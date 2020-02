Nóng 24h qua: Nữ thượng tá 43 tuổi làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Thứ Ba, ngày 18/02/2020 20:30 PM (GMT+7)

Nữ thượng tá 43 tuổi làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; Thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh… là những tin nóng trong 24h qua.

Nữ thượng tá 43 tuổi làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Ngọc Hoài giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Ngày 17/2, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, Trưởng Công an huyện Lấp Vò giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đây là nữ công an đầu tiên được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, sinh năm 1977, có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát an ninh. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc công an tỉnh đã trải qua các vị trí công tác Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng An ninh điều tra; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị; Trưởng Công an huyện Lấp Vò.

Thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc khỏi bệnh

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chúc mừng bệnh nhân ra viện

Sáng 18/2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã cho 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ra viện sau khi hai người này đã có kết quả âm tính.

Trường hợp thứ nhất là anh P.V.C​. (29 tuổi, ở Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc). Bệnh nhân vào viện hôm 26/1/2020.

Trường hợp thứ hai là bà N.T.Y.​ (55 tuổi, ở xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), vào viện 09/2/2020.

Chiều cùng ngày, hai bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã được xuất viện.

Bệnh nhân đầu tiên là P.T.B (mẹ của bệnh nhân N.T.D - người đã được điều trị khỏi). Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 31/1. Hiện, bệnh nhân không ho, thân nhiệt 36,8 độ.

Bệnh nhân thứ hai là chị N.T.N - thành viên của nhóm 8 người được Công ty N.P. cử đi công tác tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 3/2 và vào viện ngày 10/2. Hiện tại bệnh nhân đã hoàn toản khỏi bệnh, sức khỏe ổn định.

Như vậy, trong ngày hôm nay, đã có 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện, đưa tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh Covid-19 ở Việt Nam lên 11 người.

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ (trái - ảnh: Thành An)

Sáng nay (18/2), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội đã họp để bầu chức danh Trưởng đoàn ĐBQH mới thay ông Hoàng Trung Hải.

Kết quả, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã nhất trí bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.

Trước đó vào ngày 7/2, Bộ Chính trị có quyết định điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020.

Bộ Chính trị cũng phân công ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tung tin 33 người chết vì nhiễm Covid-19, cô gái bị xử phạt nặng

H. (áo vàng) tại cơ quan công an

Ngày 18/2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ đã ký quyết định xử phạt C.T.N.H. (29 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng) số tiền 10 triệu đồng về hành vi Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19. Ngày 17/2, trên trang cá nhân H. chia sẻ thông tin sai sự thật rằng Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM có 33 người chết do dịch bệnh Covid-19. Thông tin này khiến nhiều người lo lắng và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Cơ quan an ninh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xác minh, mời H. lên làm việc. H. thừa nhận nhận hành vi vi phạm của mình đồng thời gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân.

