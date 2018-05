Nóng 24h qua: Cử tri Thủ Thiêm yêu cầu bà Quyết Tâm từ chức

Cử tri Thủ Thiêm yêu cầu Chủ tịch HĐND TP.HCM từ chức; CSGT Sóc Trăng chi sai 3 tỉ hoa hồng là những tin “nóng” nhất ngày 10/5.

Cử tri bật khóc khi nói chuyện với Đại biểu Quốc hội

Chiều 9/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 2 tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận 2. Tại đây, nhiều người bức xúc vì bị giải tỏa nhà đất trong khu đô thị Thủ Thiêm đã bật khóc khi phản ánh với các Đại biểu Quốc hội, có cử tri to tiếng, cáu gắt khi nhà cửa bị đập phá để phục vụ dự án khu đô thị Thủ Thiêm.

Cử tri phản ánh với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm về vấn đề dự án Thủ Thiêm

Trong buổi tiếp xúc này, rất nhiều ý kiến nhắc đến bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng là Đại biểu Quốc hội. Cử tri cho rằng bà Tâm đã đứng về phía quận 2, bảo vệ việc làm được cho là sai trái của quận 2 với nhiều hộ dân Thủ Thiêm, nhiều ý kiến kêu gọi bà Tâm từ chức vì không giải quyết được kiến nghị của người dân.

Bà Tâm cho biết, tất cả các vấn đề cử tri phản ánh sẽ được tổng hợp báo cáo đầy đủ với Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Ban thường vụ Thành ủy để sau đó tổ chức một phiên họp về vấn đề này.

“Cô bác hỏi tôi có day dứt không? Rất day dứt. Nghe cô bác nói vậy, xót lắm. Vì chính quyền giải quyết vấn đề lớn mà cô bác chưa đồng tình, nghĩa là còn tin chúng tôi, mà mình làm chưa đạt yêu cầu của cô bác, nên là day dứt lắm, nên chúng tôi vẫn tiếp tục đốc thúc, giám sát”, bà Tâm nói.

Chủ tịch HĐND TP cũng cho biết, không chỉ có day dứt rồi thôi mà với trách nhiệm của mình, khi còn một ý kiến phản ánh thì vẫn còn đeo bám để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm. Theo bà Tâm, những ý kiến nóng nảy ngày hôm nay là do chính quyền chậm giải quyết. "Do vậy, cô bác nặng lời cỡ nào mình cũng nghe. Nghe để giải quyết, mình giải quyết chưa thấu đáo thì cô bác nói mình phải nghe”.

Bà Tâm cũng thông tin rằng, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã họp về vấn đề này và nhất quán rằng ai làm sai, cấp nào làm sai khi thanh tra có kết luận thì sẽ phải chịu trách nhiệm.

CSGT Sóc Trăng chi sai 3 tỉ hoa hồng

Mới đây, Công an tỉnh Sóc Trăng vào cuộc kiểm tra đã xác định: Từ năm 2014 đến 2016, Phòng CSGT Sóc Trăng cho doanh nghiệp bán bảo hiểm tại nơi đăng ký biển số. Công ty bảo hiểm sau đó chi hoa hồng cho phòng trên 3 tỉ đồng. Số tiền trên được Phòng CSGT tỉnh Sóc Trăng sử dụng không đúng nguyên tắc tài chính kế toán, không có sổ thu chi theo quy định. Hằng tháng, một cán bộ của phòng lập bảng kê, Đại tá On phê duyệt mà không công khai cho đơn vị.

Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, nơi ông On làm thủ trưởng. Ảnh:HY

Trong số tiền trên 3 tỉ đồng nói trên, PC67 Sóc Trăng đã chi gần 1,5 tỉ đồng cho 43 trường hợp bồi dưỡng ban giám đốc, ban lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ PC67 và các đơn vị thường xuyên quan hệ công tác… PC67 cũng chi hơn 1,6 tỉ đồng vào quà biếu, tiếp khách, đi đám, thăm bệnh, hỗ trợ xây nhà cho ông On 50 triệu đồng, hai cấp phó mỗi người 10 triệu đồng. Từ kết luận trên, Công an tỉnh Sóc Trăng yêu cầu PC67 thu hồi gần 190 triệu đồng số tiền chi chênh lệch, tiền hỗ trợ cho lãnh đạo PC67, nộp về công an tỉnh.

