Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Công an giải trình thông tin ở nhà 100 tỷ

Thứ Sáu, ngày 27/04/2018 12:50 PM (GMT+7)

Liên quan đến thông tin đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an Đà Nẵng ở nhà 100 tỷ do Vũ "nhôm" tặng, lãnh đạo Đà Nẵng đã có những bước xác minh ban đầu.

Sáng 27.4, nguồn tin của Dân Việt cho hay, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã yêu cầu đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng làm báo cáo giải trình thông tin ông này ở nhà trị giá 100 tỷ đồng do ông Phan Văn Anh Vũ (thường gọi Vũ "nhôm") tặng.

"Sau khi có dư luận xôn xao về nhà ở của anh Tam (Giám đốc Công an Đà Nẵng-PV), lãnh đạo thành phố đã yêu cầu anh Tam giải trình rõ thông tin này. Dư luận không nên đồn đoán quá nhiều, mọi việc sẽ được xác minh rõ ràng trong thời gian tới", theo nguồn tin của Dân Việt.

Cũng liên quan về đại tá Lê Văn Tam, về thông tin Bộ Công an đang điều tra tài sản của Giám đốc Công an Đà Nẵng, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng cho hay, thông tin này chưa chuẩn xác.

“Trong buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê chiều qua (26.4), do lúc trả lời với cử tri có nhiều vấn đề nên lúc nói, diễn đạt chưa rõ ý, gây hiểu lầm. Việc Bộ Công an điều tra về Giám đốc Công an Đà Nẵng là không có”.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã yêu cầu đại tá Lê Văn Tam giải trình về nhà trị giá 100 tỷ.

Ông Quang cũng cho biết, sáng nay (27.4), Văn phòng Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng đã có văn bản đính chính lại thông tin trên.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 19.4, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, có căn nhà trị giá 100 tỷ đồng ở Làng biệt thự Châu Âu (phía Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi) do ông Phan Văn Anh Vũ (thường gọi Vũ "nhôm") tặng.

Trả lời các cơ quan báo chí về việc này, đại tá Lê Văn Tam nói rằng, thông tin nhà của ông do Vũ "nhôm" tài trợ tiền là không đúng sự thật.

"Trên mạng người ta nói năng tào lao, lung tung. Nhà tôi không liên quan gì đến anh Vũ "nhôm". Thông tin này không có căn cứ gì cả", ông Tam nói.