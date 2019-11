Nóng 24h qua: Lý do giang hồ khét tiếng Quân “xa lộ” bị chém tử vong

Bà nội bình tĩnh thực nghiệm hành vi sát hại cháu gái; 8 gia đình ở Hà Tĩnh có người thân tử vong tại Anh nhận được điện chia buồn… là những tin nóng 24h qua.

Lý do giang hồ khét tiếng Quân “xa lộ” bị chém chết

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vẫn đang đang điều tra nguyên nhân vụ hỗn chiến tại quán karaoke Nice VIP trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức khiến một người tử vong là ông Mai Văn Quân (biệt danh Quân "khùng", Quân "xa lộ") .

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Ninh Sự.

Theo PC02, hiện một đối tượng trong nhóm gây ra vụ án đã đến công an đầu thú, số còn lại đang được công an truy bắt. Mâu thuẫn gây ra vụ hỗn chiến trên có thể do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, mua bán nhà đất giữa ông Quân và một đối tượng khác.

8 gia đình ở Hà Tĩnh có người thân tử vong tại Anh nhận được điện chia buồn

Khuya ngày 7/11, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông, ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Qua nắm bắt từ cơ sở, chiều tối nay (7/11), cả 8 gia đình ở huyện Can Lộc có đơn trình báo mất liên lạc với người thân lúc đang trên đường đi Anh đều nhận được điện thoại ngoài Hà Nội gọi về chia buồn với gia đình.

Cả 8 gia đình ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh có đơn trình báo mất liên lạc với người thân đang trên đường đi Anh nhận được điện thoại chia buồn tối 7/11.

Theo ông Cường, huyện sẽ cắt cử các đoàn cán bộ về động viên, chia sẻ nỗi đau, mất mát với các gia đình. Đồng thời, huyện cũng đã lên các phương án để cùng các gia đình tiếp nhận và đưa thi thể về quê mai táng.

Tối 7/11, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an chính thức phát đi thông báo: Sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20h ngày 7/11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10/2019 đều là người Việt Nam.

Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, danh tính các nạn nhân sẽ không được công bố. Việc không công bố danh tính các nạn nhân là vì nguyện vọng gia đình các nạn nhân. Cơ quan chức năng phải tôn trọng quyền nhân thân của công dân. “Có nhiều gia đình đề nghị không công bố thông tin đau buồn này lên các phương tiện thông tin đại chúng”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Bà nội bình tĩnh thực nghiệm hành vi sát hại cháu gái

Chiều 8/11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã thực nghiệm lại hiện trường vụ án mạng bà Phạm Thị Hường (65 tuổi) giết cháu ruột là Phạm Thị T. (11 tuổi) xảy ra 5 ngày trước tại đập nước Bàu Ganh của xã Hậu Thành.

Bà Hường được công an dẫn đến tại hiện trường

Theo đó, vào khoảng đầu giờ chiều hôm nay, cơ quan công an đã đưa nghi can Hường đến hiện trường để diễn tả lại hành vi phạm tội của mình. Buổi thực nghiệm được diễn ra trong vòng hơn 2h đồng hồ. Tại đây, công an yêu cầu nghi phạm thực hiện lại quá trình từ lúc gặp cháu trên đường đi rồi gửi xe đạp vào quán tạp hóa và nhờ cháu chở đi đến đập nước Bàu Ganh. Bà Hường đã diễn tả lại hành vi phạm tội của mình với cháu như lời khai tại công an.

Ở hiện trường đập Bàu Gành, bà Hường đã ngồi ở mép đập nước nhờ cháu kỳ cọ lưng. Lúc này nghi phạm quay người lại rồi xô cháu T. xuống đập nước. Quá trình xô, bà Hường có ngã theo nhưng ở gần nên đứng được lên bờ.

Một lãnh đạo xã có mặt tại đây cho biết, khi nghe tin công an thực nghiệm hiện trường, người dân kéo lên xem rất đông nên cơ quan công an phải giữ an ninh trật tự.

“Buổi thực nghiệm hiện trường kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Bà Hường mặt rất lạnh lùng và bình tĩnh khi thực nghiệm lại vụ án. Người này không hề khóc lóc hay buồn vì đã gây ra cái chết cho cháu”, vị lãnh đạo xã nói.

Bão số 6 đạt cực đại biển động dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (8/11), bão số 6 Nakri cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã mạnh lên cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 6 Nakri. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây sẽ là cấp mạnh nhất của bão số 6 trước khi đổ bộ đất liền nước ta. Hiện tại, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 9/11, tâm bão số 6 cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Phó giám đốc bệnh viện lái xe bỏ chạy sau khi tông 2 chị em nguy kịch

Sáng 8/1, liên quan đến vụ bác sĩ Nguyễn Đặng Thắng (SN 1967, trú khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), Phó giám đốc Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, tông 2 chị em ruột bị thương nặng rồi bỏ chạy, Thượng tá Đỗ Duy Hải-Trưởng Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho hay, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 chị em ruột bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 6/11, ông Thắng lái xe ôtô mang BKS 74A-077.80 theo hướng từ biển Cửa Việt, huyện Gio Linh lên huyện Cam Lộ. Lúc đến Km 8+450 Quốc lộ 9, chiếc ô tô do ông Thắng điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 74L1-225.10.

Cú tông mạnh làm hai người phụ nữ ngồi trên xe máy là chị Trương Thị Giang (SN 1983) và Trương Thị Thùy Trang (SN 1985, em gái chị Giang), cùng trú ở thôn Mai Xá, xã Gio Mai (Gio Linh) bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu; còn chiếc xe máy biến dạng.