Trước đó, khoảng 1 năm trước,Công an tỉnh Sóc Trăng và nhiều cơ quan khác tiếp nhận đơn tố cáo Đại tá Đặng Hoàng On - Trưởng phòng PC67 về các khuất tất trên. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người đàn ông chém trọng thương cán bộ đô thị

Ngày 10/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc (44 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Quốc dùng búa chẻ chém vào Tổ trưởng tổ trật tự đô thị

Trước đó, vào sáng 8/5, Tổ trật tự đô thị UBND phường Tân Tạo đi kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường trên đường Nguyễn Văn Cự (phường Tân Tạo) thì phát hiện cửa hàng của Quốc bày hàng hóa chiếm lòng lề đường nên lập biên bản xử lý.

Không chấp hành tổ kiểm tra, Quốc còn lớn tiếng chửi bới. Đối tượng này sau đó đã dùng cây búa chẻ chém vào người anh Nguyễn Quang Vinh (35 tuổi, tổ trưởng Tổ trật tự đô thị) khiến anh Vinh trọng thương. Anh Vinh sau đó được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu, riêng đối tượng Quốc bị khống chế đưa về trụ sở công an.

Ngư dân tặng cá mặt trăng dài hơn 1m cho bảo tàng

Sáng 10/5, ông Trần Ngọc Nam, Giám đốc Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, đơn vị quản lý Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung cho biết, vừa nhận được đề nghị của ngư dân Hà Trọng Bình (trú thôn 2, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) về việc hiến tặng cá mặt trăng quý hiếm cho bảo tàng.

Cá mặt trăng quý hiếm được anh Bình hiến tặng cho bảo tàng.

Theo ông Nam, ngay sau khi nhận được đề nghị trên, đơn vị đã cử cán bộ về nhà ngư dân Bình để làm các thủ tục tiếp nhận và đưa cá mặt trăng về bảo tàng để bảo quản và lưu giữ.

Trước đó, vào chiều 3/5, ngư dân Hà Trọng Bình đi tàu ra biển đánh bắt hải sản. Trong lúc thả câu, anh Bình bắt được cá mặt trăng trọng lượng 32kg, chiều dài khoảng 1m, bề ngang 50cm. Sau khi bắt được cá quý hiếm, anh Bình đã cho cá vào khoang cấp đông để đưa vào bờ. Sau đó, nhiều thương lái đến đặt vấn đề mua lại cá mặt trăng quý hiếm với giá cao nhưng anh Bình nhất quyết không bán mà chỉ muốn hiến tặng cho bảo tàng.

Bị cáo vượt tường bỏ trốn khi tòa đang nghị án

Chiều 9/5, ông Võ Văn Hải (Chánh án TAND thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết tòa đang kiến nghị cơ quan chức năng xử lý đối với bị cáo Hoàng Bảo Quốc (23 tuổi, ngụ thôn Lam Sơn, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) về hành vi bỏ trốn khỏi phiên tòa.

Theo ông Hải, hiện cơ quan thẩm quyền cũng đang xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát thi hành án - hỗ trợ tư pháp thuộc Công an thị xã Ninh Hòa làm nhiệm vụ dẫn giải, canh giữ bị cáo, bảo vệ phiên tòa trên.

Thông tin ban đầu cho hay ngày 7-5, TAND thị xã Ninh Hòa xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản mà Hoàng Bảo Quốc là bị cáo của vụ án. Trong thời gian HĐXX nghị án, Quốc bất ngờ tháo chạy, nhảy qua tường rào của trụ sở TAND thị xã Ninh Hòa rồi trốn lên núi.