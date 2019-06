Nóng 24h qua: 3 người trong xe 7 chỗ rơi khỏi cầu Hàm Luông đã tử vong

Thứ Sáu, ngày 28/06/2019 20:00 PM (GMT+7)

Nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ 2 ô tô rơi khỏi cầu Hàm Luông và thông tin về việc thu hồi quyết định nghỉ hưu của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La… là những tin tức nóng nhất ngày 28/6.

Nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ 2 ô tô rơi khỏi cầu Hàm Luông

Sáng 28/6, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vụ tai nạn giữa xe cẩu và ô tô 7 chỗ tông nhau trên cầu Hàm Luông có thêm hai nạn nhân tử vong.

Cụ thể, nạn nhân Lê Thị Vĩnh (57 tuổi, ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) tử vong tại hiện trường. Nạn nhân Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM, tài xế ô tô 7 chỗ) và Đỗ Hoài Thiện ( 37 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Bước đầu Công an tỉnh Bến Tre xác định xe cần cẩu chạy phía trước có dấu hiệu mất phanh, tuột dốc và xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ lưu thông cùng chiều.

Hai xe đều rơi xuống kênh nước dưới dạ cầu. Ảnh: CTV

Trước đó, vào trưa 27/6, xe cẩu 71LA-0099 do tài xế Nguyễn Phước Lộc (30 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) điều khiển lưu thông trên cầu Hàm Luông hướng từ TP Bến Tre đi về huyện Mỏ Cày Bắc.

Khi xe cẩu lên được 2/3 dốc cầu Hàm Luông bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ 51F- 37.811 do tài xế Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) điều khiển chở theo ba người khác lưu thông cùng chiều phía sau. Cú va chạm mạnh khiến hai xe cùng rơi xuống kênh nước dưới dạ cầu có độ cao trên 10 m.

Khi lực lượng cứu hộ đến đưa ba người kẹt trong ô tô 7 chỗ ra ngoài, lúc này các nạn nhân đã tím tái, ngưng thở. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Hiện hai nạn nhân Nguyễn Phước Lộc (30 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tài xế xe cẩu) và Nguyễn Văn Hạnh (33 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) bị thương nhẹ đã xuất viện.

Sơn La bất ngờ thu hồi quyết định nghỉ hưu của Giám đốc Sở GD-ĐT

UBND tỉnh Sơn La vừa bất ngờ thu hồi quyết định nghỉ hưu đã ban hành trước đó đối với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La.

Cụ thể, UBND tỉnh Sơn La có quyết định 1484 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hoàng Tiến Đức.

Theo quyết định ban hành vào ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Hoàng Tiến Đức sẽ được nghỉ hưu từ ngày 1/7/2019.

Ông Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La

Trước đó, ông Hoàng Tiến Đức, với cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT, Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban Chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, đã trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La có 2 thành viên Ban Chỉ đạo có con ruột dự thi là vi phạm quy chế thi; chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo, hội đồng thi, Ban Chấm thi và các khâu trong quá trình thi; thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, một số cán bộ bị khởi tố, điều tra, xử lý hình sự.

Nắng nóng gay gắt phủ khắp từ Bắc Bộ tới Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng gây hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt xuất hiện ở nhiều nơi tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Khu vực Hà Nội hôm nay (28/6), trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài 2 ngày tới; ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong 3-4 ngày tới. Người dân cần đề phòng cháy nổ và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Chỉ số tia UV ngày 28/6 ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Lời khai của tài xế Vinasun bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn

Ngày 28/6, công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, qua làm việc, tài xế Phú khai nhận sau va chạm thì thấy các nạn nhân co giật. Do hoảng sợ nên tài xế đã vội lên xe rời khỏi hiện trường.

Tài xế khai do thấy nạn nhân co giật nên hoảng sợ lên xe rời khỏi hiện trường. Ảnh: C.T

Căn cứ những chứng cứ tại hiện trường, camera an ninh, công an xác định tài xế Phú vi phạm 2 lỗi gồm: rẽ trái không bật tín hiệu giao thông và rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn. Về phía 2 nạn nhân cũng có 1 phần lỗi. Hiện sức khoẻ của anh Long chưa ổn định nên công an vẫn đang chờ hồi phục để làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 25/6, tài xế Đặng Tấn Phú (48 tuổi, là tài xế hãng taxi Vinasun) điều khiển xe ô tô chạy trên đường Tân Hương, quận Tân Phú, TP.HCM. Khi tới giao lộ Tân Hương – Võ Công Tồn, tài xế Phú cho xe rẽ trái thì va chạm với xe máy do anh Nguyễn Hoàng Long (16 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chở Nguyễn Thị Mỹ Tiên (24 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre).

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân đi xe máy ngã xuống đường bị thương nặng. Riêng chị Tiên đã tử vong sau đó. Sau vụ tai nạn phía công an đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh. Qua đó xác định sau tai nạn, tài xế Phú dừng xe xuống và ở lại hiện trường 13 giây. Sau đó, tài xế lên xe rời khỏi hiện trường.