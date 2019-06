Lật tàu trên biển Hải Phòng: Nhiều nạn nhân là cha con, chú cháu

Danh sách 19 nạn nhân trên tàu cá NA 95899 TS Hồ Bá Lâm (chủ tàu) xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Văn Công, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Đinh trọng Hậu, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Định trọng Dũng, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Phạm Hữu Thanh, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Văn Hòa, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Văn Tùng, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Trương Văn Việt, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Hồ Bá Hoàng, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Ngọc Tân, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Bùi Ngọc Sơn, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Xuân Tuyến, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Trương Đắc Qúy, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Tô Duy Thái, xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An Phạm Hữu Hoàng, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Hồ Khắc Đức, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Văn Phong, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nguyễn Viên Mạnh, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An Bùi Ngọc Chung, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An