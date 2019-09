Nóng 24h qua: Vì sao bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của cơ sở mầm non?

Thứ Hai, ngày 16/09/2019 21:00 PM (GMT+7)

Vì sao bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của cơ sở mầm non?; Sát hại 2 cô gái rồi nhảy lầu tự tử... là tin nóng 24h qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Công an Bắc Ninh thông tin vụ bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh, ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về sự việc.

Theo công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 13/9, cháu N.T.L (SN 2016 ở Đông Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) phát hiện bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh. Cơ sở do bà Dương Thị Hợp (SN 1977, hộ khẩu ở Nghĩa Chỉ, Minh Đạo, Tiên Du, Bắc Ninh) làm chủ.

Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, nơi xảy ra sự việc

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định ông Nguyễn Công Tỵ (chồng chị Hợp), (SN 1976) phụ trách lái xe ô tô đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở, một mình điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS 99B - 010.08, đi đón các cháu trong danh sách.

Khi về đến cơ sở Đồ-Rê-Mí, ông Tỵ đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp. Thời điểm này trên xe còn cháu L. ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện, sau đó ông Tỵ đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí (dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10cm) rồi đi làm việc cá nhân.

Đến 15h45 cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có 1 chiếc quần bò của cháu L. ở ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra, phát hiện cháu L. nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

Ngay sau đó, cháu L. được đưa ra phòng khám Hà Nội - Bắc Ninh ở thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh sơ cứu, sau đó được đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi Trung Ương để cấp cứu, điều trị. Đến nay, sức khỏe của cháu Lợi đã ổn định và đang được theo dõi các di chứng khác.

Sát hại 2 cô gái rồi nhảy lầu tự tử

Liên quan tới vụ trọng án 3 người chết xảy ra tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội), UBND phường Nghĩa Đô Đã có thông tin ban đầu về vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường Nghĩa Đô, đối tượng Giàng A Dông (SN 1996, ở Điện Biên) là người yêu cũ của chị L. (SN 2000, ở Điện Biên).

Khoảng 6h sáng 16/9, Dông tới căn nhà chị L. đang thuê trọ ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) để nói chuyện thì xảy ra cãi vã.

Trong lúc mâu thuẫn, Dông dùng dao đâm chị L. nhiều nhát trong nhà vệ sinh tại căn phòng ở tầng 4 khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Dông sau đó đi ra phòng sinh hoạt chung đâm chị X. (SN 2000, ở Hải Dương) khiến nạn nhân tử vong tại vị trí giữa 2 giường.

Sau đó, Dông dùng dao tự sát và nằm tại phòng sinh hoạt chung. Tuy nhiên, khoảng 2-3 phút sau, Dông vùng dậy tìm 3 cô gái ở cùng phòng chị L. để truy sát nhưng mọi người đã kịp bỏ chạy.

Dông tiếp tục chạy lên tầng 5 (tầng thượng) của ngôi nhà. Ít phút sau, mọi người phát hiện Dông rơi từ tầng 5 của ngôi nhà xuống đất trọng thương. Nam nghi phạm được đưa tới Bệnh viện E Hà Nội cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Đã có kết luận ban đầu về vụ việc bắn pháo sáng trúng nữ CĐV

Ngày 16/9, Công an TP.Hà Nội cho biết Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã có kết luận ban đầu về vụ việc bắn pháo sáng trúng nữ CĐV và vụ việc hành hung chiến sĩ CSCĐ trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định tuần vừa qua.

Theo đó, 2 đối tượng bị triệu tập đến trụ sở công an là Vũ Trung Trực (SN 1984, trú tại thôn Mỹ Bình, Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định) có hành vi gây rối trật tự công cộng; đối tượng còn lại là Trần Đắc Chương (SN 2001, trú thôn Ngõ Quan, Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định) có hành vi Chống đối người thi hành công vụ.

Cụ thể, ngày 11/9, Trực mang 2 quả pháo dù, 18 quả pháo sáng (mua qua mạng) đi Hà Nội để cổ vũ trận bóng đá giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Khi tập trung tại Nam Định, Trực cho 3 người khác 3 quả pháo sáng và bán cho 1 người 6 quả pháo sáng.

Hai đối tượng Trực (áo xanh) và Chương (áo trắng) tại trụ sở công an.

Trên đường đi, Trực đốt một số pháo sáng, giữ lại 2 quả pháo dù và 4 pháo sáng giấu vào loa thùng để mang vào sân Hàng Đẫy.

Đến khoảng 20h10 (phút thứ 55 trận đấu), Trực đốt pháo dù nhưng sợ pháo bắn lên trần nên Trực đã hướng pháo dù bay thẳng sang phía khán đài A; khi biết pháo bắn trúng người khác, Trực liền lẩn trốn.

Về phần Trần Đắc Chương, cơ quan công an xác định khoảng 20h30 cùng ngày (phút thứ 72 trận đấu), khi thấy một số cổ động viên Nam Định đang cản trở dùng tay, chân đánh một chiến sỹ Cảnh sát cơ động ở khu vực lối ra vào cửa số 13 khán đài B, Chương tiến lại gần dùng chân đạp 03 cái vào người chiến sỹ Cảnh sát cơ động và bỏ đi.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục xác định, truy bắt các đối tượng liên quan vụ án để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định Pháp luật.

Bắt giữ hai đối tượng gài kíp nổ vào hộp quà ở Linh Đàm

Liên quan đến vụ nổ ở khu chung cư HH Linh Đàm, ngày 16/9, Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ nổ trên.

Danh tính của hai đối tượng vừa bị bắt giữ là Phạm Hùng Cường (SN 1989, trú Tổ 27 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Hà Huy Thuận (SN 1988; trú Thôn Đoàn Kết, Cảm Ân, Yên Bình, Yên Bái).

Phạm Hùng Cường và Hà Huy Thuận tại cơ quan công an (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ nổ.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 9/2018, Phùng Văn Dũng, Trần Khánh Duy làm nghề buôn bán thiết bị, phần mềm chơi cờ bạc bịp trên mạng internet.

Đến chiều 6/9, Thuận gửi hộp quà chứa kíp nổ cho một nhà xe ở bến xe Giáp Bát, nhờ chuyển hộp quà này cho Dũng và Duy.

Sáng 7/9, khi nhận được gói hàng do Thuận gửi lên, Trần Khánh Duy cùng Phùng Văn Dũng đến quán nước chè trước cửa ki ốt số 10 HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai mở gói hàng thì phát nổ làm Duy, Dũng cùng 3 người khác bị thương.

Sau khi vụ nổ xảy ra, Thuận và Cường đọc được thông tin vụ việc trên báo chí, biết mình đang bị cơ quan công an điều tra, truy tìm nên đã bàn nhau bỏ trốn.

Đến ngày 14/9, khi Cường, Thuận đang trốn tại một khách sạn có địa chỉ tại thị trấn Phong Thổ, Lai Châu thì bị Cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ.