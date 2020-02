Nóng 24h qua: Nói nhận được điện thoại của Tuấn “khỉ”, “hiệp sĩ” Thanh Hải bị cảnh sát mời làm việc

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 21:00 PM (GMT+7)

Thêm 2 trường hợp nhiễm virus Corona, 2 người khỏi bệnh được xuất viện; Liệt sĩ trở về sau 36 năm đi chiến trường Campuchia… là những tin nóng 24h qua.

Thêm 2 trường hợp nhiễm virus Corona, 2 người khỏi bệnh được xuất viện

Biển cách ly được đặt tại các lối ra vào khoa Cấp cứu, BV Nhiệt đới Trung ương

Ngày 4/2, cả nước ghi nhận thêm 2 ca nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV), nâng tổng số ca nhiễm lên 10 người.

Ca nhiễm nCoV thứ 9 là ông T.C.P (30 tuổi, làm công nhân, sống tại xã Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc), thành viên của đoàn công nhân 8 người đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc trong 2 tháng và về nước hôm 17/1 trên cùng một chuyến bay, trong đó đã xác định có 4 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Ca nhiễm virus Corona thứ 10 là bà P.T.B. (42 tuổi, làm công nhân, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), người nhà của nữ bệnh nhân N.T.D (23 tuổi). Nữ bệnh nhân N.T.D cũng là thành viên của đoàn công nhân 8 người đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc trở về cùng chuyến bay trên.

Cùng ngày, hai bệnh nhân nhiễm nCoV là nữ lễ tân khách sạn ở Khánh Hòa và bệnh nhân Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Đề phòng virus Corona, TP.HCM “điểm danh” cán bộ đi nước ngoài về

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm tra và thực hiện biện pháp cách ly các cấp dưới đi nước ngoài trước, trong và sau Tết để phòng dịch

Tối 3/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona TPHCM đã làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng và Chủ tịch UBND 24 quận, huyện để triển khai kế hoạch phòng chống dịch.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, cho biết sẽ kiểm tra các trường hợp cán bộ đi nước ngoài về. “Không đến vùng dịch nhưng trên máy bay có một số khách đến từ vùng dịch thì cũng rất nguy hiểm. TPHCM chật hẹp, dân số rất đông, nếu phát bệnh thì sẽ lây lan rất nhanh. Phải vì sức khỏe của trên 10 triệu người dân thành phố này”, ông Phong nói.

Trước đó, trong cuộc họp chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã yêu cầu cán bộ Văn phòng UBND TPHCM “điểm danh” tất cả các thành viên trong cuộc họp để sau này “truy” xuất nếu xảy ra sự cố.

Theo ông Lê Thanh Liêm, các cán bộ công chức, trong đó có văn phòng ủy ban đi công tác, nghỉ phép ở những nơi có dịch trước trong và sau Tết khi trở về thì không được vào cơ quan mà phải liên lạc với Bệnh viện Nhiệt đới xin tư vấn tự cách ly 14 ngày để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và đồng nghiệp.

Nói nhận được điện thoại của Tuấn “khỉ”, “hiệp sĩ” Thanh Hải bị cảnh sát hình sự mời làm việc

Ảnh cắt từ video ông Nguyễn Thanh Hải nói về việc Tuấn "khỉ" gọi cho mình

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa gửi giấy mời ông Nguyễn Thanh Hải (nhiều người gọi là "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải) lên làm việc vào 14h chiều nay (4-2) .

Về việc này, ông Nguyễn Thanh Hải xác nhận với phóng viên đã nhận được thư mời.

Trước đó, trong lúc Công an TP HCM, Bộ Công an đang truy bắt Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi – nghi phạm vụ nổ súng khiến 4 người tử vong ở Củ Chi) thì ông Nguyễn Thanh Hải đã đăng lên YouTube nói rằng, Tuấn đã gọi cho ông vì muốn ra đầu thú. Ngoài ra, "hiệp sĩ" này còn hứa sẽ đưa Tuấn về thăm vợ con trước khi đưa đến công an.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua xác minh, người gọi cho ông Hải không phải là Tuấn "khỉ". Công an tỉnh khẳng định sẽ làm rõ sự việc này.

Liệt sĩ trở về sau 36 năm đi chiến trường Campuchia

Biên bản của UBND phường Đồng Phú xác minh trường hợp của liệt sĩ Phạm Văn Hạng

Ngày 3/2, ông Hoàng Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - cho biết UBND phường này vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự TP Đồng Hới tổ chức thu hồi giấy báo tử, bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Phạm Văn Hạng (SN 1959) - đã trở về sau 36 năm mất tích.

Trước đó, ông Phạm Xuân Lành (SN 1961, ngụ phường Đồng Phú) đến tại UBND phường trình báo về việc anh trai của ông là liệt sĩ Phạm Văn Hạng vẫn còn sống và đã trở về đoàn tụ với gia đình.

Theo ông Lành, tháng 11/1977, ông Hạng nhập ngũ và sau đó đi làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Năm 1982, khi bị thương trong chiến đấu, ông Hạng mất trí nhớ và 2 năm sau đó thì mất tích.

Ông Phạm Văn Hạng đã được Đảng và Nhà nước công nhận liệt sĩ và được hưởng các chế độ, chính sách đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Mới đây, ông Phạm Văn Hạng bất ngờ hồi hương tìm về đoàn tụ với gia đình tại Quảng Bình. Sau đó, ông đã quay trở lại Campuchia với vợ và các con của mình.

