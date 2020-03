Những câu chuyện về tình người giữa mùa dịch Covid-19

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 04:00 AM (GMT+7)

Nữ du học sinh nhận món quà bất ngờ ở khu cách ly; Mẹ liệt sỹ đạp xe đến trụ sở xã quyên góp tiền chống dịch; Người đàn ông lặng lẽ lập bàn thờ chịu tang cha ở khu cách ly… là những câu chuyện cảm động giữa mùa dịch Covid-19.

Nữ du học sinh nhận món quà bất ngờ ở khu cách ly

Ngày 25/3, PV đã có cuộc trò chuyện với bạn T.M.A (21 tuổi, du học sinh năm 3 ở Hà Lan), là nhân vật chính trong câu chuyện “sinh nhật đặc biệt ở khu cách ly” thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

M.A là một du học sinh theo học chuyên ngành tài chính ở Hà Lan. Ngày 18/3, M.A từ Hà Lan trở về nước và đến ngày 19/3, chuyến bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Ngay khi bước xuống máy bay, M.A và đoàn bay đã lập tức được cách ly tại sân bay, sau đó được lực lượng chức năng đưa về khu cách ly tập trung ở Trường dạy nghề quân đội Thành An, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội. Đây là khu vực cách ly do Binh đoàn 11 chịu trách nhiệm quản lý.

Nữ du học sinh T.M.A nhận được món quà sinh nhật bất ngờ tại khu cách ly.

Theo nữ du học sinh này, chiều 24/3, khi M.A đang cùng các thành viên phòng cách ly 407 ở trong phòng thì có một cán bộ Binh đoàn 11 thông báo “cả phòng lập tức ăn mặc chỉnh tề, xuống dưới sân gặp thầy Trung (một cán bộ Binh đoàn 11)”.

Khung cảnh chiều 24/3 khiến các thành viên phòng 407 và M.A rất tò mò, không có xe cứu thương, không có nhân viên y tế mà thay vào đó là một bàn dài được trải khăn chỉnh tề, bên trên đặt một lọ hoa “siêu to khổng lồ”, hai hàng ghế hai bên.

Cán bộ Binh đoàn 11 sau một vài câu thăm hỏi, động viên mọi người cố gắng khắc phục khó khăn khi ở khu cách ly đã thông báo lý do tập trung là để… tổ chức sinh nhật riêng cho M.A, vì “hôm qua (23/3) là sinh nhật M.A nhưng binh đoàn còn mải sắp xếp những người mới đến cách ly nên hôm nay (24/3) mới tổ chức được”.

Kết thúc buổi tiệc sinh nhật ý nghĩa, ngoài thiệp chúc mừng và hộp quà nhỏ, T.M.A còn được các cán bộ tặng một lọ hoa đẹp khiến cô gái trẻ hết sức cảm động.

Mẹ liệt sỹ đạp xe đến trụ sở chính quyền xã quyên góp chống dịch

Cũng trong ngày 25/3, ông Lê Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa nhận được 1.000.000 đồng quyên góp, ủng hộ chống dịch Covid-19 của bà Lê Thị Niệm (SN 1942, trú thôn Côn Sơn, xã Trung Thành).

Mẹ liệt sỹ Lê Thị Niệm tự đạp xe đến trụ sở chính quyền xã xin quyên góp chống dịch Covid-19.

Theo ông Ngọc, bà Niệm là mẹ liệt sĩ, chồng, con và chị gái bà Niệm đã hy sinh khi tham gia kháng chiến. Hoàn cảnh của bà Niệm rất khó khăn nhưng khi nghe lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ, bà đã tự đạp xe đạp đến UBND xã Trung Thành gửi gắm 1 triệu đồng hiện vật cùng bức tâm thư của mình cho các cán bộ.

“Tuy lúc bà Niệm đến UBND xã, tôi không có mặt để trực tiếp trao đổi với bà, thế nhưng hành động của bà đã khiến các cán bộ xã Trung Thành rất xúc động. Vì thế, một số anh em đã đăng tải hình ảnh bà và bức tâm thư lên mạng xã hội”, ông Ngọc cho hay.

