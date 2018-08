Sẽ đình chỉ công tác Đội trưởng TTGT đánh bài ăn tiền

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 06:40 AM (GMT+7)

Sở GTVT TP Cần Thơ tạm thời không phân công công tác và sẽ đình chỉ công tác Đội trưởng TTGT đánh bạc.

Ngày 19/8, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ cho biết, đã gửi công văn đến cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều để nắm rõ hơn vi phạm của ông Huỳnh Tấn Sĩ (38 tuổi), Đội trưởng Thanh tra giao thông (TTGT) phụ trách huyện Phong Điền.

Cũng theo ông Dũng, ngay khi hay vụ việc liên quan đến ông Sĩ, lãnh đạo Sở GTVT TP Cần Thơ đã không phân công nhiệm vụ đối với ông Sĩ, đồng thời sẽ tiến hành thủ tục để đình chỉ công tác ngay tuần sau.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều, Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Tấn Sĩ, Đội trưởng TTGT phụ trách huyện Phong Điền. Cùng với ông Sĩ còn có 4 người khác cũng bị ngành chức năng khởi tố và cấm rời khỏi nơi cư trú vì có liên quan đến vụ án. Đó là: Nguyễn Thành Mới, Dương Minh Thĩ, Trần Hữu Đức (cùng 33 tuổi) và Trần Hoàng Vũ (38 tuổi) cùng ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Như Báo Giao thông đã thông tin: Khoảng 13h30', ngày 9/8, Công an phường An Bình, quận Ninh Kiều đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 5 nghi phạm gồm: Huỳnh Tấn Sĩ, Nguyễn Thành Mới, Dương Minh Thĩ, Trần Hữu Đức và Trần Hoàng Vũ có hành vi tổ chức đánh bạc ăn tiền tại một căn nhà hoang trên địa bàn phường An Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 30 triệu đồng. Làm việc với cơ quan chức năng sau khi bị phát hiện, ông Sĩ chỉ khai mình làm nghề kinh doanh. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều phát hiện ông Huỳnh Tấn Sĩ là đảng viên, Đội trưởng Thanh tra giao thông đang công tác và phụ trách huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.