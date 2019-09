Nóng 24h qua: Phạm Nhật Vũ được đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt

Thứ Tư, ngày 04/09/2019 20:43 PM (GMT+7)

Phạm Nhật Vũ được đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt; Lý do hủy chiếu trận Việt Nam – Thái Lan ở phố đi bộ Nguyễn Huệ… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Phạm Nhật Vũ được đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt

Theo kết luận điều tra, bị can Phạm Nhật Vũ - với vai trò là chủ tịch HĐQT của AVG, vì mong muốn bán được cổ phần nên đã đề nghị các ông: Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là những người có chức vụ, quyền hạn để dự án được hoàn thành.

Bị can Phạm Nhật Vũ (ảnh: Bộ Công an)

Điều đáng chú ý là trong quá trình đàm phán, Phạm Nhật Vũ không hứa hẹn sẽ đưa tiền, sau khi hoàn thành việc ký kết hợp đồng, thanh toán tiền, Phạm Nhật Vũ đã đưa tiền cho 4 cá nhân với tổng số tiền là hơn 6 triệu USD.

Hành vi của Vũ đã phạm vào tội “đưa hối lộ”.

Theo Cơ quan Công an, trong quá trình điều tra, bị can Phạm Nhật Vũ đã thành khẩn khai nhận, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; Chủ động hủy bỏ thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tự nguyện trả lại Mobifone toàn bộ tiền đã nhận kèm lãi, góp phần làm giảm tối đa thiệt hại cho nhà nước. Gia đình bị can Vũ có công với cách mạng, bị can có nhiều đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hội chất độc da cam, bom mìn... và các hoạt động an sinh xã hội khác.

Do đó, cơ quan điều tra đề nghị cơ quan xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ, áp dụng chính sách hình sự đặc biệt phù hợp khi lượng khung hình phạt đối với bị can Phạm Nhật Vũ.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019 chiều nay, PV đặt câu hỏi: Bộ Tài nguyên Môi trường đã có có kết quả quan trắch thu mẫu ở Công ty Rạng Đông chưa? Tình trạng ô nhiễm ở đây thế nào? Có nhiễm thủ ngân hay không?

Trả lời câu hỏi của PV, Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường và Trạm quan trắc môi trường miền Bắc phối hợp với Sở TN-MT Hà Nội lấy mẫu, phân tích từ ngày 30/8 tới 1/9.

“Đến giờ phút này, chúng tôi có thể xác định, có 15,1-27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường”, ông Nhân nói.

Một góc nhà kho của Công ty Rạng Đông sau vụ cháy

Ông Nhân cũng cho biết, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước, trầm tích xung quanh nhà máy và cho nhiều kết quả khác nhau. Ví dụ, giá trị nồng độ thủy ngân so với tiêu chuẩn của 1 trên 12 mẫu đã vượt tiêu chuẩn Việt Nam. Mẫu duy nhất vượt 1,3 lần nằm trên sông Tô Lịch, chỗ xả nước thải của công ty, cách nhà máy 1,5 km.

Ngoài ra, 1/8 mẫu có giá trị vượt quy chuẩn 2,76 lần. Có 12/13 mẫu trầm tích, bùn đáy, vượt quy chuẩn tại điểm sông Tô Lịch. Thứ trưởng Bộ TNMT cho biết các hóa chất gây ô nhiễm chủ yếu là thủy ngân, một số kim loại nặng. Các chất này phát tán vào không khí và môi tường xung quanh. Một phần vào nước, chảy vào sông Tô Lịch, tích tụ trầm tích ở bùn đáy.

“Phạm vi vùng có nguy cơ trong khoảng cách 500 m tính từ hàng rào nhà máy bị cháy”, ông Nhân nói.

Cũng trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay, khi báo chí đặt câu hỏi, sau vụ việc bé trai học lớp 1 Trường Gateway tử vong, mỗi ngày trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản cung cấp thông tin không kiểm chứng, thậm chí nhẫn tâm ghép ảnh cháu bé đã mất vào cháu khác để chứng minh cháu bé không tử vong trên xe đưa đón. Bộ Công an có nắm được và chủ trương xử lý người đưa tin sai sự thật không?

