Hành trình truy lùng kẻ sát nhân Hùng “cò”

Công an huyện Gò Dầu tập trung lực lượng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy lùng thủ phạm. Tuy nhiên, thông tin về đối tượng rất mịt mờ. Ông P. bị thương nặng nên các trinh sát chưa thể tiếp cận lấy lời khai làm rõ danh tính, đặc điểm nhân dạng của đối tượng gây án. Trinh sát đã khoanh vùng các đối tượng gây án và rà soát các đối tượng có nhiều bất minh về thời gian, nơi ở, mang nhiều tiền án, tiền sự về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Giết người”, “Cướp tài sản”…

Sau nhiều giờ đồng hồ khẩn trương xác minh, các trinh sát bước đầu xác định được kẻ gây án tên là Nguyễn Thế Hùng (tức Hùng “cò”, SN 1951, ngụ phường 14, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) - cậu ruột của bà N. Đối tượng có khả năng đã bỏ trốn về TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trinh sát lần tới nơi Hùng “cò” từng cư ngụ cũng không phát hiện được thủ phạm. Trinh sát nhận định, đối tượng này có thể đang đến lẩn trốn ở nhà người quen, bạn bè ở các tỉnh, thành phố khác. Các mối quan hệ của Hùng được dựng lại để lần tìm nơi lẩn trốn của đối tượng.

Công an huyện Gò Dầu cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã bố trí lực lượng tại những địa điểm mà Hùng thường tới, lần theo dấu vết của đối tượng. Sau gần 2 ngày tích cực truy lùng, Công an tỉnh Tây Ninh xác định được Hùng đang lẩn trốn ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Công an tỉnh Tây Ninh nhận định, với bản tính côn đồ, Hùng có thể tấn công lực lượng vây bắt và uy hiếp người dân sinh sống xung quanh khu vực đối tượng đang lẩn trốn. Do vậy, các phương án bắt Hùng phải đảm bảo bí mật, bất ngờ. Đúng theo kế hoạch, các trinh sát Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an quận Cái Răng đã kiểm tra nơi ở và bất ngờ khống chế, bắt giữ Hùng.

Đối tượng Hùng.

Tại cơ quan Công an, Hùng bước đầu khai: Do đã xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình, nên đối tượng đến nhà bà N. để giải quyết. Tại đây, Hùng thấy bà N. ở nhà một mình nên đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Nghĩ là làm, Hùng bất ngờ dùng búa đánh nhiều nhát vào người bà N. khiến nạn nhân tử vong. Chưa hả cơn giận, Hùng còn chờ cháu rể về để “tính sổ”. Hùng lạnh lùng ẩn nấp trong nhà nạn nhân để chờ cơ hội gây án.

Ông P. đi công việc trở về, chưa kịp nhận ra dấu hiệu bất thường đã bị Hùng dùng dao chém gây thương tích nặng. Ông P. bỏ chạy ra sân tri hô cầu cứu. Hùng đuổi theo truy sát ông P, nhưng người dân đã kịp chạy đến ứng cứu nạn nhân. Thấy vậy, Hùng nhanh chóng lên xe môtô rồ ga tẩu thoát về TP Cần Thơ cho đến thời điểm bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

