Phát hiện đường dây tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lớn ở Hà Nội

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Phú Chiến (SN 1984), Mai Đức Thuận (SN 1983), cùng trú tại quận Tây Hồ; Nguyễn Trà My (SN 1992) và Lê Thị Khánh Hưng (SN 1991), cùng trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, về các hành vi “Tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng và số ma túy bị thu giữ.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, từ công tác quản lý địa bàn, ngày 14/5, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ phối hợp Công an phường Xuân La làm nhiệm vụ đã phát hiện đối tượng Nguyễn Phú Chiến có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong cốp xe máy của Chiến có cất giấu nhiều loại ma túy. Ngay sau đó, Công an quận Tây Hồ tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chiến, tại địa chỉ ngõ 64 Tứ Liên, phường Tứ Liên (Tây Hồ).

Tại đây, tổ công tác phát hiện trên tầng 2 của căn nhà có 3 người gồm 1 nam và 2 nữ là Thuận, My và Hưng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, tổ công tác thu giữ nhiều loại ma túy, cân điện tử và dụng cụ sử dụng ma túy đã qua sử dụng. Các đối tượng trên khai nhận, mua ma túy để tổ chức sử dụng tại nhà Chiến.

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã phát hiện, thu giữ và giám định tổng số ma túy trong vụ án gồm: 3.215 viên ma tuý tổng hợp; 54,78 gram heroin; 38,863 gram ma tuý đá; 67,522 gram ma tuý ketamin; 54,411 gram MDMA; 4 gói nước vui và 2 cái coóng.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, trong vụ án này, đối tượng nữ đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma túy.

