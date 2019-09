Lời khai của tài xế container đâm văng người đàn ông đi xe máy xuống sông Hồng

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 09:23 AM (GMT+7)

Sau khi gây ra vụ tai nạn khiến 1 người đàn ông tử vong, lái xe container đã đến cơ quan công an trình diện.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Ngày 14/9, Công an quận Hoàng Mai cho biết, vào tối 14/9, tài xế lái xe container gây ra vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì là Lương Văn Tiệp (SN 1987, hộ khẩu thường trú ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã đến cơ quan công an trình diện.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân bị đâm rơi khỏi cầu Thanh Trì tử vong là anh Chu Trọng Tuyên (SN 1977, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), điều khiển xe máy BKS 89H9.xxx.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, lái xe container khai do mất lái nên gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Thanh Trì. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 13/9, xe container BKS 15C-085.22 lưu thông đến cầu Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đột ngột mất lái, tông liên tiếp vào 3 xe máy.

Hậu quả, anh Chu Trọng Tuyên bị tông văng xuống sông Hồng tử vong sau đó. 3 nạn nhân khác là anh Giang Tuấn Anh (SN 1991, ở Ân Thi, Hưng Yên) bị thương, được đưa đi cấp cứu, anh Đỗ Mạnh Hùng (SN 1990, ở Trí Hoà, Hưng Hà, Thái Bình) và anh Dương Văn Huấn (SN 1970, Đào Xá, Đào Dương, Hưng Yên) bị xây xước nhẹ.

Ngay sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế điều khiển xe container BKS 15C-085.22 đã bỏ đi khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến các phương tiện trên cầu Thanh Trì bị ùn tắc kéo dài hàng km theo hướng đi Gia Lâm.