Những vụ trúng độc đắc mà… buồn hiu hắt!

“CẦM VÀNG LẠI ĐỂ VÀNG RƠI”…

Ông N.Q.Đ. (Q.Gò Vấp, TPHCM) kinh doanh “may mắn” từ đầu thập niên 1990. Khi đó, vé số kiến thiết phát hành có giá bán 2.000 đồng mỗi vé, trúng độc đắc (giải đặc biệt) 50 triệu đồng; sau tăng lên 5.000 đồng/vé, trúng độc đắc 125 triệu đồng.

Chiều 01/9/2007, một người đàn ông đến đại lý vé số đổi 6 vé số trúng độc đắc với dãy số 51112. Không chỉ nhìn bằng cặp mắt nhà nghề, ông Đ. còn kiểm tra bằng máy, nhận thấy đúng mẫu và chủng loại phát hành, vé số còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, mở thưởng đúng ngày 01/9/2007. Từ đó, ông Đ. đã chi trả tiền thưởng cho khách hàng, ăn huê hồng. Hai ngày sau, ông Đ. đến Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) để lãnh giải đặc biệt thì bị từ chối trả thưởng, với lý do 6 tờ vé số không khớp với gốc (cùi vé) lưu tại công ty.

Khiếu nại nhiều lần bất thành, ông Đ. gửi đơn kêu cứu, đề nghị giám định 6 tờ vé số trên. Sau khi tiến hành giám định theo quy định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM đã có kết luận: “Bản in 6 tờ vé số cần giám định với bản in 10 tờ vé số có mã vạch tương ứng dùng làm mẫu so sánh (cho Công ty XSKT cung cấp) là được in ra từ cùng một bộ chế bản”. Dù đã có kết luận giám định của Công an TPHCM, xác định cả 6 tờ vé số là thật nhưng Công ty XSKT vẫn từ chối trả thưởng, khiến ông Đ. “dở khóc dở cười”.

Ngày 25/3/2009, trong khi ông Nguyễn Văn Việt (ngụ xã Ninh Quới, H.Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) đang phơi lúa thì có người mời mua vé số. Với hy vọng được “Thần Tài gõ cửa”, ông Việt bỏ ra 5.000 đồng mua một tờ vé số có dãy số 082167 của Công ty XSKT tỉnh Sóc Trăng, cho vào túi áo. Ngày hôm sau, người bán vé số hớn hở chạy vào nhà báo tin tờ vé số trúng độc đắc. Ông Việt và các con vội vã tìm tờ vé số nhưng buồn thay chiếc áo mà ông mặc hôm qua đã được vợ mang… đi giặt!

Những tờ vé số trước đây trúng độc đắc bị rách nát đã ảnh hưởng đến việc lãnh giải thưởng

Tờ vé số độc đắc không chỉ thấm nước mà còn bị vò nát, nhưng dãy số trúng thưởng ở hai góc vẫn còn nguyên. Khi đi nhận giải, ông Việt cẩn thận mang theo giấy tờ của địa phương xác nhận gia đình ông thuộc diện chính sách, nghèo. Bản thân ông là người làm ăn chân chính, nên rất mong được Công ty XSKT xem xét thấu tình đạt lý.

Do bị từ chối trao thưởng với lý do tờ vé số “không còn nguyên vẹn, không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu…”, ông Việt làm đơn kêu cứu. Để có cơ sở xem xét trường hợp trúng độc đắc hy hữu này, Công ty XSKT đã đề nghị giám định tờ vé số. Tại kết luận giám định ngày 19/6/2009, Công an tỉnh Sóc Trăng xác định tờ vé số của ông Việt tuy rách nát nhưng là tờ vé số thật, dãy số trúng thưởng không bị tẩy xóa, chắp vá.

