Những con số đáng chú ý trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Xét xử vắng mặt 35.824 bị hại Theo thông báo của TAND TP.HCM, quyết định đưa vụ án ra xét xử và các phụ lục danh sách bị hại, danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã được TAND TP.HCM đăng công khai trên Trang thông tin điện tử TAND TP.HCM tại địa chỉ: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn. Do đó, toà án đề nghị bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên Trang thông tin điện tử TAND TP.HCM. Đồng thời, tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự nhưng vẫn sẽ đảm bảo quyền, lợi ích của các bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự. Đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc sáu mã trái phiếu QT2018.12.01; ADC 2018.09; ADC 2018.09.01; ADC 2019.01; SET.H2025; SNW-2018.10 do các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành thì không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này.