Người đàn ông lặng lẽ lập bàn thờ, chịu tang cha ở khu cách ly

Trở về từ Malaysia và trong diện phải chịu cách ly 14 ngày ở Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ quốc phòng - an ninh (Trung đoàn 971 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng), ông Trần Đình Sỹ (51 tuổi, quê Nghệ An) nhận được tin báo cha mất do tuổi cao sức yếu.

Phận làm con, muốn được nhìn bậc sinh thành lần cuối, ông Sỹ nói với cán bộ trung tâm xin về, nhưng được sự động viên rồi suy xét lại việc mình có thể đang trong thời gian ủ bệnh nên ông Sỹ quyết định chịu tang cha trong khu cách ly.

Ông Trần Đình Sỹ lặng lẽ lập bàn thờ chịu tang cha ở khu cách ly tại Đà Nẵng.

Một cán bộ tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) cho biết sau khi cân nhắc việc có thể ảnh hưởng tới cộng đồng, những người ở nhà và được động viên, ông Sỹ đã quyết định ở lại.

Các cán bộ ở trung tâm cũng chu đáo mua giúp nhang, hoa quả... để ông Sỹ lập bàn thờ, thắp hương vọng về người cha quá cố vào chiều 23/3.

Ngày 24/3, Ông Ngô Xuân Thuyết, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận ông Trần Đình Sỹ là công dân trên địa bàn. Ông Sỹ là con trai cụ Trần Đình Kính (ngụ xóm Trung Thành, xã Nghĩa Trung) mới qua đời do tuổi cao, sức yếu. Do điều kiện phải ở khu cách ly, ông Sỹ không thể trở về chịu tang cha được.

Cán bộ nhường phòng cho vị khách đặc biệt mới 2 tháng tuổi

Khu cách ly ở Tiểu đoàn 4 (Trường Quân sự Quân khu 5, Đà Nẵng) được đón một vị khách khá đặc biệt, đó là bé Trần Minh Khôi, chưa đầy 2 tháng tuổi, trở về từ Hàn Quốc.

Là thành viên bé nhất nên Khôi cùng mẹ được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 bố trí ở phòng riêng, có ti vi, đèn nháy và cửa sổ hướng ra vườn hoa rực rỡ sắc màu. Sáng nào bé cũng được mẹ bế ra cửa sổ để tắm nắng và nghe chim hót.

Bé Trần Minh Khôi và chị Trần Phương Trinh tại khu cách ly ở Tiểu đoàn 4 (Trường Quân sự Quân khu 5).

Mẹ bé Khôi, chị Trần Phương Trinh (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) không giấu được niềm vui: “Vừa về đến khu cách ly, thấy tôi có con nhỏ, nếu phải ở phòng tập thể, ngủ giường tầng như mọi người sẽ rất bất tiện, nên các anh chỉ huy đơn vị đã cho mượn căn phòng nhỏ của Đại úy Phạm Sang Đông, Chính trị viên Đại đội 13 để ở tạm”.

Mẹ con chị Trinh được bộ đội cung cấp thêm xô, chậu, ấm đun, phích nước, mỳ tôm, cháo gói, hoa quả. Chăn màn, chiếu gối cũng được các anh giặt sạch, thay mới mỗi ngày. Tiêu chuẩn ăn của Khôi được đơn vị quy đổi thành tiền để mẹ bé mua sữa chăm con.

“Có các y, bác sĩ thường xuyên đến kiểm tra, thăm khám, đo nhiệt độ, tư vấn, hướng dẫn cách chăm con nên tôi rất yên tâm. Trộm vía, về Việt Nam tuy thay đổi múi giờ, nhiệt độ, môi trường sống nhưng Minh Khôi vẫn ăn ngon, ngủ ngon, sức khỏe ổn định”, chị Trinh cười nói.