Công ty tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp cùng các cơ quan chức năng và xin ý kiến của lãnh đạo, đồng thời tiến hành các bước theo quy định. Đến ngày 17/12/2012, công ty đã chấp nhận trả thưởng cho ông Việt 125 triệu đồng.

Một trường hợp khác trúng độc đắc nhưng gặp “sự cố” là ông N.V.V. (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Tháng 4/2010, ông V. mua tờ vé số loại 5.000 đồng của Công ty XSKT Đà Nẵng có dãy số 29101. Do dò nhầm sang kết quả mở thưởng của một công ty XSKT khác, ông V. tưởng không trúng nên đã xé tờ vé số thành 8 mảnh. Sau đó ông V. phát hiện trúng độc đắc liền dùng băng keo dán lại tờ vé số và làm đơn xin công ty xem xét.

Sau khi xin ý kiến cấp trên và có kết quả giám định của Công an TP.Đà Nẵng xác định tờ vé số là thật, Công ty XSKT đã xem xét cho ông V. Theo công ty, tờ vé số tuy bị rách nát nhưng dãy số trúng vẫn còn nguyên vẹn không bị cạo sửa, tẩy xóa nên nên chấp thuận trả thưởng 125 triệu đồng cho người trúng giải.

Qua nhiều lần xác minh tính chính xác của tờ vé số cũng như tính trung thực của người trúng số, ngày 29/11/2011, Công ty XSKT Bình Phước đã trao giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng cho ông Trương Tấn Tài (ngụ xã Thới Hòa, H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), chủ nhân tờ vé số ký hiệu Z9K1, số 774976, mở thưởng vào ngày 03/9/2011.

Trước đó, ngày 03/9/2011, ông Tài mua tờ vé số trên, do sơ ý bị ướt nên dùng nồi cơm điện hong khô. Sau đó, ông Tài biết mình trúng độc đắc nên đến Công ty XSKT lãnh thưởng, nhưng bị từ chối do tờ vé số trúng không còn dấu giáp lai. Ngày 06/9, ông Tài đến văn phòng luật sư V.T. ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (do ông Th. làm Trưởng văn phòng) thực hiện tư vấn pháp lý. Hai bên cam kết sau khi thành công, ông Tài chỉ nhận 1 tỷ đồng. Sau khi được cơ quan chức năng xác định tờ vé số trên là thật, ông Th. đứng đơn khởi kiện, buộc Công ty XSKT trả thưởng số tiền 1,5 tỷ đồng.

Sáng 19/10/2011, Công ty SXKT đã tổ chức họp báo để thông tin chính xác vụ tờ vé số trúng độc đắc nhưng không được trả thưởng. Cơ quan chức năng đã xác định chủ nhân của tờ vé số là ông Tài chứ không phải ông Th, nên đã trả thưởng cho ông Tài.

Một trường hợp hy hữu khác là ông V.T.K (ngụ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) mua tờ vé số loại 10.000 đồng ký hiệu K5T12 của Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang, mở thưởng ngày 31/12/2011 với dãy số 178768. Do bất cẩn, ông K. làm rách đôi tờ vé số. Thật bất ngờ, tờ vé số này lại trúng độc đắc. Theo quy định, tờ vé số của ông K. không được trả thưởng do không còn nguyên vẹn. Được sự chấp thuận của Hội đồng giám sát SXKT tỉnh Hậu Giang, Công ty XSKT đã trưng cầu giám định xác định tờ vé số là thật nên xem xét, trả thưởng cho ông K. số tiền 1,5 tỷ đồng.

SẼ KẾT THÚC CÓ HẬU?

Bẵng đi một thời gian, dư luận vừa nổi lên 2 vụ trúng số độc đắc nhưng không được trả thưởng. Đầu tiên là trường hợp bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971, ngụ xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Chiều 13/10/2024, bà Nguyệt mua 2 tờ vé số loại 10.000 đồng/vé của Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế. Sau khi mua, bà kẹp 2 tờ vé số vào tờ tiền rồi bỏ trong túi áo. Do bị thấm nước mưa, hai tờ dính lại với nhau, được bà sấy khô. Tuy nhiên, tờ vé số 486552 bị co rúm; còn tờ vé số 386552 bị rách góc bên phải nhưng dãy số vẫn thấy rõ bằng mắt thường.