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc tại buổi họp báo

Trước câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và kết hợp với các ban ngành đang điều tra theo đúng quy định, trình tự của pháp luật. Khi có kết quả vụ việc sẽ thông tin đầy đủ theo quy định.

Theo tường trình trong hồ sơ vụ việc, khoảng 6 giờ ngày 6/8, tài xế Doãn Quý Phiến lái ôtô từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway, để đi đón học sinh.

Xe này sau đó đón bé L. Trong số 13 học sinh đi xe, L. ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi đến trường, các cháu xuống xe nhưng tài xế và bà Quy do không kiểm tra nên đã không biết cháu L vẫn chưa xuống. Sau đó, ông Phiến đưa xe về bãi trông giữ.

Chiều cùng ngày, tài xế Phiến đánh xe về đến trường đón học sinh thì cháu L được phát hiện trong tình trạng đã tử vong trên xe mới được phát hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" xảy ra tại trường Gateway. Hiện lái xe Doãn Quý Phiến và người đưa đón trẻ Nguyễn Bích Quy đều đã bị khởi tố, tuy nhiên bà Quy bị bắt tạm giam.

19h tối mai (ngày 5/9), đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Thái Lan ở trận lượt đi bảng G vòng loại thứ 2 - World Cup 2022. Trận đấu này diễn ra ở sân nhà của Thái Lan và sẽ được truyền hình trực tiếp tại Việt Nam.

Trước đây, các trận đấu hay, mang ý nghĩa quan trọng như vậy thường được Câu lạc bộ (CLB) bóng đá TP.HCM chủ trì xin phép và chiếu lên các màn hình LED cỡ rộng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, với trận Việt Nam - Thái Lan sắp tới, kế hoạch chiếu ra màn ảnh rộng như trên đã bị hủy bỏ.

Người hâm mộ tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và Philippines.

Nguyên nhân được CLB bóng đá TP.HCM đưa ra là do đơn vị này không đạt được thỏa thuận về phí bản quyền với đơn vị sở hữu.

Không chỉ hủy chiếu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trận Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày 5/9 cũng sẽ không được trình chiếu ở sân 4A - Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM như thường thấy. Thông tin này đã được đại diện Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM xác nhận.

Được biết, trong trận đấu sắp tới nói riêng và những trận cầu “nóng” trong tương lai nói chung đều sẽ được các đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng tại Việt Nam kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là ngăn chặn nạn livestream để bảo vệ bản quyền. Đây là động thái phù hợp với các quy định về bản quyền, chuyên nghiệp và hoàn toàn hợp lý.

Lý giải sự xuất hiện của tam giác thiên tai hiếm gặp

Mới đây, một tổ hợp thiên tai bất thường gồm bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện gây ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền nước ta. Hai áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Biển Đông cùng cơn bão Lingling ngoài khơi Thái Bình Dương đã tạo thành một tam giác xoáy thuận nhiệt đới khá hiếm gặp.

Lý giải về sự xuất hiện nhiều áp thấp nhiệt đới và bão trong cùng một thời gian, ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc TT Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay đang là thời gian cao điểm của mùa bão trên khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, ông Lâm cũng cho hay, trường hợp xuất hiện đồng thời hai áp thấp nhiệt đới và bão cùng tương tác với nhau như vừa qua là hiếm gặp.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu (TT Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết thêm, tam giác bão-áp thấp nhiệt đới cùng tồn tại vừa qua có sự tương tác lẫn nhau.

Áp thấp nhiệt đới Kajiki sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế đã quay ngược trở lại ra biển. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông sẽ suy yếu dần và khi tương tác với Kajiki sẽ bị hút vào áp thấp nhiệt đới này.

“Kajiki sau khi hút vùng áp thấp trên Biển Đông cũng sẽ bị cơn bão Lingling ngoài khơi Thái Bình Dương hút ra. Do đó, áp thấp nhiệt đới này di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc và đi ra phía ngoài khơi xa, không có khả năng quay lại đất liền nước ta”, ông Hưởng cho hay.