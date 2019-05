Nóng 24h qua: Thông tin sốc vụ phát hiện thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Thứ Năm, ngày 16/05/2019 20:00 PM (GMT+7)

Thông tin sốc vụ phát hiện thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thông tin về cặp rắn hổ mây “khủng” ở Núi Cấm là những tin tức nổi bật nhất ngày 16/5.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Thông tin sốc vụ phát hiện thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Trưa 16/5, lãnh đạo UBND xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể người bị bỏ trong thùng nhựa đậy nắp.

Ngôi nhà nơi phát hiện khối bê tông chứa thi thể người

“Chiều qua, người dân đã phát hiện một thi thể bị bỏ trong thùng nhựa đổ bê tông. Đến sáng nay thì tiếp tục phát hiện thêm một thi thể khác bị đổ bê tông trong thùng nhựa đậy nắp”, đại diện chính quyền địa phương thông tin.

Trước đó, vào tối 15/5, chủ mới của căn nhà tới kiểm tra thì thấy trong nhà có thùng nhựa đựng nước nhưng lại bị đổ bê tông kín mít.

Thấy vậy, chủ căn nhà đã thuê người dùng búa đập bỏ thì thấy mùi hôi thối bốc ra. Nhìn kỹ, người này tá hỏa khi thấy các bộ phận là cơ thể người nên đã trình báo tới công an.

Nắng nóng 40 độ, miền Bắc như chảo lửa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (15/5), do ảnh hưởng của rìa Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Mường Tè (Lai Châu) 38,6 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,4 độ C…

Miền Bắc bắt đầu bước vào đợt nắng nóng mới với nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C. Ảnh minh họa.

Sang đến hôm nay (16/5), vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ C, riêng vùng núi Trung Bộ có nơi trên 39 độ C.

Từ ngày mai 17/5 đến ngày 19/5, dự báo sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội hôm nay (16/5) trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 17-19/5 xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C.

Phản ứng của đại gia Hà Tĩnh mua chậu lan 3,5 tỷ khi bị chê làm màu

Theo ông Th., người chi 3,5 tỷ mua chậu lan thì việc làm của ông xuất phát từ đam mê với loài lan.

“Đây là loài phi điệp đột biến gen. Trong cả một cánh rừng rộng lớn, may ra chỉ được một cành có hoa khác biệt. Loại hoa này phải nhân giống bằng cách chiết cành, hoặc ươm mầm trực tiếp từ thân của nó. Nếu dùng hoa hoặc dùng hạt thì nó lại ra thứ khác, về cái nguyên bản của nó chứ không đột biến. Cả nước chỉ có vài nhành như thế thôi”, ông Th. cho biết.

Số tiền 3,5 tỷ đồng được ông H. bàn giao trực tiếp.

“Thực ra, không phải dễ gì bỏ mua cây lan tiền tỷ về mà chơi vì ai cũng khó khăn cả. Hơn nữa, trong suy nghĩ của chúng tôi, đây không phải là cây hoa để chơi mà là một cây giống. Cả anh em Thái Bình, Hà Tĩnh góp tiền lại mua rồi sau này chia nhau mỗi người một khúc khoảng độ 5-7cm để nhân giống. Xét về mặt khoa học thì anh em chúng tôi cũng là những người có công để bảo tồn những gen quý hiếm. Cũng có công đóng góp đấy”, ông Th. nói thêm.

Cũng theo ông Th., nhóm chơi lan Hà Tĩnh có gần chục người, Thái Bình có 4 đại diện. Hà Tĩnh đóng góp khoảng gần một nửa số tiền, còn phần nhiều là của Thái Bình. Hiện tại, Thái Bình có kinh nghiệm hơn, thời tiết thuận lợi hơn, cho nên để cây ngoài đó chăm sóc.

Thông tin bất ngờ về cặp rắn hổ mây “khủng” ở núi Cấm

Ngày 15/5, ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, cho biết kết quả xác minh cho thấy tại Khu Du lịch Đồi Tức Dụp (thuộc xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có nuôi giữ 2 cá thể rắn, trọng lượng mỗi con chỉ khoảng 18 kg (trước đó có thông tin nặng 30kg).

Theo nhận dạng của cán bộ chuyên môn thì đây là rắn hổ mây (hay còn gọi là hổ mang chúa) và nằm nhóm động vật quý hiếm thuộc nhóm 1b nên nghiêm cấm khai thác, buôn bán với mục đích thương mại.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm xác nhận đây là loại rắn hổ mây hay còn gọi là hổ mang chúa nhưng trọng lượng mỗi con chỉ khoảng 18 kg

Qua làm việc với các ngành chức năng, đại diện phía doanh nghiệp cho rằng trong quá trình thi công hệ thống điện mặt trời tại khu vực dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) thì nhóm kỹ sư và công nhân phát hiện 2 con rắn này nên đuổi đi để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, do 2 con rắn này không "tự ý" rời đi nơi khác nên nhóm người này vây bắt rồi đem về Khu Du lịch Đồi Tức Dụp nuôi giữ nhưng chưa báo cáo vụ việc hay xin phép ngành chức năng theo quy định.

Cá lạ dính lưới ngư dân ở Bến Tre là cá quý hiếm, bị hét giá 40 triệu

Tính đến 14h chiều 16/5, ngư dân Phan Văn Thái (49 tuổi, ngụ ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) vẫn chưa chấp nhận giao con cá “lạ” mà ngư dân này đánh bắt được trên sông Cổ Chiên, cho các chuyên gia và cơ quan chức năng đưa về nghiên cứu.

Ông Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Phú Phụng cho biết, ngư dân Phan Văn Thái vẫn đang ướp xác cá ở nhà và đòi 40 triệu đồng mới chấp nhận giao cá. Hiện, các cán bộ chuyên môn của huyện Chợ Lách và tỉnh Bến Tre cũng đã có mặt ở nhà ngư dân Phan Văn Thái để kiểm tra, thuyết phục ngư dân này giao cá.

Cá “lạ” vừa xuất hiện ở Bến Tre được xác định là cá nược (hay cá nược Minh Hải) có nguy cơ tuyệt chủng. (Ảnh: NLĐ)

“Nếu tính cả xăng dầu và công lao động để ngư dân đưa con cá nói trên vào bờ thì hỗ trợ khoảng 4 đến 5 triệu là được rồi, chứ đòi 40 triệu là quá cao”, ông Giang nói.

Cũng theo ông Giang, trong đêm 15/5, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy cấp, thạc sĩ Vũ Long cùng cộng sự đã phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp đến nhà của ngư dân Phan Văn Thái xem cá. Kết quả, thạc sĩ Vũ Long khẳng định 100% đây là cá nược Minh Hải có nguy cơ tuyệt chủng.