Đã nhận diện các đối tượng cướp vàng táo tợn ở Phú Yên

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 17:05 PM (GMT+7)

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Phú Yên cho biết đã ra thông báo truy tìm đối tượng gây án trong vụ cướp vàng và tiền với giá trị lớn xảy ra tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Hai nghi can cùng phương tiện nghi gây án trước khi thực hiện vụ cướp vàng trên đường (Ảnh do Công an Phú Yên cung cấp)

Theo đó, đối tượng thứ nhất cao khoảng 1,7 m, mặc áo khoác đen, quần jeans màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen bên trong, mũ bảo hiểm màu đen bên ngoài, mặt đeo khẩu trang y tế.

Đối tượng thứ 2 cao khoảng 1,65 m, mặc áo khoác màu xám, quần vải thun đen có sọc cam, xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen và đeo khẩu trang y tế.

Hai nghi can này đi trên xe Sirius màu đỏ đen, BKS: 59l1-58736, chỉ có 1 kính chiếu hậu bên phải, mâm trước dạng thắng đĩa. Tuy nhiên, lực lượng công an cũng đã phát hiện 1 xe máy tương tự bị đốt cháy hoàn toàn tại khu vực xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa.

Tài sản mà 2 tên cướp này mang theo sau khi thực hiện vụ cướp là 1 túi xách màu đỏ hiệu Adidas có dây kéo vòng cung và thùng kim loại bằng nhôm có khóa ngoài, bên trong chứa vàng và tiền.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Phú Yên đề nghị ai phát hiện bất kỳ thông tin gì liên quan đến đặc điểm nhận dạng của 2 đối tượng nói trên cũng như phương tiện nghi gây án thì báo về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Phú Yên qua số máy điện thoại 069.4362280.

Hai nghi can trước khi thực hiện vụ cướp vàng vô tình bị 1 camera trên đường ghi lại (Ảnh do Công an Phú Yên cung cấp)

Như Báo Người Lao Động phản ánh, vụ cướp diễn ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng qua (19-8) tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. Nạn nhân bị cướp là bà Nguyễn Thị Yến (SN 1959) và anh Nguyễn Gia Truyền (SN 1977, con bà Yến) chủ hiệu vàng Kim Yến Truyền. Vào thời điểm trên, anh Truyền chở mẹ trên xe máy từ nhà riêng (khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) ra hiệu vàng ở chợ Hòa Vinh để bán hàng. Vừa ra khỏi nhà khoảng 30 m, khi đến đoạn đường Lê Lợi thì bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe máy đạp ngã.

Ngay sau đó hai thanh niên này đã dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công liên tục 2 mẹ con bà Yến, cướp đi 1 túi xách đựng hơn 400 triệu đồng tiền mặt, 1 thùng tôn trong đó có chứa 20 cây vàng y; nhiều vàng trang sức như bông tai, vòng chuyền, nhẫn. Tổng trị giá tài sản bị cướp theo gia đình trình báo là gần 3 tỉ đồng.