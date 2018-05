Nóng 24h qua: Vợ bay xuống hố bùn, chồng bị toa tàu đè trong vụ tàu hỏa đâm xe ben

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 20:20 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Tàu hỏa đâm ô tô, lái tàu và phụ lái chết kẹt trong cabin; Bé trai từng là nạn nhân của nhóm trẻ Mẹ Mười run rẩy kể chuyện… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Tàu hỏa đâm ô tô, lái tàu và phụ lái chết kẹt trong cabin

0h30 sáng 24/5/2018 vừa qua, đoàn tàu khách mang số hiệu SE19 chở 477 hành khách theo hành trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Khi đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), tàu đã tông vào chiếc xe ben chở đá đang băng qua đường ngang.

Hiện trường vụ lật tàu thảm khốc khiến nhiều người thương vong ở Thanh Hóa

Vụ tai nạn đã làm hai lái tàu SE19 tử vong, mắc kẹt trong cabin. Trong khi đó, lái xe tải được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, 7 hành khách bị thương.

Tại hiện trường, đầu tàu và 6 toa khác bị lật, trong đó có 4 toa chở hành khách, xe ben bị hất văng khỏi đường ray cách đường ngang hơn 10m. Barie chắn gác cùng các thiết bị đường sắt bị húc bay. Khoảng 100m đường ray hư hỏng nặng.

Nạn nhân Phan Thị Vân Anh kể lại, khi xảy ra tai nạn, vợ chồng bà đang ngồi tại toa ăn uống cùng khoảng 9 người khác thì bất ngờ một tiếng nổ vang lên. Bà bị bay khỏi tàu, nằm dưới hố bùn cách đường ray vài mét. Nghe thấy tiếng kêu cứu của chồng, bà lết lại gần thì thấy ông bị toa tàu đè lên, một cẳng chân dập nát. Phía trong toa, nhiều người khóc thét, kêu cứu.

Hiện, 2 nhân viên gác chắn ga đã được công an triệu tập để phục vụ điều tra.

Bé trai từng là nạn nhân của nhóm trẻ Mẹ Mười run rẩy kể chuyện

Hôm nay, ông Trần Viết Nhật Tân (SN 1973, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã dẫn con trai là T. V. N. T (SN 2008) đến Báo Người Lao Động tại Đà Nẵng để tố cáo nhiều thông tin liên quan đến nhóm trẻ Mẹ Mười do bà Đinh Thị Hồng (SN 1972) làm chủ nhóm.

Bé T được gửi tại nhà bà Hồng từ khi được 12 tháng tuổi cho tới khi vào lớp 1.

Bà Hồng dùng hai tay xách đầu bé D. ra khỏi cũi

Theo lời cháu T, suốt thời gian ở nhà bà Hồng, cháu T. thường xuyên chứng kiến cảnh bà này hành hung, đánh đập những cháu nhỏ hơn. "Chủ yếu là vào giờ ăn, em bé nào ăn chậm hay không chịu ăn là bị "Mẹ Mười" dùng muỗng đập vào miệng. Mỗi lần bị bà đập muỗng vào miệng, mấy em đó chảy máu miệng nhưng "Mẹ Mười" không lau chùi gì cả. Nếu em nào ăn mà ói ra ngoài thì "Mẹ Mười" múc cháo mà các em ói ra cho ăn lại", cháu T. kể.

Thời điểm clip và hình ảnh bạo hành được lan truyền trên mạng xã hội, em rể của ông Tân phát hiện con mình là bé D. bị bà Hồng nắm vào đầu xách ra khỏi cũi. Ông này liền gọi điện báo với ông Tân để đến đón bé D, đồng thời trình báo công an.

Cũng theo ông Tân, hiện cháu D bị sốt, có dấu hiệu chảy máu mũi nhiều ngày qua và đang điều trị tại bệnh viện.

Nghi 3 con cá sấu “khủng” sổng ra kênh lớn ở Hải Phòng

Lãnh đạo huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vừa tiếp nhận thông tin từ người dân về việc có cá sấu khổng lồ sổng chuồng trên kênh Hòa Bình.

Kênh Hòa Bình - nơi nghi vấn có cá sấu khổng lồ sổng chuồng

Theo đó, trên kênh Hòa Bình xuất hiện 3 con cá sấu lớn, mỗi con nặng khoảng 100kg khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Một số người làm nghề chài lưới trên kênh Hòa Bình cũng cho biết, thời gian gần đây lưới của họ thường xuyên bị thủng, rách to khi thả lưới trên con kênh này.

Người dân cho rằng những con cá sấu trên là của một số hộ dân nuôi nhốt. Tuy vậy, huyện đã rà soát các xã nhưng không có địa phương nào có hộ nuôi cá sấu.

Lãnh đạo huyện cho biết đã chỉ đạo xã Đông Phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân không bơi lội, tắm giặt, đánh bắt thủy sản trên kênh Hòa Bình.

Sửng sốt trước thi thể còn nguyên vẹn của nữ kế toán sau 6 năm chôn cất

Sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã khai quật tử thi bà Đ.T.H. (SN 1961, nguyên kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành) để điều tra lại nguyên nhân cái chết của người phụ nữ này 6 năm trước.

Cơ quan chức năng đang khai quật tử thi bà H., để làm rõ nguyên nhân

Việc khai quật tử thi bắt nguồn từ việc gia đình bà H cho rằng cái chết của người thân có nhiều bất thường nên viết đơn khiếu nại, không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Bộ Công an cũng có văn bản đề nghị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khai quật tử thi bà H., ra quyết định trưng cầu giám định pháp y, để xác định nguyên nhân chết của bà H..

Sau khi khai quật, những người chứng kiến rất bất ngờ khi thấy thi thể nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn.

Khởi tố vụ đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau

Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đã khởi tố vụ án Làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật Hình sự và cũng đã mời 12 người liên quan vụ đánh ghen lên làm việc.

Một cảnh hành hạ trong vụ đánh ghen

Trước đó, lúc 1 giờ sáng 13/5, tại đây đã xảy ra một vụ đánh ghen tàn nhẫn.Hai người nam nữ bị trói tay lại trong tình trạng không có quần áo, bị cắt tóc, đánh đập, chửi mắng, quay clip. Sự vụ bị phát hiện khi các clip bị phát tán trên mạng.

Người được cho là chủ mưu vụ tổ chức đánh ghen là Nguyễn Thị D. (34 tuổi). 10 người cùng tham gia đánh ghen là hàng xóm, người thân của bà này.

Được biết, nam nạn nhân trong vụ việc này là một thượng uý công an 37 tuổi.

Liên quan đến vụ việc, Trưởng công an xã và Phó Công an xã đã bị kiểm điểm do chậm báo cáo và nhận thức pháp luật kém trong nhìn nhận vụ án.