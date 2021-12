Những đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh và dài nhất trong lịch sử

Các đợt rét đậm, rét hại kèm mưa tuyết và băng giá xuất hiện đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, từ ngày 25/12 đến nay (27/12), một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ khiến trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Đặc biệt, chiều 26/12, mưa tuyết rơi đã trên đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) khi nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 1 độ C, trời kèm mưa.

Các đợt rét kèm mưa tuyết và băng giá gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Ảnh minh họa.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 27-28/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao tiếp tục có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trong lịch sử, có nhiều đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa tuyết và băng giá đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Cụ thể:

Đợt rét kéo dài nhất trong lịch sử được ghi nhận từ ngày 14/1-20/2/2008 (38 ngày). Nhiệt độ thấp nhất nhiều nơi xuống dưới 0 độ C như: Sa Pa (Lào Cai) -1 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2 độ C. Đợt rét này đã làm gần 138.000 con gia súc bị chết.

Đợt rét có nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử được ghi nhận từ ngày 22-28/1/2016. Rét đậm, rét hại xảy ra trên diện rộng; một số điểm nhiệt độ rất thấp như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -5 độ C, Sa Pa (Lào Cai) -4,2 độ C. Rét hại, mưa tuyết và băng giá đã làm gần 37.000 con gia súc bị chết.

Bên cạnh đó, đợt rét từ 3/1-3/2/2011 (31 ngày) cũng ghi nhận nhiều nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 0 độ C như: Sa Pa (Lào Cai) 0 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn): -3,6 độ C. Rét hại, băng giá đã làm trên 30.000 con gia súc chết.

Hay gần đây là đợt rét đậm, rét hại xảy ra đầu năm 2021 (từ ngày 7-13/1/2021), nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 0 độ C như: Sa Pa (Lào Cai) -2,2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,4 độ C. Nhiều khu vực núi cao xuất hiện băng giá, đặc biệt từ ngày 10-11/1/2021, trên địa bàn huyện Bát Xát và thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã xuất hiện mưa tuyết.

Đợt rét này đã làm 2.354 con gia súc bị chết, trong đó có những địa phương không phải trọng tâm như Thừa Thiên Huế (461 con gia súc bị chết); đồng thời đã xảy ra thiệt hại về người do sưởi ấm bằng bếp than tại tỉnh Hà Giang, Quảng Bình (Hà Giang 1 người chết, 1 người bị ngạt khí; Quảng Bình 1 người chết, 1 người bị ngạt khí).

