng công an cũng có mặt ngay sau đó bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe máy găm trước đầu xe ô tô. Phần đầu xe ô tô cũng bị biến dạng.

