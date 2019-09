Nóng 24h qua: Bốc được biển số 61A-666.66, bất ngờ phát hiện 2 xe khác trùng… biển số

Thứ Tư, ngày 18/09/2019 20:04 PM (GMT+7)

Ông chủ Nhật Cường bị truy nã đỏ trên toàn thế giới; Bốc ngẫu nhiên được biển số 61A 666.66, bất ngờ phát hiện 2 xe khác trùng… biển số… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Bốc ngẫu nhiên được biển số 61A-666.66, bất ngờ phát hiện 2 xe khác trùng… biển số

Mạng xã hội đang xôn xao bàn luận về việc một người đàn ông được cấp biển số đẹp 61A-666.66.

Chiếc xe Mazda được cấp biển 61A-666.66 là anh Trương Hoài Ân (25 tuổi, trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Chiếc xe chỉ với giá trị 800 triệu đồng nhưng sau khi có biển số đẹp chủ nhân đã được lời ngỏ hỏi mua lại xe với giá 3 tỷ đồng.

Chiếc xe hiệu Mazda vừa được cấp biển số vào ngày 17/9



Trao đổi với phóng viên, đại diện phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết anh Ân bốc số vào sáng 17/9. Việc bốc trúng số này là hoàn toàn ngẫu nhiên và thực hiện đúng quy định về việc cấp biển số. Một cán bộ phòng CSGT kể lại: “Thấy biển số đẹp nên tôi có hỏi chủ xe cảm xúc như thế nào khi bốc trúng số đó. Chủ xe cười nói rằng với anh ấy cảm thấy bình thường, mua xe để chạy nên số nào cũng được”.

Sau khi thông tin về chiếc xe có số đẹp xuất hiện, bất ngờ dân mạng “bốc phốt” nhiều xe ô tô khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng mang biển số này.

Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho hay, việc nhiều xe được cấp biển số giống hệt nhau trên cùng một địa bàn là không thể. Việc xuất hiện 2 xe ô tô khác giống hệt biển số xe vừa cấp sẽ được xác minh, làm rõ.

Ông chủ Nhật Cường bị truy nã đỏ trên toàn thế giới

Sáng 18/9, Hội nghị Tư lệnh cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) lần thứ 39 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội

Tại hội nghị, trao đổi với báo chí, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết sau khi cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Bùi Quang Huy (ông chủ Công ty Nhật Cường) đã trốn khỏi nơi cư trú.

Lực lượng cảnh sát khám cửa hàng điện thoại Nhật Cường tại số 33 phố Lý Quốc Sư của ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy

Theo Trung tướng Vệ, sau khi Bùi Quang Huy bỏ trốn, Cảnh sát Việt Nam đã nhanh chóng phát lệnh truy nã toàn quốc và đề nghị Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy, nếu bắt được đối tượng thì trao trả cho phía Việt Nam. Hiện, Interpol đã đưa đối tượng Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.

Trước đó, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đã bị khởi tố về các tội Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy phải nằm phòng cách ly đặc biệt

Đại diện Bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM) xác nhận Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người bắn rơi 7 máy bay Mỹ đang được theo dõi, điều trị tình trạng xuất huyết não tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Bảy là một trong 16 phi công Việt Nam đạt cấp "Ách" (bắn rơi 5 máy bay địch trở lên) trong kháng chiến chống Mỹ

Theo lời kể của người nhà, Đại tá Nguyễn Văn Bảy bị ngất xỉu khi đang làm vườn và được chuyển đến Bệnh viện Quân Y 175 vào ngày 16/9. Hiện ông đang được theo dõi tích cực, thở máy và đang nằm ở phòng cách li đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1936, còn gọi Bảy A, là Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phi công không quân nhân dân Việt Nam. Ông là một trong 16 phi công Việt Nam đạt cấp "Ách" (bắn rơi 5 máy bay địch trở lên) trong kháng chiến chống Mỹ.

Năm 1960, ông Bảy được chuyển từ bộ binh sang không quân và cấp trên cử đi học lái máy bay Yak - 52 ở sân bay Mông Tự (Trung Quốc) rồi sau lên MiG - 15, rồi MiG - 17.

Với 94 lần xuất kích, trực tiếp quần thảo với máy bay Mỹ 13 lần, ông đã tiêu diệt 7 máy bay Mỹ, gồm 5 chiếc F4 và 2 chiếc F105.

Rời binh nghiệp năm 1990, ông Bảy cùng gia đình về quê nhà Đồng Tháp sinh sống.

Bắt Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba

Chiều nay, hơn trăm cảnh sát trang bị vũ khí cùng nhiều xe đặc chủng bất ngờ bao vây trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Một nhóm cảnh sát bao vây, phong tỏa xung quanh khu vực, còn lại nhanh chóng vào trong làm việc với ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty này.

Công an phong tỏa trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba trong chiều nay

Sau đó, tổ công tác thực hiện lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, em trai Luyện) với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng lúc, tổ cảnh sát khác cũng bao vây, khám xét chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Theo điều tra, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng phạm đã thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép... sau đó huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

"Cơ quan điều tra tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân", đại diện Công an TP.HCM cho biết.

Khởi tố vụ án tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế liên quan tới vụ VN Pharma

Ngày 18/9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đây là hoạt động tố tụng mới nhất trong quá điều tra các hành vi sai phạm liên quan đến vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty VN Pharma ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án xảy ra tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế liên quan tới vụ VN Pharma

Theo Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án hình để làm rõ sai phạm xảy ra tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Công ty Helix Canada và nhãn mác Công ty Health 2000 Canada, theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.