Nóng 24h qua: Đứt cáp cần cẩu, nhiều thanh sắt đâm thủng mái nhà, văng ra đường

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 20:01 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Đứt cáp cần cẩu, nhiều thanh sắt văng xuống đường khiến người dân hú vía

Khoảng 10h45 sáng 20/8, tại công trình Tổ hợp văn phòng thương mại dịch vụ, nhà trẻ và căn hộ tại lô đất HH1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Hà Nội chiếc cần cẩu thực hiện kéo vật liệu xây dựng lên tầng 33 của công trình đang xây dựng thì bị đứt cáp khiến nhiều thanh sắt thép rơi xuống xuyên thủng mái nhà điều hành và văng cả ra đường.

Hiện trường xảy ra sự việc đứt cáp cần cẩu khiến vật liệu xuyên thủng mái nhà điều hành.

Nhiều người dân ở gần khu vực cho biết, vụ việc khiến 2 người bị thương. Ghi nhận của phóng viên, sau sự việc, nhà điều hành tại công trình bị hư hỏng nặng. Đến 11h30, công nhân đã căng bạt che chắn khu vực nhà điều hành lại. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.

Ông Hứa Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết thêm, sau vụ việc, lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ cẩu tháp để giám định, kiểm tra độ an toàn, đồng thời, xem xét xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư vì liên quan đến an toàn động.

Xe máy cháy như ngọn đuốc sau va chạm, hai anh em sinh đôi thương vong

Ngày 20/8, ông Trần Đức Đông, Trưởng Công an xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội xác nhận thông tin trên và cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 23h đêm 19/8, tại vực ngã tư Phù Đổng, xã Phù Đổng.

Xe máy cháy như ngọn đuốc

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe tải 1,2 tấn chạy đến khu vực ngã tư Phù Đổng, xã Phù Đổng, đã xảy ra va chạm với xe máy chở theo hai nam thanh niên. Cú va chạm mạnh khiến 2 thanh niên văng xuống đường bất tỉnh, xe máy bốc cháy dữ dội.

Theo ông Đông, ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Phù Đổng. Tuy nhiên do vết thương quá nặng một người đã tử vong, người còn lại đa chấn thương sọ não, ngay sau đó được chuyển gấp lên Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu.

Được biết, hai thanh niên gặp nạn là hai anh em sinh đôi, sinh năm 2001, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sẽ đình chỉ công tác Đội trưởng TTGT đánh bài ăn tiền ở Cần Thơ

Ngày 19/8, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ cho biết, đã gửi công văn đến cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều để nắm rõ hơn vi phạm của ông Huỳnh Tấn Sĩ (38 tuổi), Đội trưởng Thanh tra giao thông (TTGT) phụ trách huyện Phong Điền.

Sở GTVT TP Cần Thơ tạm thời không phân công công tác và sẽ đình chỉ công tác Đội trưởng TTGT đánh bạc. (Ảnh minh họa).

Cũng theo ông Dũng, ngay khi hay vụ việc liên quan đến ông Sĩ, lãnh đạo Sở GTVT TP Cần Thơ đã không phân công nhiệm vụ đối với ông Sĩ, đồng thời sẽ thủ tục để đình chỉ công tác ngay tuần sau.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều, Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Tấn Sĩ, Đội trưởng TTGT phụ trách huyện Phong Điền. Cùng với ông Sĩ còn có 4 người khác cũng bị ngành chức năng khởi tố và cấm rời khỏi nơi cư trú vì có liên quan đến vụ án. Đó là: Nguyễn Thành Mới, Dương Minh Thĩ, Trần Hữu Đức (cùng 33 tuổi) và Trần Hoàng Vũ (38 tuổi) cùng ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Đã nhận diện các đối tượng cướp vàng táo tợn ở Phú Yên

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Phú Yên cho biết đã ra thông báo truy tìm đối tượng gây án trong vụ cướp vàng và tiền với giá trị lớn xảy ra tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Theo đó, đối tượng thứ nhất cao khoảng 1,7m, mặc áo khoác đen, quần jeans màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen bên trong, mũ bảo hiểm màu đen bên ngoài, mặt đeo khẩu trang y tế.

Đối tượng thứ 2 cao khoảng 1,65 m, mặc áo khoác màu xám, quần vải thun đen có sọc cam, xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen và đeo khẩu trang y tế.

Hai nghi can trước khi thực hiện vụ cướp vàng vô tình bị 1 camera trên đường ghi lại (Ảnh do Công an Phú Yên cung cấp).

Hai nghi can này đi trên xe Sirius màu đỏ đen, BKS: 59l1-58736, chỉ có 1 kính chiếu hậu bên phải, mâm trước dạng thắng đĩa. Tuy nhiên, lực lượng công an cũng đã phát hiện 1 xe máy tương tự bị đốt cháy hoàn toàn tại khu vực xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Phú Yên đề nghị ai phát hiện bất kỳ thông tin gì liên quan đến đặc điểm nhận dạng của 2 đối tượng nói trên cũng như phương tiện nghi gây án thì báo về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Phú Yên qua số máy điện thoại 069.4362280.

Trước đó, vụ cướp diễn ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng qua (19-8) tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.

Nạn nhân bị cướp là bà Nguyễn Thị Yến (SN 1959) và anh Nguyễn Gia Truyền (SN 1977, con bà Yến) chủ hiệu vàng Kim Yến Truyền.

Vào thời điểm trên, anh Truyền chở mẹ trên xe máy từ nhà riêng (khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) ra hiệu vàng ở chợ Hòa Vinh để bán hàng. Vừa ra khỏi nhà khoảng 30 m, khi đến đoạn đường Lê Lợi thì bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe máy đạp ngã.

Ngay sau đó hai thanh niên này đã dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công liên tục 2 mẹ con bà Yến, cướp đi 1 túi xách đựng hơn 400 triệu đồng tiền mặt, 1 thùng tôn trong đó có chứa 20 cây vàng y; nhiều vàng trang sức như bông tai, vòng chuyền, nhẫn. Tổng trị giá tài sản bị cướp theo gia đình trình báo là gần 3 tỉ đồng.