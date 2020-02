Những “chiến sĩ” quên mình chống “giặc” Covid-19

PGS-TS Lê Thị Quỳnh Mai Vỡ òa niềm vui “bắt” virus Corona “Cách đây hơn 1 tháng, thời điểm mà Việt Nam bắt đầu phát hiện và thu mẫu bệnh phẩm do virus Corona chủng mới, các thành viên của nhóm ai cũng miệt mài với công việc từ sáng đến đêm khuya, mong được “nhìn thấy” sự sống của virus Corona. Đêm 28 Tết có trường hợp nghi ngờ đầu tiên, 11 người của phòng thí nghiệm thì Khoa virus 18 người còn lại nhận nhiệm vụ đến nơi cách ly để gặp bệnh nhân và lấy mẫu bệnh phẩm. Sau khi các bạn nhận thông tin và lấy mẫu ngay trong đêm, mẫu được xử lý ngay và làm xét nghiệm. 72 giờ “chiến đấu” để tìm cách “bắt” bằng được con virus Corona, chúng tôi luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ trong việc tiếp xúc với mẫu bệnh phẩm có virus là chúng tôi có thể bị lây nhiễm. Tuy nhiên, thành viên nhóm nghiên cứu đều có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, được đào tạo về an toàn sinh học, rất thuần thục khi phân tích, đặc biệt đều đã trải qua cảm giác nguy hiểm khi nghiên cứu nhiều về cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1, đại dịch cúm Mexico H1N1 năm 2009, virus Mers Cov năm 2012, kể cả dịch Ebola khi tiếp nhận ca bệnh nghi ngờ... nên đều có sự tỉ mỉ, độ chính xác và an toàn cao. Và chúng tôi đã được hưởng niềm hạnh phúc vỡ òa khi nhìn thấy được con virus Corona dưới kính hiển vi vào 9 giờ sáng ngày 9/2”. PGS-TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư - Trưởng nhóm nghiên cứu gồm 11 thành viên trong cuộc chiến “vây bắt” virus Corona chủng mới SARs-Covy-19 PGS Trần Như Dương “Ba cùng” với người dân vùng tâm dịch Covid - 19 “Chúng tôi "cắm chốt" 24/7 tại điểm nóng của dịch Covid-19, xã bị cách ly Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) từ ngày 12/2 đến nay. Mọi công việc được phân công rất rõ ràng, nhóm dự phòng, nhóm môi trường, nhóm điều trị, theo phương châm “cầm tay chỉ việc” đến cán bộ y tế các cấp và tuyên truyền để người dân để họ không hoang mang nhưng không được chủ quan. Khi Sơn Lôi xuất hiện 6 ca bệnh trong vòng 3 tuần, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch đã họp khẩn và ra quyết định cách ly xã Sơn Lôi. Ngay lập tức, trong đêm 12/2, trước khi có quyết định cách ly, chúng tôi đã tổ chức họp khẩn, cấp tập nhiều giải pháp như: Lập danh sách 10.600 người dân trong xã, thành lập 60 thành viên y tế thôn đội, khẩn trương đào tạo cho họ kiến thức về bệnh dịch để họ trực tiếp theo dõi sức khỏe của từng người dân trong xã, “sản xuất” tờ rơi tuyên truyền… để người dân hiểu và yên tâm, hợp tác cách ly. Mọi biện pháp đều nghiêm túc và không được để sơ sểnh, không được phép để con virus Corona lọt ra ngoài. Suốt 2 tuần qua chúng tôi không có ngày nghỉ, cùng ăn, cùng ở, cùng chống dịch với người dân. Ban ngày thì đi từng nhà nhắc nhở bà con phòng dịch, kiểm tra sức khỏe người dân. Tối lại họp nhóm rút kinh nghiệm. Dù “đàn ông đàn ang” với nhau nhưng hằng ngày anh em cũng tự “lăn vào bếp”. Những ngày vất vả vẫn còn ở phía trước nhưng đến giờ phút này, tôi thực sự phải cảm ơn người dân ở Sơn Lôi, cảm ơn Vĩnh Phúc đã phối hợp với chúng tôi, với ngành y tế, với chính quyền để làm tốt công tác cách ly”. PGS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Y tế chốt tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) Tuấn Kiệt (ghi)