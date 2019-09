Nóng 24h qua: Đâm văng người đi xe máy xuống sông Hồng, tài xế container khai gì?

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 20:00 PM (GMT+7)

Đâm văng người đi xe máy xuống sông Hồng, tài xế container khai gì?; Diễn biến mới nhất vụ CĐV bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Đâm văng người đi xe máy xuống sông Hồng, tài xế container khai gì?

Ngày 14/9, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, tài xế Lương Văn Tiệp (SN 1987, hộ khẩu thường trú ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã đến cơ quan công an trình diện. Đây là tài xế lái xe container gây ra vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì vào tối 13/9 vừa qua.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, lái xe container khai do mất lái nên gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Thanh Trì. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 13/9, xe container BKS 15C-085.22 do tài xế Tiệp điều khiển lưu thông đến cầu Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội thì đột ngột mất lái, tông liên tiếp vào 3 xe máy.

Cú va chạm khiến anh Chu Trọng Tuyên (SN 1977, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy BKS 89H9… văng xuống sông Hồng. Khoảng 2 giờ sau tai nạn, thi thể anh Tuyên được tìm thấy. Ngoài nạn nhân Tuyên, vụ tai nạn còn khiến 3 người khác bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container đã rời khỏi hiện trường.

Diễn biến mới nhất vụ CĐV bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ" liên quan tới vụ đốt pháo sáng tại sân Hàng Đẫy khiến một CĐV nữ và một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương.

Cùng với việc ra quyết định khởi tố vụ án, cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa đã triệu tập một số đối tượng ở Nam Định để điều tra làm rõ vụ việc kể trên. Hiện, một tổ công tác Công an quận Đống Đa cũng đã về Nam Định xác minh tìm các CĐV đã bắn pháo sáng.

CĐV đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy

Trước đó, tối 11/9, trong lúc diễn ra vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội - Nam Định, một số CĐV quá khích được cho là của đội Nam Định đã đốt hàng chục quả pháo sáng, ném xuống sân vận động Hàng Đẫy.

Ở phút 56, một đối tượng chưa rõ danh tính đã bắn một quả pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A, trúng vào chân nữ CĐV tên T.H.A (34 tuổi), khiến nạn nhân trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, nhiều cổ động viên cũng gây mất an ninh trật tự, bắn pháo sáng khiến một chiến sĩ cảnh sát giữ an ninh trật tự bị thương.

Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF) đã họp để ra án kỷ luật đối với các bên liên quan. BTC sân Hàng Đẫy phải tổ chức 2 trận đấu tiếp theo của CLB Hà Nội ở mùa giải 2019 không có khán giả. Đội bóng của bầu Hiển đồng thời bị nhận án phạt 85 triệu đồng, gồm 70 triệu đồng do để CĐV đốt pháo sáng và 15 triệu đồng do hành vi của CĐV chửi quan chức, ném đồ vật xuống sân.

Rủ nhau tắm hồ, 3 học sinh lớp 4 đuối nước thương tâm

Sáng 14/9, ông Cao Quang Liêm, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là 3 em học sinh lớp 4, cùng học tại trường Tiểu học A An Tức (xã An Tức, huyện Tri Tôn).

Hồ Soài Chek - nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/9, 7 học sinh học trường Tiểu học A An Tức rủ nhau ra hồ Soài Chek (xã Núi Cô) chơi và tắm. Sau khi tắm được một lúc thì 3 em nhỏ có biểu hiện đuối nước.

Những học sinh còn lại trong nhóm đã chạy đi tìm các công nhân đang nạo vét lòng hồ kêu cứu. Mọi người tức tốc chạy đến và nhảy xuống hồ đưa các cháu trên lên bờ nhưng rất tiếc cả 3 đã tử vong.

Được biết, hồ Soài Chek (xã Núi Cô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là hồ thủy lợi rộng trên 50ha, dung tích thiết kế gần 300.000m3 nước, phục vụ nước tưới và sinh hoạt của người dân vùng núi cũng như dự phòng chữa cháy rừng vào mùa khô.

Hiện, lòng hồ này đang được nạo vét, nâng cấp để tăng dung tích chứa lên gấp đôi. Khu vực các em học sinh đến tắm có mực nước khá sâu, từ 3-3,5m, xa và khuất khu vực các công nhân đang thi công sửa chữa, nạo vét, nâng cấp hồ.

Bắt được cặp cá quý hiếm, toàn thân vàng óng ở Cà Mau

Ngày 14/9, một ngư dân tên Linh ở xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã cùng hàng xóm cân 2 con cá đường (còn gọi là cá sủ vàng) mà anh Linh vừa đánh bắt được.

Cặp cá có vảy màu vàng óng từ đầu đến đuôi, miệng và vây cá cũng có màu vàng

Theo đó, tổng trọng lượng 2 con cá sủ vàng 70kg. Trong đó, con lớn nặng 38kg, con nhỏ nặng 32kg. Quan sát cặp cá có vảy màu vàng óng từ đầu đến đuôi, miệng và vây cá cũng có màu vàng.

Trước đó, vào tối 13/9, anh Linh đi đánh bắt trên biển thì bắt được cặp cá sủ vàng trên. Ngay khi bắt được cá quý hiếm, anh liền ướp cá bằng đá lạnh, đồng thời tìm thương lái để bán cặp cá.

Ngư dân lớn tuổi ở địa phương cho biết, khoảng 30 năm trước, cá sủ vàng (người dân gọi là cá đường) thường tập trung thành bầy kéo về biển Cà Mau và ngư dân bắt được rất nhiều. Tuy nhiên, những năm gần đây loài cá này rất hiếm gặp và đặc biệt cá có trọng lượng trên 30 kg thì cực hiếm.