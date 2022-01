Nhìn lại một tuần tăng kỷ lục về số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội

Thứ Hai, ngày 10/01/2022 08:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Số ca nhiễm liên tục tăng kỷ lục khiến Hà Nội luôn đứng đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19 trong 7 ngày qua (3-9/1/2022).

Theo số liệu công bố của Sở Y tế Hà Nội, trong một tuần qua (3-9/1/2022), Hà Nội liên tục đứng đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày, với tổng cộng 18.233 ca, tăng 4.917 ca so với tuần trước đó (27/12/2021-2/1/2022).

Tính trung bình, Hà Nội ghi nhận 2.604 ca mắc mỗi ngày. Trong 18.233 ca mắc mới trong tuần, có tổng số 4.179 ca mắc ngoài cộng đồng.

Về số ca tử vong trong tuần, theo số liệu của Bộ Y tế, Hà Nội ghi nhận 35 ca tử vong, giảm 15 ca so với tuần 27/12/2021-2/1/2022 (50 ca), tăng 4 ca so với tuần 20-26/12/2021 (31 ca).

Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận, đến ngày 8/1, Hà Nội có 429 ca nặng và nguy kịch, tăng 16,4% so với trung bình một tuần trước. Trong đó, 380 ca thở oxy qua gọng kính, tăng 26,2%; 9 ca thở máy dòng cao (HFNC); thở máy không xâm lấn 7; thở máy xâm lấn 30 ca, giảm lần lượt 62%, 35,5% và 3,7% so với trung bình một tuần trước. Ba bệnh nhân đang lọc máu, không có trường hợp nào phải can thiệp ECMO.

