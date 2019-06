Nóng 24h qua: Nữ sinh hoảng hồn thấy mình đã chết trong thông tin đưa trên mạng

Thứ Bảy, ngày 29/06/2019

Vừa ngủ dậy, nữ sinh hoảng hồn thấy tin mình đã chết vì tai nạn giao thông; Hai tàu đâm nhau, 10 người chết và mất tích trên biển Bạch Long Vĩ… là những tin tức nóng nhất ngày 29/6.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Hai tàu đâm nhau gần đảo Bạch Long Vĩ, 10 người chết và mất tích

Đến sáng nay (29/6), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một thuyền viên, 9 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích.

Các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm ngư dân mất tích

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, vào khoảng 14h55 ngày 28/6, trung tâm tiếp nhận thông tin từ Công ty Cổ phần vận tải và thương mại quốc tế thông báo: Tàu PACIFIC 01 thuộc quản lý của Công ty đã xảy ra va chạm với tàu cá Nghệ An mang số hiệu NA 95899 TS vào lúc 13h cùng ngày.

Sau khi xảy ra va chạm, tàu cá Nghệ An bị lật úp, chìm tại vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 19 thuyền viên. Sau khi va chạm, tàu PACIFIC 01 đã hạ xuống cứu sinh cứu 9 thuyền viên, 10 thuyền viên mất tích.

Vừa ngủ dậy, nữ sinh hoảng hồn thấy tin mình đã chết vì tai nạn giao thông

Vừa ngủ dậy, chị Duyên hoảng hồn khi thấy hình ảnh mình được một trang mạng trên Facebook cắt ghép thông báo nữ sinh này đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, trên trang mạng xã hội Công an Nghệ An Online đăng tải hình ảnh về một vụ tai nạn giao thông cùng nội dung “Va chạm ôtô, một nữ sinh xã Nghi Xuân tử vong tại chỗ”.

Hình ảnh chị Duyên bị cắt ghép, đưa lên trang Facebook.

Đáng nói, trong nội dung hình ảnh trang Facebook này đưa lên là chị Trần Thị Mỹ Duyên (21 tuổi), trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (Sinh viên một trường cao đẳng ở Nghệ An).

Nữ sinh này cho biết, hình ảnh trên là cá nhân chị, tuy nhiên một người nào đó đã cắt ghép, cho vào khung ảnh bên dưới có vòng hoa cúc trắng với mục đích riêng.

Ngoài ra, trang Facebook này còn đưa một hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông và địa chỉ trang cá nhân của chị Duyên.

Sau khi bức ảnh và thông tin này được đăng lên Facebook, chị Duyên đã nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ bạn bè, người thân.

Liên quan đến sự việc này, một cán bộ công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an tỉnh Nghệ An không có trang mạng xã hội nào tên Công an Nghệ An Online. Thế nên những thông tin trang Công an Nghệ An Online đưa lên là trang giả mạo, đưa tin xuyên tạc.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh, biển lửa uy hiếp cây xăng và đường dây điện 500KV

Cho đến đầu giờ chiều nay (29/6), ngọn lửa tiếp tục cháy và lan rộng từ thị trấn Xuân An sang các địa bàn xã Xuân Hồng, Xuân Lam. Cơ quan chức năng di dời cột bơm xăng dầu tại hai cây xăng ở thị trấn Xuân An để đảm bảo an toàn.

Trước đó vào sáng cùng này, ngọn lửa bùng phát lại vào lúc 2h sáng, UBND huyện Nghi Xuân huy động hơn 1000 người cùng các phương tiện chữa cháy từ tỉnh Nghệ An sang để ứng cứu. Thế nhưng do trời nắng nóng, địa bàn cháy rộng lớn nên khó khăn trong việc khống chế đám cháy.

Hơn 1000 người. .. được huy động dập lửa

Để đề phòng ngọn lửa cháy xuống khi vực người dân ở và kinh doanh, lực lượng chức năng đã tháo các cột bơm xăng dầu ra khỏi cửa hàng, các thiết bị, đồ vật trong 2 cửa hàng này cũng đã di chuyển khỏi cửa hàng trong sáng nay. Tại các bể chứa xăng dầu đã được lấp cát, bảo đảm an toàn tránh cháy nổ. Các lực lượng chức năng túc trực 24/24 tại các điểm cháy để chữa cháy và lên các phương án ứng cứu.

Đến 14h cùng ngày, ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang địa bàn xã Xuân Hồng và nguy cơ cháy sang địa bàn khác. Vụ cháy đang uy hiếp đường dây điện cao thế, đường dây 500KV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La không thể làm việc với Ủy ban kiểm tra Trung ương vì bị ốm

Ngày 29/6, một nguồn tin cho biết ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, đang bị ốm và phải điều trị ở Hà Nội.

Theo nguồn tin, ngày 26/6, Ban giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La đã báo cáo Tỉnh ủy về việc ông Hoàng Tiến Đức không thể về Sơn La dự và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra Trung ương vào sáng 27/6.

Cũng theo nguồn tin, gia đình ông Đức thông báo sang tuần, sức khỏe ông Đức mới có thể hồi phục để làm việc trở lại.

Ông Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La

Trước đó, ông Hoàng Tiến Đức, với cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT, Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban Chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, đã trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La có 2 thành viên Ban Chỉ đạo có con ruột dự thi là vi phạm quy chế thi; chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo, hội đồng thi, Ban Chấm thi và các khâu trong quá trình thi; thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, một số cán bộ bị khởi tố, điều tra, xử lý hình sự.

Trước những vi phạm nghiêm trọng đã xảy ra trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La, Ban Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy, tổ chức Đảng các tỉnh khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh cán bộ, Đảng viên có vi phạm.

Nhẫn tâm sát hại vợ trước mặt con gái 4 tuổi

Vụ việc gây bàng hoàng cả tổ dân phố 2, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc vào sáng 29/6.

Thông tin ban đầu, sau khi đâm chết vợ là chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, ngụ tổ dân phố 2, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) ngay tại phòng trọ, Tô Thanh Lâm (quê Hậu Giang) đã chở con gái 4 tuổi đến giao cho mẹ vợ rồi đầu thú.

Nơi xảy ra án mạng

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 29/6, Tô Thanh Lâm chở con gái về nhà mẹ vợ cách phòng trọ vợ chồng Lâm thuê ở khoảng 500 m. Sau đó, Lâm nói với mọi người đã sát hại chị Nga.

Theo lời con gái Lâm kể lại với người thân thì giữa Lâm và chị Nga có cãi nhau lớn tiếng. Sau đó, Lâm lấy khăn bịt miệng vợ rồi dùng dao đâm chết tại chỗ.

Được biết, chị Nga đang làm lễ tân tại một khách sạn trên địa bàn TP Bảo Lộc. Lâm làm thợ hồ, hay ghen tuông nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn cãi cự.