Những phượt thủ xấu số và hành trình khám phá cuối cùng

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 00:30 AM (GMT+7)

Chàng trai 24 tuổi Thi An Kiện không phải là phượt thủ duy nhất phải bỏ mạng trên chính hành trình khám phá của mình.

Phượt thủ tử vong trên cung đường phượt đẹp nhất Việt Nam

Sau hơn 8 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 20/5, nam phượt thủ Thi An Kiện (SN 1994) được tìm thấy ở tầng thứ 4 của thác Lao Phào (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) trong trạng thái đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm bước đầu xác định nạn nhân tử vong do rơi từ trên cao xuống nước, bị ngất và không hồi tỉnh.

Nhóm tìm kiếm vượt qua nhiều thác nước để tìm kiếm thi thể phượt thủ Thi An Kiện

Trước đó, vào ngày 11/5 vừa qua, anh Kiện cùng nhóm phượt lên đường trekking cung Tà Năng – Phan Dũng. Đến trưa ngày 12/5, nhóm phát hiện anh Kiện đã mất tích.

Sau nhiều giờ tìm kiếm bất thành, cả nhóm ra khỏi rừng và nhờ sự trợ giúp. Nhiều nhóm cứu hộ cùng kiểm lâm với hơn 100 người vào cuộc tìm kiếm, nhưng phải đến chiều 20/5, thi thể anh mới được tìm thấy.

Cung đường Tà Năng – Phan Dũng trải dài trên 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận và được các nhóm phượt đánh giá là con đường trekking đẹp nhất của cả nước. Trên cung đường này, con thác Lao Phào nơi tìm thấy thi thể phượt thủ Thi An Kiện là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Theo những phượt thủ chuyên nghiệp, không ai có thể đi được từ dưới con thác lên hay từ trên xuống mà có thể sống sót nếu không có thiết bị bảo hộ.

Nữ phượt thủ bị nước cuốn trôi chính trên cung đường Tà Năng – Phan Dũng

Cũng chính trên cung đường Tà Năng – Phan Dũng này, vào năm 2017, nữ phượt thủ Nguyễn Việt Tuyết Quân (SN 1985) đã phải bỏ mạng.Theo đó, vào trưa 7/10/2017, chị Quân cùng một nhóm bạn thực hiện chuyến đi phượt xuyên rừng Phan Dũng.

Khu vực suối nơi chị Quân gặp nạn

Khi nhóm phượt gần đến đích, đang qua con suối cuối cùng là suối Phan Dũng thì trời mưa rất to, lũ bắt đầu đổ về. Do không thuộc địa hình, độ sâu của con suối nên khi di chuyển đến giữa dòng, chị Quân bị trượt chân và bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Sau vài giờ, lực lượng cứu hộ và người trong đoàn mới tìm thấy chị Quân nhưng nữ phượt thủ này đã tử vong.Tuy được mệnh danh là cung đường đẹp nhất Việt Nam nhưng cung Tà Năng – Phan Dũng cũng là hành trình "cực hình".Để khám phá nơi đây, phượt thủ phải đi 60km đường rừng với dốc cao và nhiều con suối. Vào mùa mưa, khu vực này thường xuyên xảy ra lũ quét do nước từ thượng nguồn đổ về.

Hai thành viên của đoàn phượt 100 xe máy gặp tai nạn tử vong

Khoảng 4 giờ sáng ngày 8/1/2017, hai phượt thủ đi trên xe máy Exiter đã va chạm với một xe tải trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến anh Ngô Tuấn T. tử vong tại chỗ, chị Cẩm Thu T. tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Cả hai nạn nhân đều là thành viên của một nhóm phượt.

Hiện trường vụ tai nạn làm hai người đi phượt Tam Đảo về Hà Nội chết thảm

Theo đại diện nhóm phượt, thời gian đó, nhóm tổ chức chuyến phượt từ Hà Nội đi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để kỷ niệm 3 tháng thành lập nhóm. Chuyến phượt này có hơn 100 xe máy với hơn 200 thành viên tham gia.

Ngày 7/1, sau khi lên Tam Đảo, tổ chức liên hoan ăn uống, rạng sáng 8/1, do có việc cá nhân nên anh Tuấn T. đã đi xe máy chở chị Thu T. về Hà Nội trước. Khi hai người về đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần Bến xe Nam Thăng Long) thì gặp tai nạn.

Trước một số ý kiến cho rằng phượt thủ gặp tai nạn tử vong do đã uống rượu ở Tam Đảo, đại diện nhóm phượt này cho biết anh T. có uống rượu nhưng không nhiều, do có việc phải về sớm nên không may gặp nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 13/3/2016 khi đoàn phượt gồm 4 xe phân khối lớn đang chạy từ Phong Nha về Đồng Hới (Quảng Bình). Khi đi qua đường Trường Sơn, cầu Dũng Cảm, một thành viên cầm lái chiếc BMW R1200GS đã tông vào dải ta-luy.

Cầu Dũng Cảm – nơi xảy ra vụ tai nạn

Va chạm cực lớn khiến nam thanh niên cầm lái tử vong tại chỗ. Cô gái ngồi sau được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: Chấn thương sọ não và đốt sống cổ, vỡ xương trán, hôn mê sâu. Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị, cô gái này đã trút hơi thở cuối cùng.

Trước đó, tháng 6/2016, một phụ nữ Anh thông báo về việc cháu mình là Aiden Webb (SN 1993) mất tích trong một chuyến du lịch tại Việt Nam.

Theo đó, từ tháng 3 năm 2016, anh Aiden đã có một chuyến đi khám phá các nước Đông Nam Á. Sau khi thăm Lào và Thái Lan, anh đến Việt Nam.

Du khách người Anh Aiden Shaw Webb đã phải bỏ mạng khi đi phượt một mình ở Fansipan

Ngày 3/6, anh Aiden bắt đầu thực hiện chuyến leo núi một mình từ hướng thôn Sín Chải, dọc theo tuyến cáp treo đến đỉnh Fansipan (Lào Cai). Đến 18h cùng ngày, anh thông báo cho bạn gái mình bị tai nạn, ngã xuống thác, chấn thương đầu gối và chảy nhiều máu. Chàng trai đã gửi định vị GPS và tiếp tục thông tin với bạn gái đến ngày 4/6 thì mất liên lạc.

Lực lượng tìm kiếm Aiden Webb ở Fansipan được tăng cường tới hơn 150 người. Và đến sáng 9/6, phượt thủ người Anh Aiden Webb được tìm thấy ở vực sâu gần trụ cáp treo T4 trong trạng thái đã tử vong sau 6 ngày mất tích.