Công ty XSKT tiến hành mở thưởng vào chiều 14/10/2024, bà Nguyệt may mắn trúng giải phụ đặc biệt (tờ vé số 486552) với số tiền 50 triệu đồng và giải đặc biệt (tờ vé số 386552) 2 tỷ đồng.

Ngay hôm sau, bà đi nhận thưởng nhưng công ty hướng dẫn phải tiến hành giám định hai tờ vé số hợp lệ mới trao thưởng. Chưa được nhận thưởng nhưng bà Nguyệt phải móc hầu bao 12 triệu đồng trả cho chi phí giám định. Sau khi có kết quả giám định cả 2 tờ vé số là thật, các con số không bị tẩy xóa, Công ty XSKT đã chi trả thưởng cho bà giải phụ đặc biệt. Riêng tờ trúng độc đắc, công ty từ chối với lý do: Không còn nguyên vẹn, bị biến dạng một phần, rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị, không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng…

Bà Nguyệt nộp đơn khởi kiện với yêu cầu “Công ty XSKT giải quyết thấu tình đạt lý". Vụ kiện đã được TAND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thiên - Huế) thụ lý sau khi nguyên đơn nộp 36 triệu đồng tiền tạm ứng án phí. Chia sẻ bức xúc với báo chí, nguyên đơn cho biết, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà đã nộp đủ hai khoản theo yêu cầu với tổng số tiền 48 triệu đồng. Ngoài ra, bà nhiều lần từ Quảng Nam ra Thừa Thiên - Huế với chi phí đi lại hàng triệu đồng…

Ly kỳ nhất phải kể đến vụ ông Thạch Kha Mao (SN 1986, ngụ H.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Tuy hoàn cảnh khó khăn (sống bằng nghề thợ hồ và bắt ba khía) nhưng ông Mao là người hảo tâm. Ngày 01/02/2025 (mùng 4 Tết Ất Tỵ), ông Mao bỏ tiền mua 10 tờ vé số của Công ty XSKT Hậu Giang với dãy số 916303, lì xì Tết 8 tờ cho mấy anh chị em, cháu ruột và người thân. Còn lại 2 tờ, ông Mao bỏ túi quần rồi đi bắt ba khía.

Những tờ vé số trúng độc đắc ngày 1/2 vừa qua

Buổi chiều cùng ngày, Công ty XSKT mở thưởng, cả 10 tờ vé số ông Mao mua trúng giải đặc biệt. Những người được ông Mao “rước Thần Tài” vô nhà dịp đầu năm mới ai cũng vui mừng, chuẩn bị đi nhận thưởng. Trong khi 2 tờ vé số của ông Mao thì bị thấm nước rách nát, mất đầu, mất đuôi, chỉ còn khúc giữa! Ngày 02/02, ông Mao được một chủ đại lý vé số ở TP.Trà Vinh hướng dẫn về làm đơn, có xã xác nhận để Công ty XSKT xem xét. Đích thân ông qua tận Công ty XSKT để trình bày nhưng bị từ chối trả thưởng số tiền 4 tỷ đồng do tờ vé số đã bị rách nát, mất dấu mộc, không thể nhận dạng.

Ông Thạch Kha Mao

2 tờ vé số độc đắc bị rách của ông Mao

Cảm động và biết ơn “thần may mắn”, những người được tặng vé số trúng độc đắc (16 tỷ đồng) đã chia sẻ niềm vui với ông Mao với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Đây là món quà Tết vô cùng ý nghĩa, giúp ông Mao vực dậy tinh thần, ổn định cuộc sống…