Nóng 24h qua: Trưởng Công an phường chống lệnh Giám đốc công an thành phố

Thứ Năm, ngày 10/01/2019 20:33 PM (GMT+7)

Phó chánh Thanh tra Quảng Nam gục chết trong khuôn viên trụ sở; Trưởng Công an phường chống lệnh Giám đốc công an Đà Nẵng… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Trưởng Công an phường chống lệnh Giám đốc công an Đà Nẵng

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên

Liên quan đến việc phối hợp thực hiện kế hoạch 911 về việc tổ chức tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn của lực lượng 911 vừa thành lập, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, lực lượng 911 vừa thành lập và đã hoạt động có nhiều kết quả xuất sắc. Tuy nhiên ông rất buồn vì trường hợp xảy ra tại Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê).

Theo ông Viên khi triển khai kế hoạch 911, CATP đã gửi kế hoạch cho các địa phương và đã có quán triệt cụ thể. Công an địa phương phải phối hợp với lực lượng 911 trong xử lý các đối tượng. Tuy nhiên, tại phường Vĩnh Trung, khi lực lượng 911 dẫn đối tượng đến Công an phường thì Trưởng Công an phường Vĩnh Trung không phối hợp trong tiếp nhận đối tượng để xử lý.

“Anh em cán bộ chiến sỹ lực lượng 911 lăn lộn đêm khuya ngoài đường để bảo vệ an ninh trật tự, vật lộn với tội phạm. Thái độ của trưởng Công an phường Vĩnh Trung là không thể chấp nhận. Đồng chí Trưởng công an phường Vĩnh Trung đã chống mệnh lệnh của Giám đốc CATP, không thể tha thứ. Phải xử lý nghiệm nhằm lập lại kỷ cương trong lực lượng”, Thiếu tướng Viên cho biết.

Lực lượng 911 (CATP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự

Bắt tạm giam nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV

Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Ánh Sáng – nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 5 bị khác có liên quan. Trong đó, có 4 lãnh đạo và cán bộ các chi nhánh ngân hàng BIDV.

Đến ngày 31/8/2018, BIDV có thông báo về việc chính thức cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng đối với ông Đoàn Ánh Sáng. Văn bản thông báo cho hay, quyết định căn cứ theo Điều lệ và quyết định của Hội đồng quản trị ngân hàng.

Phó chánh Thanh tra Quảng Nam gục chết trong khuôn viên trụ sở

Trụ sở Thanh tra tỉnh nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PLO

Chiều 10/1, Thượng tá Phạm Viết Tiến – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Phan Tấn Nghị - Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Theo một nguồn tin, khoảng 13h10 chiều cùng ngày, bảo vệ cơ quan phát hiện ông Nghị nằm gục sau khuôn viên trụ sở. Bảo vệ hô hoán gọi mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Nghị đã tử vong trong chiều cùng ngày.

Cũng theo nguồn tin này, ông Nghị thường ở lại nghỉ trưa tại cơ quan để tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Hằng ngày, ông Nghị thường ra phía sau trụ sở cơ quan để rửa mặt, vệ sinh trước khi vào làm việc buổi chiều. Người này cũng cho biết ông Nghị có bệnh cao huyết áp.

“Hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nên chưa khẳng định được điều gì”, ông Tiến nhấn mạnh.

Công an lên tiếng vụ CSGT gây tai nạn liên hoàn ở Sơn La

Đầu xe của cán bộ CSGT huyện Mai Sơn bị vỡ tung

Liên quan đến vụ CSGT gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6, đoạn tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Trung tá Quàng Anh Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Mai Sơn cho biết vụ tai nạn xảy ra vào tối 7/1.

Khi đó, chiếc ô tô mang BKS 26A-077.67 đang lưu thông thì bất ngờ mất lái và đâm trực diện vào đuôi xe bán tải đang dừng ven đường.

Cú đâm khiến chiếc xe bán tải húc vào một chiếc xe ô tô khác cũng đang dừng đỗ phía trước. Hậu quả khiến 3 chiếc xe bị hư hỏng nặng, rất may không có người bị thương.

Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn được xác định là Thượng úy Phạm Châu Giang, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mai Sơn.

Về nghi vấn thời điểm gây tai nạn, anh Giang có biểu hiện say rượu bia, Trung tá Dũng cho biết: “Đúng là buổi trưa anh Giang có uống rượu. Tuy nhiên thời điểm xảy ra tai nạn, qua kiểm tra thì anh Giang không có nồng độ cồn vượt quá quy định”.

Cũng theo Trung tá Dũng, anh Giang là người gây ra tai nạn nên sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự.

Bộ Nội vụ lên tiếng về việc Bộ trưởng Bộ Công Thương xin lỗi vì dùng xe biển xanh đón người nhà

Chiều 9/1, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ, đại diện Bộ Nội vụ đã trả lời một số câu hỏi của cơ quan báo chí về việc Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ngày 8/1 đã gửi thư xin lỗi khi xe công của Bộ vào sân bay đón người nhà.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận trách nhiệm về việc xe công vào tận cầu thang sân bay đón người nhà

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho rằng đây là việc làm thể hiện việc nhận trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Công Thương liên quan đến vụ việc dư luận xã hội quan tâm.

Trả lời thêm về nội dung này, ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, khẳng định cán bộ, công chức phải thực thi công vụ theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền được quy định. Ông Minh cũng dẫn chứng Luật Cán bộ công chức quy định rõ những điều cán bộ công chức không được làm, trong đó cán bộ công chức không được lợi dụng vị trí, ảnh hưởng của mình để mưu cầu lợi ích riêng.

Nhìn nhận về sự việc xảy ra ở Bộ Công Thương, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ nói: "Chúng tôi nghĩ đây là một sơ suất, có thể do trách nhiệm của anh em tham mưu chưa thực sự suy nghĩ chín chắn thôi. Cũng chưa thể khẳng định là anh em có sự nịnh bợ lấy lòng cấp trên".

Trước đó, ngày 8/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi thư xin lỗi về vụ việc Văn phòng Bộ Công Thương dùng xe của Bộ vào đón người trong gia đình của ông ở khu vực sân bay Nội Bài ngày 4/1 vừa qua.

Người đứng đầu ngành công thương coi đây là bài học sâu sắc cho cá nhân, gia đình và Bộ Công Thương.