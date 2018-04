Những mối quan hệ chằng chịt liên quan đến Vũ “nhôm”

Nguyên Phó Tổng cục trưởng bộ Công an, nguyên Chủ tịch Đà Nẵng, nguyên Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường… bị bắt vì liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, những mối quan hệ chằng chịt sẽ sớm được làm rõ sau khi khởi tố các bị can.

Không thể hạ cánh an toàn, nhiều cá nhân có sai phạm trong vụ án liên quan đến Vũ “nhôm” – Phan Văn Anh Vũ, đã bị khởi tố. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an).

Vũ "nhôm" đã khiến cho nhiều người vướng vòng lao lý.

PV: Nhìn nhận về việc, cơ quan cảnh sát điều tra, bộ Công an vừa khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ Vũ “nhôm”, ông có suy nghĩ thế nào trước những nghi ngờ về sự bao che cho sai phạm của Vũ “nhôm” trong một thời gian dài?

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Không phải một người mà là một nhóm người mới đủ khả năng chống lưng cho Vũ “nhôm”. Qua việc bắt các bị can có thể thấy, không chỉ cán bộ địa phương mà cán bộ cấp Trung ương cũng đã có biểu hiện về sự “chống lưng” cho Vũ “nhôm” khuynh đảo Đà Nẵng.

Không có người chống lưng thì không có Vũ “nhôm” như ngày hôm nay. Tôi nghe thông tin rằng, Vũ “nhôm” đã nhúng chân vào nhiều dự án, nhà công sản. Không ai chống lưng làm sao thực hiện được các việc làm khuất tất, vi phạm pháp luật. 7 bị can bị khởi tố đa số là cán bộ TP.Đà Nẵng càng cho thấy có rất nhiều khuất tất cần làm rõ.

Qua việc khởi tố các bị can cũng thấy rằng, Đảng, Nhà nước rất quyết liệt trong quyết tâm phòng, chống tham nhũng, đưa ra ánh sáng những cá nhân sai phạm. Cũng không có sự nể nang, né tránh, ngại va chạm, không kể cấp trên, cấp dưới và người từng có vị trí quan trọng trong ngành Công an.

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, những người liên quan đến Vũ "nhôm" cần phải bị xử lý nghiêm để làm gương, răn đe.

PV: Với những vụ án lớn, lại là những đối tượng được “hậu thuẫn” quyền lực tương đối tốt như Vũ “nhôm”, quá trình điều tra có gặp vướng mắc, khó khăn gì không? Xin ông chia sẻ qua nghiên cứu và kinh nghiệm của cá nhân?

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Chống lưng như thế nào, lợi ích nhóm đến đâu cần quá trình điều tra rất công phu. Vì ở vụ án liên quan Vũ “nhôm” là rất nhiều mối quan hệ chằng chịt.

Tôi có thể tin tưởng rằng, sẽ không có bất cứ lợi ích nào có thể chi phối được việc điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân có liên quan đến Vũ “nhôm” khiến dư luận nhân dân bức xúc thời gian qua.

Cần làm tới cùng vấn đề. Bởi Tổng Bí thư đã nhiều lần khẳng định “không có vùng cấm” trong đấu tranh chống tham nhũng. Kể cả là cán bộ trong ngành Công an cũng phải làm quyết liệt vì sự trong sạch của bộ máy, dù cán bộ đó đương chức hay về hưu. Trước đây có thể là sự chống lưng, vì lợi ích nhóm, nhưng bây giờ chắc chắn không còn ai dám nể nang, bao che tội phạm. Nếu còn sự nể nang là nguy hiểm. Bởi lẽ, những người “chống lưng” đã lộ diện hết rồi, có người lộ nguyên hình, có người lộ một góc, một phần, có người chưa lộ nhưng chắc chắn cơ quan điều tra đã biết, chỉ chờ củng cố thêm chứng cứ.

Nhóm lợi ích quanh Vũ “nhôm” đã bị bóc trần, không ai còn dám nể nang, bao che.

PV: Thưa ông, một số ít cán bộ từng có vị trí cao trong ngành Công an đã “nhúng chàm” và bị khởi tố liên tiếp những ngày gần đây, chắc hẳn với một người tâm huyết vì sự phát triển của ngành nói riêng, sự phát triển của đất nước nói chung, ông có những tâm tư muốn chia sẻ?

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tôi rất buồn vì những con người đã có chiến tích, được vinh danh, nay bị sa ngã. Họ làm nhục lực lượng công an, làm xấu hình ảnh người Công an Nhân dân, nhưng may mắn chỉ là một số rất nhỏ. Dẫu vậy, tôi thấy cần xử lý nghiêm vì chính họ đã bôi nhọ bao điều tốt đẹp mà rất nhiều cán bộ, chiến sĩ trong ngành đã hy sinh cả máu và tính mạng của mình để xây dựng, giữ gìn.

Tôi cũng thấy bất bình vì chỉ một vài cá nhân nhưng ảnh hưởng uy tín đến cả lực lượng công an. Vũ “nhôm” đã bị bắt, các đối tượng liên quan cũng lần lượt bị khởi tố bị can, do đó, cá nhân nào đã trót “nhúng chàm”, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, làm gương.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!