Nóng 24h qua: Lý lịch bất hảo của tài xế Mazda CX5 bắn thủng bụng tài xế taxi

Thứ Năm, ngày 01/11/2018 20:07 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Tài xế Mazda CX5 bắn thủng bụng tài xế taxi có 6 tiền án; Lý do Phó Công an thị xã gây tai nạn, loạng choạng xuống xe… là những tin nóng 24h qua.

Tài xế Mazda CX5 bắn thủng bụng tài xế taxi có 6 tiền án

Sáng 1/11, nguồn tin riêng của Báo Giao thông cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được người điều khiển ô tô Mazda CX5 bắn thủng bụng tài xế taxi rồi lái xe chèn qua người nạn nhân là Tạ Văn Hải (SN 1971, trú quận Ba Đình, Hà Nội). Đáng chú ý, Tạ Văn Hải đã có 6 tiền án, 3 tiền sự.

Sau khi chèn qua người tài xế taxi, chiếc xe Mazda CX5 bỏ chạy về hướng Nguyễn Văn Huyên.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 19h46 ngày 30/10, anh Nguyễn Đức Tiến (SN 1980, trú đường Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe taxi Group mang BKS 30A-368.78 lưu thông trên ngõ 165 Dương Quảng Hàm-phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy để về nhà.

Quá trình này, xe của anh Tiến va chạm với xe ô tô Mazda CX5 màu trắng mang BSK 30E-926.48 do anh Tạ Văn Hải điều khiển. Sau đó hai bên xảy ra tranh cãi, Tạ Văn Hải rút súng bắn vào bụng anh Tiến.

Sau đó anh Tiến đứng trước đầu xe CX5 không cho Hải đi, Hải lập tức phóng xe đâm vào người anh Tiến, khiến nạn nhân lọt qua gầm xe của Hải. Sau đó, Hải phóng xe bỏ chạy về hướng Nguyễn Văn Huyên.

Lý do Phó Công an thị xã gây tai nạn, loạng choạng xuống xe

Trưa 1/11, thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước, cho biết qua khám nghiệm, làm rõ đến nay đơn vị chức năng của công an tỉnh này đã có báo cáo sơ bộ về nguyên nhân vụ TNGT liên quan đến thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước).

Thượng tá Hòa nói: "Theo báo cáo sơ bộ ban đầu, khi kiểm tra nồng độ cồn của anh Hải thì không phát hiện nồng độ cồn. Nguyên nhân tai nạn là do bể lốp trước xe, mất lái".

Xe của thượng tá Hải tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh B.P)

Về thông tin ông Hải bước xuống xe liểng xiểng, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết do ông Hải bị choáng. Cụ thể, sau khi xe ông Hải mất lái đâm vào gốc cây thì túi khí bật ra khiến ông Hải bị choáng, do đó khi ông Hải bước xuống xe có người nghĩ rằng ông say xỉn.

Công an tỉnh Bình Phước cho rằng kết luận sơ bộ là khách quan vì có đại diện Viện KSND tỉnh cùng tham gia kiểm sát từ đầu.

Thương tích của nạn nhân được cho là không nghiêm trọng, sớm xuất viện. Do đó vụ tai nạn này được nhận định là không có cơ sở để khởi tố.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 29/10, trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm thị xã Đồng Xoài, hướng đi huyện Chơn Thành xảy ra vụ TNGT, xe ô tô mất lái đã đâm vào 2 xe máy lưu thông cùng chiều, khiến 2 người bị thương. Người điều khiển ô tô gây tai nạn là thượng tá Vũ Văn Hải.

Cháy, nổ kinh hoàng tại cửa hàng ở Sài Gòn trong đêm Halloween

Rạng sáng 1/11, lực lượng chức năng quận 9, TP.HCM đã phong tỏa hiện trường vụ cháy xảy ra trên địa bàn để làm rõ nguyên nhân.

Chỉ trong tích tắc cả cửa hàng bao trùm trong biển lửa

Trước đó, vào khuya 31/10, người dân phát hiện khói lửa bốc ra từ cửa hàng bán đồ gia dụng, nệm mút trên đường Lã Xuân Oai (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) nên hô hoán dập lửa.

Tuy nhiên, do cửa hàng đã khóa cửa nên việc tiếp cận đám cháy bất thành. Chỉ trong tích tắc lửa lan nhanh và bao trùm cửa hàng kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Nhiều người đi đường và người dân có nhà gần vụ cháy tháo chạy trong hoảng loạn.

Sau gần 1 giờ, đám cháy được lực lượng PCCC dập tắt nhưng nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi, một số nhà dân kế bên cũng bị ảnh hưởng. May mắn, không có thiệt hại về người nhưng một lính cứu hỏa trong quá trình chữa cháy bị thương.

Mua trúng Vietlott gần 100 tỷ trên đường đưa con tới trường

Vài ngày sau khi Vietlott công bố kết quả kỳ quay 194 của sản phẩm xổ số tự chọn số Power 6/55 (mở thưởng tối 27/10), chủ nhân của tấm vé may mắn trúng jackpot 1 trị giá gần 97 tỉ đồng (chính xác là 96.756.562.650 đồng) tại kỳ quay này đã nhanh chóng lộ diện.

Kết quả kỳ quay 194 của sản phẩm Power 6/55.

Theo thông tin mà PV có được, chủ nhân của jackpot nói trên là một người đàn ông ở TP.HCM. Hiện, danh tính của người này chưa được công bố đầy đủ và cũng chưa rõ người này có yêu cầu bảo mật danh tính, hình ảnh khi nhận giải hay không.

Theo thông tin tiết lộ, vị khách hàng này chỉ mới chú ý và mua vé dự thưởng Power 6/55 khoảng 2 tháng gần đây. Tấm vé trúng thưởng được ông mua tại một điểm bán hàng trên đường Minh Phụng (P.9, Q.11, TP.HCM) khi đưa con đi học.

Dự kiến, người đàn ông may mắn nói trên sẽ đến chi nhánh Vietlott để nhận thưởng trong tuần sau.

Như vậy, sau gần 2,5 tháng thì Vietlott mới lại xác định có vé trúng jackpot 1. Tuy nhiên, đây chưa phải là jackpot 1 trị giá “khủng” nhất lịch sử. Trước đó, jackpot 1 “khủng” nhất là gần 304 tỉ đồng thuộc về một người sống ở Hà Nội.

Bất ngờ xuất hiện băng giá những ngày cuối thu

Sáng nay (1/11), nhiều du khách tham quan ngỡ ngàng khi chứng kiến những lớp băng xuất hiện trên vách đá, lan can, lối đi của đỉnh Fansipan (Lào Cai), nơi cao hơn mực nước biển 3.143m.

Nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C khiến băng giá lần đầu xuất hiện trên đỉnh Fansipan trong mùa đông năm nay. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho hay, nguyên nhân của đợt băng giá này là do từ ngày 30/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ các tỉnh miền núi giảm sâu.

“Nhiệt độ thấp nhất đo được ở thị trấn Sa Pa sáng nay là 9 độ C. Do đó, trên đỉnh Fansipan, nhiệt độ phải xuống dưới 0 độ C nên băng giá xuất hiện”, ông Hải chia sẻ.

Từ ngày 2/11, không khí lạnh ảnh hưởng suy yếu, nhiệt độ miền Bắc sẽ đồng loạt tăng trở lại.