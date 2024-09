Những ngày chìm trong đau thương ở Làng Nủ

Sáng 13/9, bầu trời huyện Bảo Yên (Lào Cai) hửng nắng sau những ngày mưa thối đất thối cát. Tại thôn Làng Nủ, không còn tiếng trẻ con ríu rít nô đùa, một bầu không khí ảm đạm, im lìm bao trùm. Cách đây ít ngày, sau tiếng nổ vang trời, lũ quét tràn về bản nhỏ. Chỉ sau vài phút, cơn lũ dữ biến nơi đây trở thành bình địa.

Người dân kể, Làng Nủ từng đẹp như tranh vẽ trước khi thảm họa ập đến. Dòng suối Vằng Cuồng (bắt nguồn từ đỉnh núi Con Voi) thường ngày hiền hòa, róc rách chảy qua thôn. Bà con chọn thế tựa núi, nhìn sông mà sống rải rác hai bên bờ. Ấy vậy mà, con suối nhỏ cùng ngọn núi vốn bao bọc dân làng bao đời nay lại trở thành hung thần, tàn phá vùng đất này rồi nhấn chìm cả trăm con người xuống dưới lớp đất đá.

Trong những ngày ngắn ngủi, mặc dù điều kiện địa hình khó khăn, đến 12/9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại đây đã tăng lên 650 thành viên. Kết quả của cuộc tìm kiếm, cứ chốc chốc lại có thêm một thi thể người Làng Nủ được đưa lên khỏi lớp đất đá.

Từ khu vực tìm kiếm mở rộng dưới hạ lưu con suối, các chiến sĩ của Sư đoàn 316 liên tục cùng nhau khiêng người tử nạn lên con dốc ở lưng chừng bản (cách 700m) để làm công tác pháp y và bàn giao cho người nhà an táng.

Để đẩy nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn, 5 chó nghiệp vụ được đưa vào hỗ trợ ở vị trí có địa hình khó khăn. Đến chiều 13/9, khu vực tìm kiếm đã được mở rộng đến 10km xuống hạ lưu.

Đứng ngay chân dốc nhỏ, nơi đội tìm kiếm bàn giao thi thể nạn nhân, bà Lý Thị Hồng (1982) khóc đến lặng cả người để gọi con gọi cháu. Gia đình bà có 7 người, thiệt mạng 5. Con gái, con rể và cháu của bà đều mất trong vụ lũ quét Làng Nủ.

“Nhà tôi ở ngoài kia, mất hết liên lạc, không biết gì, ở đó cũng lụt nặng. Mãi tới chiều hôm đó có người vào báo tin mới biết là nhà con gặp nạn. Tôi đau thắt ruột gan, không thể tin vào hiện thực”, bà Hồng nói.

Họ hàng dìu bà Hoàng Thị Oanh vào điểm bàn giao thi thể để nhận mặt người thân. Chồng bà làm công việc nuôi cá trong khu vực thượng nguồn con suối chảy qua Làng Nủ. Lũ quét đổ về, ông đã gặp nạn. Những ngày qua, hôm nào bà cũng có mặt tại hiện trường đi từ nơi tìm kiếm đến điểm bàn giao để nghe tin. Sau những ngày mòn mỏi đau thương mong ngóng, tiếng khóc của bà đứt đoạn, nghe chua xót.

Chốc chốc, bà Oanh lại ngó người lên phía đội pháp y đang làm việc, tay bà nhíu vào những bàn tay quanh đó, chân giậm xuống đất, vẻ bất lực mà than: "Ôi trời đất ơi, đau đớn quá ông ơi, ông ở đâu ông về với tôi".

Người dân cả một vùng thương xót. Ai cũng đau lòng khi chứng kiến những xe tải chở quan tài tiến vào Làng Nủ để cứu trợ. "Người ta bị lũ lụt, xin cứu trợ nhu yếu phẩm, tiền bạc... Quê tôi phải đi xin từng chiếc áo quan. Từ khi công cuộc tìm kiếm bắt đầu, có bao nhiêu cỗ áo quan dùng hết bấy nhiêu. Đau đớn vô cùng!", chị Thúy Nga (tình nguyện viên) chia sẻ.

Suốt những ngày tang tóc dài dằng dặc, phải mãi tới sáng 13/9, Làng Nủ mới đón những tin vui đầu tiên. 8h30, chính quyền xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, trong danh sách những người mất tích, rất may có 2 gia đình với 8 người an toàn trở về do chạy được trước khi lũ quét.

Những người may mắn thoát nạn là gia đình anh em ruột Hoàng Văn Tiện (47 tuổi) và gia đình anh Hoàng Văn Duân (39 tuổi).

Đến 16h15 cùng ngày có thêm 3 người dân trong thôn may mắn thoát chết trong lũ dữ do đi làm ăn xa. Như vậy, trong ngày 13/9, 11 trường hợp nghi mất tích đã an toàn trở về. Tính đến thời điểm hiện tại, còn 36 người được xác định mất tích; 48 người chết và 17 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thôn Làng Nủ để thị sát tình hình. Tại Làng Nủ, người đứng đầu Chính phủ gần gũi, thân tình đứng cạnh và hỏi han bà con về thiệt hại. Nhìn khung cảnh tang thương tại Làng Nủ và những gương mặt đầy lo âu, buồn bã của bà con nơi đây, Thủ tướng đã nghẹn giọng. Ông gửi lời chia buồn, thăm hỏi ân cần sâu sắc nhất đến người dân đã phải gánh chịu hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua, đặc biệt là những gia đình có người thân thiệt mạng, bị thương, đang mất tích.

Một vấn đề quan trọng được Thủ tướng đặc biệt quan tâm đó là lo nơi ở mới cho người dân. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai tìm 1 đến 2 địa điểm để khảo sát, đánh giá an toàn nhằm khôi phục lại bản mới cho bà con.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, chỉ một ngày sau, ngày 13/9, UBND huyện Bảo Yên đã xác định xong vị trí dự kiến xây dựng khu tái định cư với 37 căn nhà cho các hộ dân thôn Làng Nủ.

Chiều muộn, nắng nhẹ hắt xuống cả một vùng rừng núi, người ta chỉ tay nhau nhìn về phía xa, nơi một quả đồi có hai ngọn cây cao vút, đó là vị trí xây dựng thôn Làng Nủ mới.

Nơi này có diện tích khoảng 5ha, nằm cách thôn cũ chừng 3km, xuôi về phía hạ lưu dòng suối. Nhìn từ trên cao, khu vực này đã có đường bê tông, xa xa 3 - 4 gia đình ở sẵn dưới chân đồi. Người dân Làng Nủ cảm thấy phần nào yên tâm vì tương lai sẽ được xây dựng nhà cửa. Còn những người phương xa tới làm tình nguyện, nghe tin cũng cảm thấy ấm áp. Họ mong sao quay lại đây vào chừng 1 năm nữa để được thấy sau cơn lũ dữ, Làng Nủ được tái thiết, sau cơn mưa, nắng sẽ tràn về.

