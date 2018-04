Nóng 24h qua: “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” bị công an đột kích, thu giữ nhiều tài liệu

Thứ Sáu, ngày 27/04/2018

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Công an đột kích tụ điểm nghi truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"; Giám đốc Công an Đà Nẵng phải giải trình về nhà ở 100 tỷ; bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn… là những tin tức nổi bật nhất 24 giờ qua.

Công an đột kích tụ điểm nghi truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

Khoảng 10 giờ sáng nay (27/4), Công an phường Đông Vệvà Công an TP Thanh Hóa đã ập vàongôi nhà số 744, đường Quang Trung 3kiểm tra hành chính, vì nghi ngờ đây là tụ điểmnghi truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Tại đây, công an đã phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Một buổi truyền đạo trái phép của Hội thánh Đức Chúa Trời tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ HOÀNG.

Trước đó, vào các ngày thứ 7 và chủ nhật vừa qua (ngày 20 và 21/4), lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện có khoảng 20 người tập trung tại đây. Người đứng đầu nhóm quê Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Ngôi nhà được thuê để bán máy lọc nước. Tuy nhiên, do nghi ngờ tụ điểm này có dấu hiệu bất thường, cùng với việc có nhiều đơn tố cáo của người dân nên sáng 27/4, lực lượng chức năng mới vào kiểm tra.

Được biết, tụ điểm nghi của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" nằm ngay trước 2 trường đại học lớn của tỉnh Thanh Hóa là Trường Đại học Hồng Đức và Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nơi tập trung hàng ngàn sinh viên từ các nơi về đây học tập.

Hiện "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đã vươn vòi Bạch Tuộc đến nhiều tỉnh thành trong cả nước, khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị xáo trộn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nên cảnh giác để không bị lôi kéo.

Giám đốc Công an Đà Nẵng phải giải trình về nhà ở 100 tỷ

Ngày 27/4, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã yêu cầu đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng làm báo cáo giải trình thông tin ông này ở nhà trị giá 100 tỷ đồng do ông Phan Văn Anh Vũ (thường gọi Vũ "nhôm") tặng.

Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an Đà Nẵng.

Cũng liên quan về đại tá Lê Văn Tam, về thông tin Bộ Công an đang điều tra tài sản của Giám đốc Công an Đà Nẵng, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng cho hay, thông tin này chưa chuẩn xác.

Trước đó, ngày 19/4, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, có căn nhà trị giá 100 tỷ đồng ở Làng biệt thự Châu Âu (phía Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi) do ông Phan Văn Anh Vũ (thường gọi Vũ "nhôm") tặng.

Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ngày 27/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can số 60/C46-P11; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 18/C46-P11 và Lệnh khám xét số 23/C46-P11 đối với Vũ Mạnh Tùng, 44 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Ảnh CAND.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Vũ Mạnh Tùng và mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 55/C46-P11 ngày 13/9/2017. Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Cầu trọng tải 5 tấn đổ sập vì xe tải 18 tấn chở phân đi qua

Khoảng 7 giờ sáng 27/4, xe tải loại 18 tấn chở đầy phân bón đi qua cầu khu vực 200 thuộc thôn Đạ Sơn, xã Đạ K' Nàng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) thì cây cầu bất ngờ đổ sập, khiến xe tải bị rơi treo lơ lửng trên sông.

Cây cầu đổ sập vì bị xe tải trọng tải gấp gần 4 lần đi qua.

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Đạ K' Nàng, cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe chỉ có tài xế nhưng may mắn không bị thương, trên cầu khi đó cũng không có phương tiện nào khác nên không gây thiệt hại về người.

Được biết cầu khu vực 200 được xây dựng từ năm 2001, dài 28 mét, rộng 2,7 mét, giới hạn tải trọng xe dưới 5 tấn. Tuy nhiên xe tải chở đầy hàng đã vượt tải trọng gần gấp 4 lần vẫn bất chấp đi qua nên đã xảy ra sự cố.