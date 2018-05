Nóng 24h qua: Cô giáo chửi học viên “óc lợn” từ chối tiết lộ nội dung công an làm việc

Thứ Hai, ngày 07/05/2018 20:00 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Công an đến tận nhà làm việc với cô giáo chửi học viên “mặt người, óc lợn”; Ngồi ăn sáng trên vỉa hè, cả chục người tháo chạy khi suýt bị “thần chết" hỏi thăm;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Công an đến nhà làm việc với nữ giáo viên chửi rủa học viên

Sáng 7/5, ông Kiều Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh của các cơ quan báo chí về sự việc, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội (Phòng PA83), Ban kiểm tra liên ngành và an ninh của các quận: Hai Bà Trưng, Hà Đông và Bắc Từ Liêm, xác minh, kiểm tra tại 3 cơ sở của MST English (công khai trên website của MST English).

Sáng 7/5, đoàn liên ngành đã về tận nhà riêng của nữ giáo viên N.KT. ở đường Cầu Vồng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để làm việc.

Ghi nhận của phóng sáng 7/5, đoàn liên ngành đã về tận nhà riêng của nữ giáo viên N.KT. ở đường Cầu Vồng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để kiểm tra. Thấy đoàn công tác đến, nữ giáo viên đã cho người nhà ra mở cửa mời vào làm việc. Tuy nhiên, nữ giáo viên cùng đoàn liên ngành từ chối cho phóng viên tham gia buổi làm việc và không tiết lộ về nội dung làm việc.

Cùng ngày, ghi nhận của phóng viên tại trung tâm tiếng Anh MST English, cơ sở số 179 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội thấy đóng cửa.

Đang ăn sáng trên vỉa hè, hàng chục người suýt bị “thần chết" hỏi thăm

Sáng 7/5, cả chục người đang ngồi ăn uống trên vỉa hè đường Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM) hô hoán tháo chạy khi thấy xe tải lao vun vút đến.

Nhiều người tháo chạy, có trẻ nhỏ đang ngồi ăn được người lớn ôm chạy thục mạng. Chỉ chậm vài giây đã bị “thần chết hỏi thăm” rồi.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải lao lên vỉa hè.

Sau khi tông, cuốn nhiều bàn ghế, tủ thức ăn trên vỉa hè vào gầm, xe tải tông vào cửa sắt của một cơ sở cơ khí mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn may mắn không có thương vong về người nhưng làm người dân một phen kinh hoàng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.

Nữ tài xế nói "con người không quan trọng” tố công an thiếu khách quan

Ngày 6/5, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết, đang xem xét bản tường trình của bà Dương Thị Thuỳ Trang - nữ tài xế đang gây bất bình trong dư luận về phát ngôn "con người không quan trọng" khi được đề nghị đưa nạn nhân đi bệnh viện kiểm tra sau vụ va chạm giao thông chiều 2/5.

Nữ chánh văn phòng với phát ngôn gây sốc: Con người không quan trọng.

Trước ý kiến của bà Trang cho rằng công an xử lý vụ việc thiếu khách quan dẫn tới việc bà có “lỡ lời”, đại diện Công an phường Đổng Quốc Bình khẳng định: Sau khi xảy ra vụ việc, phía Công an phường đã làm việc đúng trách nhiệm, đúng quy trình và rất khách quan.

Một lãnh đạo Đội CSGT (Công an quận Ngô Quyền cho biết): “Chính thái độ của bà Trang đã đẩy sự việc từ một vụ va chạm giao thông bình thường trở thành phức tạp. Khi xảy ra va chạm, công an hướng dẫn sinh viên Minh đi khám kiểm tra vết thương trước, đồng thời nhận thấy vụ việc không quá nghiêm trọng nên đề nghị tạm thời đưa các phương tiện vào bên trong để tránh nguy cơ ùn tắc giao thông. Đây là cách xử lý rất đúng luật, hợp tình, tuy nhiên bà Trang lại cho rằng “con người không quan trọng”.

Cây nấm lạ sau ít giờ xuất hiện đã phát triển thành nấm khổng lồ

Chiều 6-5, chị Phạm Thị Hồng Hạnh (ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết cách đây ít hôm, gia đình chị phát hiện một số gốc nấm lạ phát triển rất nhanh chỉ sau ít giờ đồng hồ.

Cây nấm khổng lồ chỉ sau ít giờ phát triển.

Theo đó, vào sáng 3-5, trong lúc mẹ chị đi thăm vườn nhà thì phát hiện một số cây nấm nhỏ mọc trong vườn. Đến chiều cùng ngày, chị Hạnh ra thăm vườn bỗng thấy cây nấm to lớn bất thường, bằng chiếc nón lá.

Theo quan sát, loài nấm lạ thân mềm này có màu vàng nhạt. Một số phần trên thân nấm có dấu hiệu bị nứt, thối, tại đây có nhiều kí sinh trùng bám vào.

PGS-TS Nguyễn Phương Đại Nguyên - Phó trưởng Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, trước đây ông từng nhìn thấy loài nấm này ở Huế, tuy nhiên không to như thế; xuất hiện tại Tây Nguyên có thể là do có phôi nấm xuất hiện trong phân bón và người dân bón cho cây trồng, đến khi gặp mưa cây phát triển rất nhanh và thường mọc theo cụm.Người dân không nên ăn loài nấm lạ chưa rõ nguồn gốc này.

Đang uống trà đá, 2 người bị thang vận đứt cáp đè trúng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 phút ngày 7/5, tại phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội.

Theo người dân, vào thời điểm trên họ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên liền chạy ra ngoài thì thấy chiếc thang vận rơi xuống trúng nhóm người ngồi uống trà đá bên vỉa hè.

Một người bị thang đè gãy chân

Theo anh Thắng, người chứng kiến sự việc, thời điểm xảy ra vụ việc, có 4 người đàn ông đang ngồi uống nước ở phía dưới tòa nhà 5 tầng. 2 người bị thương đều là nhân viên của hiệu tóc ở gần đó.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo phường Trung Liệt xác nhận sự việc và cho biết, sau khi xảy ra sự việc công an có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã làm việc với những người có liên quan để làm rõ.