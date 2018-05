Nóng 24h qua: Khó đưa thi thể nghi của phượt thủ mất tích về nhà

Nhân viên xe buýt văng tục, kẹp cổ, đạp hành khách xuống xe; Đóng cửa cơ sở có bảo mẫu đánh đập trẻ dã man ở Đà Nẵng;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể nghi của phượt thủ mất tích

Sáng 21.5, Tổ công tác Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận và các đơn vị chức năng đang trên đường vào khu vực thác Lao Phào (xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong), nơi các nhóm tìm kiếm phát hiện thi thể nghi của phượt thủ Thi An Kiện, mất tích trước đó 8 ngày.

Anh Kiện trước khi bị lạc tại cung đường phượt Tà Năng-Phan Dũng (ảnh: PLO)

Khu vực thác Lao Phào nơi được cho là phát hiện thi thể của nạn nhân Kiện có địa hình rất hiểm trở, vực sâu nên việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn.

Trước đó, nhóm du khách gồm 7 người trong đó có anh Kiện xuất phát từ tỉnh Lâm Đông, chinh phục cung đường Tà Năng - Phan Dũng (Lâm Đồng - Bình Thuận) từ ngày 11.5.

Nhóm di chuyển được 1 ngày thì anh Kiện mất tích. Đến chiều tối 20.5, nhóm tìm kiếm phát hiện thi thể nghi của anh Kiện ở khu vực thác Lao Phào. Tuy nhiên, do trời tối nên sáng nay lực lượng chức năng mới vào khu vực trên để xác minh, điều tra.

Chính quyền địa phương cũng từng cảnh báo nhiều mối nguy hiểm ở cung đường này.

Nhân viên xe buýt văng tục, kẹp cổ, đạp hành khách xuống xe

Ngày 20/5, mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam thanh niên được cho là nhân viên bán vé xe buýt tuyến 01 ở tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi mắng chửi, kẹp cổ, đạp hành khách xuống xe.

Quan sát clip thấy, nam hành khách trung tuổi khá bức xức trước thái độ của nhân viên bán vé xe buýt và liên tục yêu cầu nhân viên này: “Đừng chửi bậy”, đồng thời hành khách này cũng yêu cầu tài xế cho xuống xe. Ngay đó, nhân viên trên xe buýt có hành vi kẹp cổ, đạp hành khách xuống xe.

Hình ảnh nhân viên bán vé xe buýt kẹp cổ hành khách. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 21/5, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Công ty CP vận tải ô tô Vĩnh Phúc (đơn vị khai thác tuyến xe buýt 01) cho biết, sự việc xô xát giữa nhân viên bán vé và hành khách xảy ra vào hôm 18/5, trên tuyết buýt 01, chạy tuyến Bằng Tường - Mê Linh Plaza. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, đơn vị đã yêu cầu nhân viên bán vé xe buýt trong clip viết tường trình về sự việc.

“Nhân viên có hành vi kẹp cổ hành khách tên là Phùng Đắc Thảo (ngoài 30 tuổi). Người này làm việc tại công ty được gần 5 năm. Dù sự việc thế nào thì hành động của anh Thảo cũng không thể chấp nhận được, vì vậy, hiện nay chúng tôi đã đình chỉ làm việc đối với anh Thảo. Chúng tôi sẽ xem xét cụ thể sự việc và có thể sẽ cho anh này nghỉ việc”, ông Thắng nói.

Đóng cửa cơ sở có bảo mẫu đánh đập trẻ dã man ở Đà Nẵng

Chiều 21-5, Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, UBND quận Thanh Khê liên quan đến việc chủ cơ sở mầm non bạo hành trẻ được phát tán trên mạng xã hội.

Theo đó, cơ sở mầm non trên là nhóm lớp độc lập tư thục Mẹ Mười do bà Đinh Thị Hồng (SN 1972) làm chủ nhóm đặt tại nhà riêng của bà Hồng ở đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Bà Hồng có bằng cao đẳng sư phạm mầm non.

Bảo mẫu đánh trẻ dã man.

Ngay trong chiều 21-5, UBND phường Chính Gián đã công bố quyết định đóng cửa nhóm trẻ Mẹ Mười để điều tra làm rõ sự việc.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip, mỗi clip dài 1 phút quay lại cảnh hai bảo mẫu ở tuổi trung niên đang cho các trẻ ăn cháo. Lúc này, có một bảo mẫu mặc áo sọc đen trắng cho một bé trai khoảng 2 tuổi ăn cháo trong tư thế bé này nằm dưới sàn và không được mặc áo.

Trong lúc bảo mẫu này đút cháo, bé trai lắc đầu qua lại thì bị bảo mẫu này dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé.

Ngoài ra, cũng chính bảo mẫu này còn có nhiều cách cho ăn hết sức dã man, đè ngửa đầu các bé, cho nằm xuống sàn, một chân bà đè lên hai chân của bé và đút liên tục.

Giải mã hiện tường vòi rồng hút nước hồ lên trời

Khoảng 13h30 chiều 20/5, một cơn mưa dông kèm sấm sét đã xảy ra trên địa bàn xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Kèm theo đó, người dân thấy xuất hiện một trận vòi rồng khá lớn và kéo dài khoảng 5 phút trên lòng hồ thủy điện Rào Quán.

Vòi rồng hút nước tạo đường cong trắng xóa (ảnh cắt từ clip)

Vòi rồng hút nước từ lòng hồ lên trời, tạo nên một đường cong trắng xóa.

Ngày 21/5, ông Phùng Hồng Long – Trưởng Phòng Dự báo Đài KTTV Trung Trung Bộ cho biết, nguyên nhân của trận vòi rồng này là do không khí ẩm bề mặt hồ nằm dưới lớp không khí lạnh và khô tạo nên khí quyển bất ổn định. Khi đó sẽ xảy ra dông mạnh, trong cơn dông xuất hiện vòi rồng.

Theo ong Long, hiện tượng vòi rồng thường xuất hiện vào buổi chiều, khi lớp không khí sát mặt đất có độ bất ổn định lớn. Vì vậy, ông Long khuyến cáo người dân không nên đứng gần, tránh càng xa càng tốt để không nguy hiểm đến tính mạng.

Cá hô huyết vảy rồng siêu khủng "trình làng" ở Thủ đô

Ngày 20.5, một nhà hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa “săn” được con cá hô đỏ “khủng” từ Campuchia đưa về Việt Nam.

Cá hô là loại thuộc họ cá chép nhưng không có râu.

Loại cá hô huyết vảy rồng có hình dáng giống cá chép, vảy dày, màu đỏ. Điểm khác biệt của loài cá hô quý hiếm này so với những loại cá hô đã xuất hiện ở Việt Nam chính là vân của vảy cá hô huyết vảy rồng cũng khác hẳn những loại khác.

Ở Việt Nam, ngư dân thỉnh thoảng vẫn đánh bắt được loại từ vài chục kg đến hơn 1 tạ. Ở Campuchia, cá hô được phong làm cá quốc gia.

Đại diện một nhà hàng chuyên bán các loại thủy sản, cá "khủng" cho biết, nhiều năm làm trong nghề, cá hô huyết vảy rồng nặng cụ thể 48 kg này cũng là một trong những loại cá hiếm lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam.